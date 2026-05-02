Affari Tuoi, il vero show è De Martino: balla sulle note di Belen, poi il lento con Martina Miliddi. La puntata (corta) è un capolavoro Il protagonista della puntata di Affari Tuoi di sabato 2 maggio 2026 è stato Stefano De Martino, che ha ballato sulle note di Belen, per poi concedersi un lento con Martina

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

"Affari Tuo" non lascia soli i suoi appassionati nemmeno il sabato sera, per questo il quiz è in onda anche oggi, 2 maggio 2026, con l’obiettivo di regalare un’ora di intrattenimento al pubblico, pronto a fremere con chi si mette in gioco. A essere protagonista in questa puntata è Sara, in rappresentanza delle Marche Vitale, impiegata di Casette d’Ete (Fermo), che arriva accompagnata dalla gemella, Jessica, che fa invece la traduttrice.

La giovane si ritrova a tentare la fortuna con il pacco numero 20. Non manca ovviamente a inizio partita la presentazione di Herbert Ballerina da Campobasso, che riferisce di avere una grandissima collezione di biliardi, per questo è un "biliardario". Alla battuta Stefano De Martino replica come di consueto, dicendo: "Vi chiedo scusa, sono mortificato".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari Tuoi, puntata 2 maggio 2026: cosa è successo

Il pacco Gennarino è da 3 mila euro. Come di consueto, non manca l’occasione per conoscere l’invenzione di Herbert, qualcosa pensata per le mamme, oggi tutte alla moda, per questo non rinunciano ai tacchi quando si trovano a spostarsi con il passeggino. Lui ha pensato quindi a un accessorio per mettere i tacchi anche al passeggerino, cos’ da evitare di avere la scoliosi alla schiena. L’accessorio si chiama quindi "taccheggino", poi portato subito fuori.

De Martino invita poi a lasciare il palco libero, visto che questa volta c’è un pacco speciale, denominato "Pacco Samurai Jay", chi dovesse trovarlo avrà così di fronte il cantante che abbiamo da poco visto a Sanremo.

A sorpresa, si parte con tre tiri, definendo la giornata "un sabato qualunque, un sabato italiano", prendendo spunto dalla celebre canzone, anche se le cose non sembrano andare subito bene. Si inizia infatti subito con l’eliminazione del pacco da 200 mila euro, trovato alla sua seconda scelta, mossa che getta il terrore nel pubblico in studio, anche se lei non vuole sentirsi sconfitta da subito e prova ad andare avanti senza demordere.

La concorrente, con il supporto della sorella, è intenzionata a giocarsela più che può, per questo non ha grandi dubbi nel rifiutare in sequenza sia il cambio pacco, sia la proposta di 20 mila euro arrivata dal "Dottore" e ritenuta troppo bassa. Con il trascorrere delle giocate Sara cambia però idea e arriva ad accettare di sostituire il suo pacco, optando per il numero 9. Il timore di avere fatto una scelza azzardata c’è, anche se ben presto si ritrova a fare un sospiro di sollievo, visto che in quello che lei aveva fino a quel momento c’erano solo 15 mila euro.

Le due ragazze proseguono la partita con carattere, arrivando anche a scartare il "Pacco Ballerina", occasione per vedere la ballerina Martina Miliddi esibirsi, questa volta in un lento dolcissimo con Stefano De Martino, con cui ha in comune il passato ad "Amici". Poco dopo è la volta del "Pacco Samurai Jay", che era in dotazione del "pacchista" del Friuli Venezia Giulia, occasione per ascoltare il brano "Ossessione" che il cantante ha presentato al Festival di Sanremo, che si è già trasformato in un tormentone, con il conduttore che balla al suo fianco. Impossibile non ricordare un dettaglio del testo che aveva stupito tutti già all’Ariston, il giovane artista era infatti stato affiancato da Belen Rodriguez (ex moglie di Stefano De Martino) che aveva detto la celebre frase "Stiamo correndo un po’ troppo, facciamolo lento" (la voce in questo caso sembra stia stata leggermente modificata).

Nella fase finale la partita sembrava però indirizzarsi in modo migliore, con la presenza ancora in gioco dei pacchi con zero euro, 50 euro, Gennarino, 200 euro, il pacco nero, 10mila, 20mila, 50mila, 75mila e 300mila euro.

Nell’arco di pochissimo la situazione si è però ribaltata del tutto, quando l’impiegata marchigiana ha scelto malauguratamente il pacco da 300 mila euro, quello con il valore maggiore. Successivamente Sara è riuscita a scegliere il pacco da 10 euro, per arrivare poi a cambiare nuovamente pacco, con la speranza di essere assistita maggiormente dalla fortuna.

Il "Dottore" non è mai stato però troppo generoso con lei, le sue proposte sono state sempre piuttosto basse e per questo rispedite al mittente, fino ad arrivare con due pacchi blu: uno contenente Gennarino e l’altro, il suo, con i 200 euro (alla penultima giocata ha infatti eliminato il "Pacco Nero", che questa volta conteneva addirittura 200 mila euro.

La serata sembrava essere destinata a concludersi in maniera decisamente negativa, fortunatamente la concorrente ha potuto affidarsi al gioco de "La Regione Fortunata" per provare a evitare di tornare a casa a mani vuote, opportunità che lei ha saputo sfruttare. In questo frangente l’impiegata marchigiana ha voluto puntare sulla Basilicata come prima regione, quella abbinata ai 100mila euro e la Puglia come seconda (abbinata al premio da 50mila euro. E’ stata lei stessa a spiegare la motivazione di questa mossa, mettendo in evidenza cosa l’abbia spinta ad agire in questo modo: "E’ stata una scelta di cuore visto che è la regione di provenienza di mio padre e io mi sento lucana". Il cuore le ha portato bene, la ragazza ha conquistato infatti 100 mila euro.

La serata è stata quindi decisamente piacevole, sia per la concorrente, sia per lo spettacolo offerto da Stefano De Martino, sempre più showman. Il conduttore ha saputo rendere "Affari Tuoi" più simile alla sua personalità, anche se questa volta la puntata è stata più breve del solito per poter dare la linea a "Dalla strada al palco".

Potrebbe interessarti anche