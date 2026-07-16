Affari Tuoi: De Martino esulta per la vincita dell'auto. Ma subito dopo il web si scaglia contro la produzione: "Scelta scellerata" Il riassunto della puntata di Affari Tuoi in onda giovedì 16 luglio 2026: chi ha giocato, la vincita e i momenti salienti con Stefano De Martino

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Stefano De Martino torna nell’access prime time di Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Ormai giunto alle battute finali, l’amatissimo contenitore ha sfornato un’altra gara al cardiopalma per il pubblico all’ascolto, tra una partita e l’altra dei Mondiali di Calcio del 2026. Herbert Ballerina e Martina Miliddi hanno accompagnato il padrone di casa in questo giovedì 16 luglio 2026. Vediamo come è andata la serata e quali sono stati i momenti più rilevanti.

Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata del 16 luglio 2026

La pacchista scelta è Isabel, in rappresentanza della regione Valle d’Aosta. Come compagno di viaggio ha scelto suo padre Elio. "Ce la dobbiamo godere, questa puntata", ha detto Stefano De Martino, annunciando il penultimo appuntamento della stagione. L’invenzione di Herbert Ballerina è un "racchettone muto", per evitare di disturbare i vicini di ombrellone in spiaggia. Finalmente Isabel può accedere al semaforo per la vincita dell’automobile, poiché ha cominciato la partita aprendo tre pacchi blu. Poco prima, la concorrente ha raccontato che, per un incidente nel cortile di casa, l’auto di sua mamma si era rotta durante una retromarcia fatta dal papà. "La mamma è contenta", ha detto il padrone di casa dopo la clamorosa vittoria: Isabel porta a casa l’automobile. Peccato che, poco dopo, sia stato aperto il pacco da 300mila euro. La prima offerta del Dottore è di 29mila euro. La concorrente decide di rifiutare l’offerta e prosegue la partita.

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Affari Tuoi: come è finita la puntata e quanto ha vinto Isabel dalla Valle d’Aosta

La puntata è stata molto commentata sui social per il mantra di coppia, eseguito eccezionalmente, in questa puntata, da Lupo e Thanat. "Ma come si fa a lasciarli andare?", scrivono diversi utenti in riferimento al fatto che, i due protagonisti, a quanto pare, non faranno più parte del programma nella prossima stagione. Qualcuno la definisce addirittura una "scelta scellerata". La partita di Isabel, purtroppo, prende una piega non proprio favorevole. La concorrente arriva a metà gara con sette pacchi blu e quattro pacchi rossi, ma ha ancora a disposizione i premi da 50mila, 100mila e 200mila euro. A sorpresa, Isabel accetta l’offerta di cambio pacco del Dottore, pur consapevole del fatto che le probabilità di pescare un pacco rosso fossero inferiori. Nel suo pacco, il numero 12, lasciato per prendere il numero 11, c’era lo 0. La gara, però, precipita. Isabel resta con il pacco da 50mila euro e cinque pacchi blu. Rifiuta l’offerta di un cambio pacco, poi quella da 4mila euro. La concorrente è costretta a sperare nella Regione Fortunata. Isabel sceglie la Liguria e la Calabria, ma la Regione Fortunata era rappresentata dalle Marche.

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