Affari Tuoi: Ilaria si fa fregare dal Dottore e il "Veggente" si prende l'ovazione social Cosa è successo nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 18 settembre, con la pacchista pugliese che accetta l'ultima offerta ma se ne pente. Come previsto dal Veggente

Ilaria torna a casa con 60000 euro, non esattamente bruscolini, alla fine della puntata del 18 settembre 2025 di Affari Tuoi, ma ne lascia al Dottore 200000, cadendo nella sua ultima trappola della serata. Un finale, previsto dal "Veggente", ormai diventato idolo social. Scopriamo cosa è successo.

Affari Tuoi, puntata del 18 settembre 2025: cosa è successo

A giocare nella puntata del game della sera di Rai Uno è la pacchista pugliese, Ilaria, salentina di Campi ed è un’educatrice di asilo. Per giocare ha scelto di avere al suo fianco il fratello Fabio, impiegato. Il pacco di partenza dei due fratelli è il numero 6.

Come sempre, a inizio puntata viene introdotto l’oggetto "misterioso", legato alla tradizione della regione in gioco, in questo caso è la Raganella, strumento musicale portato in studio, come sempre, dal fido Thanat.

L’inizio della partita di Ilaria è veramente a bomba: nei primi tiri trova Gennarino, 0 euro, 50 euro, 100 euro e l’unico rosso che esce è da 20000 euro. Una sequenza sottolineata dalle campane a festa e da Stefano De Martino che ringrazia San Gennaro. Ovviamente, la prima offerta del Dottore, da 37000 euro, viene tritata da Ilaria e Fabio.

Il percorso della pacchista pugliese prosegue benissimo: escono pacchi rossi ma tutti bassi. Il Dottore rifiuta il Cambio ma Ilaria si tiene il suo pacco, legato alla nipotina che, dice, il cui arrivo l’ha aiutata in un momento difficile della sua vita, un anno fa, quando è stata operata al cervello, non sapendo come ne sarebbe uscita. Si va dunque avanti con il gioco e la concorrente trova un altro pacco blu. La seconda offerta del Dottore è di nuovo di 37000 euro, ma Ilaria ha in progetto di comprare casa, e poi ha un tabellone ancora ricco davanti, quindi rifiuta.

Subito dopo trova un pacco rosso e il Dottore offre il cambio. Questa volta Ilaria accetta, lascia il 6 e prende il 10 un numero che per lei rappresenta "la svolta: come se fossi rinata la seconda volta". Poi Ilaria trova un altro pacco blu e il Dottore aumenta la sua offerta che arriva a 42000 euro, ma nonostante sia veramente pesante, Ilaria decide di continuare a giocare. A queto punto la concorrente vuole vedere cosa c’è nel pacco che ha ceduto, il numero 6 che è il pacco nero e vale "solo" 10000 euro. Il Dottore torna a offrire il cambio ma la pacchista si tiene il suo numero 10. Purtroppo, subito dopo, escono i 300000 euro, e il Dottore ne approfitta per mettere in crisi Ilaria, pur abbassando l’offerta a 22000 euro. In gioco ci sono ancora due pacchi maggiori a quella cifra: 200000 euro e 30000: Ilaria vuole continuare a giocare. E fa bene, perchè subito dopo torva un altro pacco blu. A questo punto in gioco ci sono 30000, 200000 euro, e poi l’unico pacco blu che vale 1 euro. Il Dottore offre il Cambio. che Ilaria rifiuta. A questo punto se ne vanno i 30000 euro, quindi il finale è il classico "tutto o niente": Ilaria o ha 1 euro o 2000000 euro. Con l’ultima telefonata della serata, L’ultima offerta del Dottore è enorme: vale 60000 euro. E a questo punto Ilaria accetta l’offerta e si porta a casa 60000 euro.

Le reazioni social

Ma avrà fatto bene? Secondo "il Veggente" avrebbe dovuto andare fino in fondo. e ancora una volta, ha ragione: nel pacco numero 10 c’erano 200000 euro.

"Come si fa a parlare col veggente?" scrive un utente, " veggente batte Lupo in fatto di previsioni!" commenta un altro. E ancora: "Quando toccherà al Veggente giocare, assisteremo al Dottore che farà la partita più carogna di sempre", "Ed anche questa sera il veggente aveva ragione"

