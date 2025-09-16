Affari Tuoi: Sofia fa una partita perfetta, ma alla fine cade nel tranello di Dottore La concorrente della Toscana fa tutto bene fino all'ultimo pacco, quando Sofia si fa beffare dal Dottore: cosa è successo nella puntata di martedì 16 settembre.

La partita di Sofia, ad Affari Tuoi, martedì 16 settembre, è perfetta fino all’ultimo pacco, quando cade nel tranello del Dottore e rinuncia a ben 200000 euro. Scopriamo cosa è successo.

A giocare al centro studio nella puntata di questa sera del game show della sera di Rai Uno guidato da Stefano De Martino, è la pacchista della Toscana che viene da San Casciano in provincia di Firenze e gioca con al fianco sua sorella Melania. Entrambe lavorano per un brand di moda. Il pacco di partenza pescato da Sofia è il pacco numero 9. L’oggetto tipico della regione che gioca, e quindi della Toscana, introdotto in studio da Thanat è la rificolona, una lanterna colorata.

Affari Tuoi ,puntata 16 settembre 2025: cosa è successo

Appena inizia la partita Sofia pesca il pacco nero, subito dopo 1 euro, al terzo si balla per festeggiare il pacco da 0 euro. Poi ancora tiri fortunati, un pacco blu e Gennarino. L’unico pacco rosso che se ne va in questo primo giro è quello da 100000 euro, per il resto rimane tutto intonso, tanto che la prima offerta del Dottore è già parecchio pesante e vale 38000 euro. Sofia però, non può che rifiutare e passare l’assegno a Melania per farlo tritare. Altro giro, altri tiri fortunati, l’unico pacco rosso che esce, è quello più piccolo da 10000 euro.

La mossa del Dottore a questo punto è ripetere la stessa, sostanziosa offerta precedente, ovvero un assegno da 38000 euro. Sofia dice: "Come faccio ad accettare quest’offerta? Ma poi perchè fa offerte così alte? Noi abbiamo i nostri piani, ho tanti desideri, tanti sogni, però ora sono carica e voglio giocare, quindi rifiuto l’offerta e vado avanti!" E l’assegno finisce di nuovo nel trita documenti. Al terzo tiro del successivo giro, Sofia trova i 300000 euro, ma rimangono ancora in gioco i 200000 euro e anche i 75000 e i 50000 euro. L’offerta del Dottore a questo punto cala a 24000 euro, ma Sofia non ci pensa due volte a rifiutare. A questo punto trova un nuovo pacco blu, quindi la prevalneza è, ancora dei pacchi rossi, e pure belli pesanti.

L’offerta del Dottore risale, e ammonta a 30000 euro. Ma anche questo assegno finisce nel trita documenti. Purtroppo al tiro successivo escono i 75000 euro, ma rimangono ancora 200000 e 50000 euro. L’offerta del Dottore, a questo punto, è di 20000 euro, quindi l’offerta finora più bassa della partita. In tutta la partita il Dottore non ha mai dato la possibilità del Cambio. L’offerta viene di nuovo rifiutata. Subito dopo un tiro, viene rifiutato anche il Cambio. Poi vola via un altro blu e l’offerta del Dottore è 30000 euro, ma Sofia è in netto vantaggio, e trita immediatamente l’assegno. Al tiro successivo se ne va l’ultimo pacco blu, come previsto dal concorrente "veggente" del Lazio. A questo punto rimangono solo pacchi rossi: il più piccolo da 10000 euro, poi 50000 e 200000 euro. Il Dottore mette in crisi Sofia con un’offerta da 50000 euro, ma lei si fida della fortuna che ha e va avanti. Escono infine anche i 50000 euro, quindi Sofia ha o il pacco da 10000 o da 200000 euro, e l’ultima chiamata del Dottore si risolve in un’ultima offerta di 60000 euro.

"Babbo dice di valutare bene la differenza tra l’offerta e la cifra più alta e più bassa, ma questa offerta è alta. Io non sono sicura di ciò che ho sul palco". chiede allora a questo punto Sofia: "Veggente tu cosa faresti?" Il concorrente del Lazio, invece di dire la sua, si offre di scriverlo e di lasciarlo in una busta chiusa. E Sofia sbotta: "Ma io volevo un consiglio!" Sofia a questo punto sembra decisa ad accettare l’offerta. E, alla fine, accetta i 60000 euro, anche se la sorella Melania dice che ha la sensazione che nel loro pacco ci siano in realtà i 200000 euro. La stessa cosa pensa il Veggente. E purtroppo questa previsione si rivela azzeccata. Anche se il bottino che si porta Sofia non è male, la delusione è comprensibile.

