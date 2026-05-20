Affari Tuoi, la profezia che mette in crisi De Martino: "Non era previsto". Puntata insolita e finale clamoroso, cosa è successo La puntata del 20 maggio 2026 di Affari Tuoi su Rai 1: chi ha giocato, la vincita e i momenti più esilaranti con Stefano De Martino e Herbert Ballerina

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Si ride, si gioca e si balla in una nuova puntata di Affari Tuoi su Rai 1. Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi animano la serata del 20 maggio 2026. I pacchisti in postazione al Teatro delle Vittorie di Roma hanno regalato al pubblico una nuova partita al cardiopalma, ma sempre leggera e ricca di momenti memorabili in linea con le ultime puntate in onda. Cosa è successo, chi ha giocato e i momenti più rilevanti della gara.

Affari Tuoi: cosa è successo nella puntata del 20 maggio 2026

La partita della serata è guidata da Sofia, futura insegnante di Lettere, cantante e rappresentante delle Marche. A farle compagnia tra pacchi e offerte c’è sua zia Ross. Si comincia come sempre dall’invenzione di Herbert Ballerina. Un bicchiere "fiducioso", diviso a metà per poterlo vedere sempre mezzo pieno, all’insegna dell’ottimismo. I primi sei tiri di Sofia scorrono alla grandissima: apre i pacchi da 30 e i 50mila, ma il resto sono pacchi blu e il pacco nero da 5 euro. La prima offerta del Dottore è di 39mila euro, ma Sofia e Ross decidono di continuare. Altri tre pacchi e arrivano Gennarino e Martina Miliddi. Il podio rosso per Sofia è ancora lì. Forte della fiducia nel suo pacco 13 e dell’andamento positivo della partita, rifiuta il primo cambio e resta con quattro pacchi blu e le cifre più alte a disposizione. Sofia rifiuta anche 45mila e poi 33mila euro, continuando la partita aprendo un pacco alla volta.

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Affari Tuoi: la vincita di Sofia dalle Marche e sua zia Ross

Sofia resta con i pacchi da 15 e 300mila euro più tre pacchi blu. L’offerta scende da 33 a 23mila euro. Nonostante la partita abbia improvvisamente assunto una piega meno positiva, la presenza di zia Ross ha cambiato le dinamiche e le mosse del Dottore. Solitamente giungono genitori, fratelli o compagni: per la prima volta una zia nelle vesti di accompagnatrice ha reso questa puntata davvero particolare. Parlando al telefono con il conduttore, infatti, il Dottore ha detto che la variante della zia "non l’aveva prevista" e anche De Martino si è mostrato sorpreso e incuriosito da una dinamica nuova. Ross è decisa, prudente e molto simpatica: è come una mamma per sua nipote Sofia. Per la sua saggezza e lungimiranza, Herbert Ballerina la soprannomina "profeZia". La gara continua e prosegue con la commozione di zia Ross, vera anima della serata. Sofia resta con 1 euro, 15mila e i 300mila euro. Accetta 50mila euro riconoscendo il valore dei soldi e di quell’offerta, ma nel suo pacco 13 difeso con le unghie e con i denti fino alla fine, c’erano i 300mila euro.

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