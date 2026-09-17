Affari Tuoi: 300mila euro sfumati e la ramanzina di De Martino, ma la scelta di Jessica finisce con una storia che fa male
Stefano De Martino torna al timone di Affari Tuoi: protagonista della puntata è Jessica dall'Emilia-Romagna, accompagnata dalla madre Lella
Stefano De Martino è tornato su Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Il nuovo studio milanese ha accolto il pubblico presente e quello da casa con una gara esplosiva in questo giovedì 17 settembre. Jessica, dall’Emilia-Romagna, è stata la prescelta e ad accompagnarla c’era sua madre, Lella. Dopo alcune puntate segnate da qualche delusione nel corso della partita, scopriamo come è andata oggi e qual è stata la vincita della giovane protagonista.
Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata del 17 settembre 2026
Niente automobile e il podio scalfito dall’apertura dei pacchi da 100mila e 200mila euro. Il Dottore offre un cambio di pacco. Jessica crede che nel suo pacco numero 20, che corrisponde alla data del suo compleanno, non ci sia nulla. Prende il pacco numero 11 e apre immediatamente quello che ha lasciato: c’era la preziosa esibizione di Martina Miliddi. Con il proseguire della gara, il tabellone torna a riequilibrarsi. La prima offerta economica del Dottore è di 25mila euro. Jessica ha davanti sei pacchi blu e quattro pacchi rossi più il Pacco Nero, ma rifiuta e decide di proseguire. In effetti, la situazione migliora notevolmente. La concorrente si ritrova così con quattro pacchi rossi e quattro pacchi blu, mentre i 300mila euro ancora in gioco.
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Affari Tuoi: quanto ha vinto la concorrente Jessica dall’Emilia-Romagna
Jessica rifiuta un’offerta da 30mila euro e, giunta al giro di boa, resta con quattro pacchi rossi e due pacchi blu. La giovane rifiuta di cambiare nuovamente pacco e, da questo momento in poi, dovrà aprirne uno alla volta. La partita cambia completamente piega quando Jessica ignora un consiglio dato da mamma Lella e apre un pacco al posto di quello indicato dalla mamma in studio. E dentro ci sono proprio i 300mila euro. A questo punto restano i 50mila e i 75mila euro ai quali aggrapparsi con tutte le forze rimaste. De Martino ha bacchettato la concorrente dicendole che avrebbe dovuto seguire l’istinto di sua madre. Jessica arriva al gran finale con 200 euro e 75mila euro. Davanti a lei si aprono diversi scenari, prima dell’ultima scelta della partita. Il Dottore, come ultima cartuccia, offre 30mila euro e Jessica li accetta. Ha fatto bene o ha fatto male? Jessica si commuove spiegando perché ha scelto il pacco numero 11: le ricorda suo zio al quale è molto legata. De Martino si lascia andare a un monologo finale dove parla di perdite, dolore e segnali. Il finale è amaro, ma anche dolce: Jessica nel suo pacco aveva solo 200 euro.
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