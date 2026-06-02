Affari Tuoi, balletto con imprevisto per Martina Miliddi. Poi arrivano i complimenti di Stefano De Martino: "Tutto perfetto" La puntata di Affari Tuoi del 2 giugno 2026 ha proposto ai telespettatori di Rai 1 il percorso di Denise del Lazio: che cosa è successo, vincita e i momenti salienti

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Una nuova puntata di Affari Tuoi su Rai 1 ha acceso i palinsesti Rai nella serata del 2 giugno 2026. Con Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi ha giocato la concorrente Denise, rappresentante del Lazio. Carabiniere e originaria di Frosinone, si è fatta accompagnare dalla sorella Azzurra. Una serata ricca di risate e colpi di scena: ecco che cosa è successo durante la partita.

Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata del 2 giugno 2026

L’invenzione di Herbert Ballerina è un piano "bar" per gli amici musicisti che, durante una qualsiasi performance, possono tranquillamente prendere da bere. I primi sei pacchi chiamati da Denise, purtroppo, non sono i migliori che potesse scartare. Perde infatti la somma più alta, i 300mila euro, e il Dottore le offre 25mila euro. Le due sorelle rifiutano e continuano la partita trovando il Pacco Nero del valore di 20mila euro. "Concentratevi", ha subito detto De Martino vedendo la piega non proprio positiva presa dalla gara. La concorrente decide dunque di cambiare il suo pacco, prendendo il numero 2 al posto del numero 15, che apre subito e del quale scopre il contenuto: c’erano 10 euro. Finalmente la partita acquista un aspetto più equilibrato. Denise ha quattro pacchi blu e quattro rossi, con i 50mila euro, i 75mila euro e i 100mila euro ancora in ballo.

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Affari Tuoi: quanto ha vinto Denise alla fine della partita

Denise e Azzurra ringraziano il Dottore e rifiutano 20mila euro, ma nel pacco successivo, eliminano i 50mila euro. Declinano così un’altra proposta di cambio e devono aprire due pacchi. Dopo è giunto il turno dell’esibizione di Martina Miliddi, che ha avuto un piccolo imprevisto con il microfono e, dunque, ha rimediato chinandosi per poter salutare il conduttore e tutti i presenti in studio, non riuscendo a staccarlo dalla sua postazione. Nel frattempo, Denise e Azzurra, eliminano tutti i pacchi blu rimasti, scongiurando il pericolo di una gara simile a quella di ieri sera. Il Dottore offre 35mila euro, ma dovendo procedere di pacco in pacco, le due sorelle rifiutano. Le due cifre in ballo per il gran finale sono i 15mila e i 100mila euro e l’ultima offerta è di 50mila euro. Denise accetta e rivela di aver preso il pacco numero 2 per una serie di compleanni in famiglia che hanno la cifra al loro interno. De Martino si complimenta: "Avete utilizzato una strategia familiare perfetta", riferendosi al fatto che avendo iniziato una partita così e così, Denise è riuscita a chiudere senza pacchi blu e nel suo pacco c’erano 15mila euro. Ottimo risultato.

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