Affari Tuoi, De Martino devasta Efisio: “Piango anche io”, finale mai visto e tutti in lacrime (grazie al Dottore) Il fruttivendolo della Sardegna protagonista della puntata più commovente di questa edizione di Affari Tuoi: ecco cosa è successo domenica 19 ottobre su Rai 1.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Raiplay

CONDIVIDI

Una puntata ricca di emozioni quella di stasera – domenica 19 ottobre – di Affari Tuoi su Rai 1. Da Guasila, piccolo centro del Sud Sardegna con appena 2.500 abitanti, è arrivato il fruttivendolo Efisio Cocco, in gara per rappresentare la sua regione. Al suo fianco la moglie Fabiana, mamma a tempo pieno dei loro due bambini, Matteo e Diego. "Un destino scritto", scherza Stefano De Martino in riferimeento al cognome e al lavoro del concorrente. La coppia si è conosciuta quando Efisio lavorava in un supermercato: "Volevo andarmene e il titolare ha fatto venire Fabiana per sostituirmi, le ho insegnato il lavoro", racconta. "Hai fatto un bell’affiancamento", la battuta conduttore.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 19 ottobre 2025

La partita di Affari Tuoi del 19 ottobre parte col piede giusto: tra le prime sei chiamate, Efisio elimina cifre leggere (0, 50, 100 euro) ma anche un 75mila e un 15mila. Il Dottore rompe subito il ghiaccio con un’offerta importante: 35mila euro. "Noi abbiamo tanti progetti – spiega Efisio – in particolare per i nostri figli: prenderci un camper e portarli in giro. È una bella offerta, dovrei vendere tanti pomodori per quella cifra, ma siamo qui per giocare".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il gioco prosegue con colpi di scena: cadono 5 euro, 20mila e poi il pacco da 100mila euro. Il Dottore propone il cambio, ma Efisio rifiuta senza esitazioni. Pochi minuti dopo però si materializza la prima batosta della serata: dopo Gennarino, Efisio apre il pacco da 200mila euro. Seguono altre offerte – 25mila, poi 30mila – sempre rifiutate. "Forse bastano per un camper usato, ma abbiamo anche altri progetti, dobbiamo ristrutturare casa", dice sorridendo il concorrente.

A sei pacchi dalla fine, Efisio resta con tre rossi e tre blu, compreso il sogno dei 300mila euro. De Martino ricorda i risultati dei concorrenti sardi: "La Sardegna finora non ha mai avuto vincite eclatanti, tranne l’ultima da 300mila euro". Ma il sogno si spezza poco dopo: Efisio apre il numero 17 – l’anno di nascita del figlio Diego – e trova proprio i 300mila. "Diego me lo aveva detto più volte del numero 17, ma non volevo legarmi a un numero", racconta con amarezza il fruttivendolo sardo. Sul tabellone restano 50mila, 200 e 1 euro. L’offerta da 10mila viene rifiutata. Fabiana lo convince ad aprire il 3, che cancella dalla partita i 200 euro, quindi il destino si gioca tutto negli ultimi due pacchi da 50mila e 1 euro.

Efisio vince: tutti in lacrime

È il momento decisivo. Il Dottore propone di nuovo il cambio. "È molto difficile – riflette Efisio – Solitamente ho sempre pacchi blu, ma non posso saperlo. Non volevo cambiare, ma questa volta lo faccio: provo a farmi perdonare da Diego, visto che il 15 è il suo numero". De Martino lo incoraggia: "Questa mossa o ci manda a casa con un euro o ribalta il risultato al novantesimo".

Efisio, con la voce rotta, dice: "È un gioco, abbiamo già vinto. Vada come vada va bene lo stesso". Durante il discorso finale, De Martino fa nuovamente riferimento ai figli del concorrente, che crolla definitivamente ed inizia a piangere: "Ha provato a contenere i suoi sentimenti per tutta la partita, ma i suoi occhi parlavano. Alla fine è venuto fuori il cuore di papà", dice De Martino consolandolo, mentre la regia inquadra diversi pacchisti in lacrime per le emozioni dell’amico e collega.

Il finale è da brividi. Nel pacco scelto all’ultimo istante ci sono proprio 50mila euro. Lo studio esplode in un applauso, parte la standing ovation e il pubblico grida il nome di Efisio. "Il piccolo Diego ci ha aiutato non una, ma due volte", commenta De Martino tra le lacrime di tutti. Una serata indimenticabile, tra colpi di scena e un finale dal grande cuore, che ha regalato una delle puntate più commoventi di Affari Tuoi di questa stagione.

Le reazioni del web

Sui social la puntata ha scatenato un’ondata di commozione. Molti spettatori hanno sottolineato il gesto del Dottore, giudicato "di buon cuore" per aver proposto il cambio finale che ha consentito a Efisio di portare a casa la vincita da 50mila euro.

"Il Dottore ha platealmente regalato 50mila euro con sto cambio a fine puntata, anche per placare Diego appena tornano a casa, roba da assistenti sociali", scrive un utente ironico, mentre un altro commenta: "Menomale dai, stavo per incazzarmi per il fatto che i buoni e simpatici non vincono mai".

C’è chi si lascia travolgere dall’emozione: "Sto piangendo anch’io… se lo meritano!", "Ma si può piangere di gioia guardando Affari Tuoi?".

Altri sottolineano la dolcezza del concorrente: "Efisio che tenerone. Sono felice per te!", "Buona vita, brava gente!".

Non manca un pizzico di ironia anche verso De Martino: "Lo gira il coltello nella piaga Stefano, eh?", scrive qualcuno ricordando il momento del 17, il numero indicato dal piccolo Diego e rivelatosi fatale.

Potrebbe interessarti anche