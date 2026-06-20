Affari Tuoi, per De Martino ritorno in TV disastroso: Sara ‘devastata’ dal Dottore (e dal caldo) tra i fischi del web Affari Tuoi è tornato in onda sabato 20 giugno 2026 dopo un'assenza di due puntate, la concorrente ha vissuto una partita sfortunata, ha dovuto intervenire anche la truccatrice

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"Affari Tuoi" è tornato in onda sabato 20 giugno 2026 dopo avere osservato una pausa di qualche giorno per lasciare spazio ai Mondiali di calcio, cosa che si ripeterà anche nei giorni a venire. A giocare è Sara, in rappresentanza della Liguria, con il pacco numero 8, salvo eventuali cambiamenti che potrebbero esserci nel corso della partita.

Affari Tuoi, puntata 20 giugno 2026: cosa è successo

La serata inizia come di consueto con la presentazione di Herbert Ballerina da Campobasso, che questa volta dice: "Scrivo canzoni sui nei, sono un neo melodico". Stefano De Martino si complimenta quindi con lui.

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Si passa quindi alla presentazione della concorrente, che ha 34 anni, viene da Genova (in sottofondo viene quindi mandata la canzone "Sara" di Antonello Venditti), è un’impiegata amministrativa all’ospedale di Genova Policlinico San Matteo, ci tiene però a specificare che la sua città è Voltri ("Saluto tutti i voltresi", dice), è felicemente accompagnata da Cristiano, anche se in questa occasione si è presentata con il fratello, Davide. Lui ha 41 anni e fa lo chef, anche se Sarah rivela: "Non fa mai da mangiare a casa, si accontenta di quello che c’è", ma su questo De Martino concorda: "Giustamente, non si può portare il lavoro a casa". Ballerina interviene: "Io invece a casa sono serissimo, non dico neanche una battuta", a questo il conduttore ribatte: "Menomale, fortunata la tua fidanzata, forse è per questo che l’hai conquistata".

Il pacco Gennarino ha un Jackpot di 2 mila euro. Anche questa sera c’è il "Superpremio Opel", se nei primi tre tiri vengono trovati tre pacchi blu si accede alla possibilità di pescare uno di quei due pacchi, quindi aumenta la probabilità di vincere la macchina. Non manca però l’invenzione di Herbert Ballerina, questa volta si tratta di "un’invenzione per l’estate. Se noi abbiamo fame e siamo in autostrada ci fermiamo all’Autogrill e ci facciamo fare la carne bella grigliata. Lì però c’è gente in coda, non ti puoi fermare, ho inventato quindi una macchina che permette di cuocere la carne autonomamente, la griglia è nella macchina e si chiama "Autogrill". Questa è bella", Stefano concorda: "Se volete fare una bistecca sul radiatore, la potete fare".

La partita sembra essere promettente per la giovane, almeno alle battute iniziali, visto che il primo pacco scelto è quello da 0 euro, il conduttore invita quindi tutti i pacchisti a ballare a centro studio. "Non potevamo cominciare meglio, brava Sara", dice Stefano. La situazione cambia però subito dopo, è la volta dei 200 mila, diventa quindi impossibile conquistare l’auto. Poco dopo spariscono anche i 15 mila e il "Pacco Nero", che contiene 20 mila euro, oltre a quelli da 1 e 20 euro. Il "Dottore" interviene quindi per la prima volta, ma senza fare alcuna offerta, si limita a dare la possibilità alla concorrente di cambiare il suo pacco, mossa che almeno in questa fase decide di rifiutare.

La 34enne non demorde, ma la situazione non sembra volgere troppo a suo favore, poco dopo spariscono dalla scena anche il pacco da 300 mila euro, quello con il valore più alto, e quello da 30 mila euro. L’intervento del "Dottore" non tarda ad arrivare, ma la sua proposta non è troppo generosa, si limita infatti a 15 mila euro, ritenuti insufficienti per Sara, che desiderava tornare a casa con una cifra ben più consistente.

Stefano De Martino capisce come sia necessario puntare su "un intervento extra", con la speranza che questo possa consentire di invertire la rotta in positivo, chiede così alla ragazza se voglia approfittare del mantra, che ha spesso portato fortuna. Nel suo caso, però, l’effetto non arriva, Ballerina non si trattiene e commenta con la sua consueta ironia, dicendo: "Non tutte le ciambelle escono al cioccolato".

La tensione inizia inevitabilmente a crescere ancora di più, la ligure sembra perdere quelle poche speranze che sembrava avere ancora, nonostante alcune giornate sfortunate. A quel punto la concorrente prova a cambiare modo di giocare e accetta di cambiare il pacco, affidandosi al numero 5. La mossa si era rivelata corretta, decide infatti di scoprire subito quanto ci fosse nel suo, qui c’era un valore davvero irrisorio, pari a 10 euro.

La partita prosegue, appare sempre più difficile comprendere come possa finire, visto che ci si ritrova con tre pacchi rossi e tre blu, anche se i valori più elevati erano già spariti da tempo. L’offerta del "Dottore" diventa ancora una volta di 15 mila euro, ma Sara e il fratello non vogliono mollare e rifiutano ancora. La concorrente ligure opta per un nuovo cambio pacco, affidandosi al numero 2, ma preferisce evitare di scoprire quale fosse il suo contenuto, forse temendo di andare incontro a un’altra delusione.

Con il passare dei minuti l’ansia cresce, al punto tale da richiedere l’intervento della truccatrice (cosa che ha davvero pochissimi precedenti ad "Affari Tuoi"), ma resosi necessario per tamponarle il volto e asciugarglielo. Del resto, il caldo unito alla tensione che si respira in studio possono fare anche questo effetto.

Sara pesca poi i 100 mila euro, l’ultima grande speranza che le era rimasta, lei appare quindi decisamente demoralizzata e dice: "E’ finito tutto, lo sapevo". La concorrente e il fratello devono così necessariamente affidarsi alla Regione Fortunata per provare a evitare di tornare a casa delusi, scelgono così la Campania per 100mila euro e l’Emilia Romagna per 50mila euro. Si tratta di una mossa che lei avrebbe voluto evitare, ma che si augura possa evitarle il peggio: "Mi dispiace andare via così con la Regione Fortunata. Non siamo mai stati fortunati. Abbiamo altre fortune, come la salute".

L’amarezza era però dietro l’angolo, la Regione Fortunata era infatti il Veneto, Sara resta così a bocca asciutta.

L’andamento particolare della partita vista ad "Affari Tuoi" scatena inevitabilmente commenti divertiti da parte degli utenti sui social. "La concorrente sta sudando anche l’acqua del battesimo. Totalmente bagnata", "Ammazza che sfiga, tutto sto sudore per nulla. Buona serata a voi", "Peccato, pora stella", "Comunque dare voce in capitolo a chi ti sta a fianco fino a na certa neh", sono solo alcuni degli esempi online.

"Affari Tuoi" si fermerà ora per altre due puntate, sempre a causa dei Mondiali", questo il calendario previsto per le prossime serate in arrivo:

Domenica 21 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Belgio-Iran)

Lunedì 22 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Argentina-Austria)

Martedì 23 giugno: Affari Tuoi va in onda

Mercoledì 24 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Svizzera-Canada)

Giovedì 25 giugno: Affari Tuoi va in onda

Venerdì 26 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Norvegia-Francia)

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