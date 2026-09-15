Affari Tuoi, la partita prende una brutta piega e sui social arriva l'ennesima stoccata: "Così non si può più andare avanti" Nuova serata con Stefano De Martino e il suo concorrente dalla Toscana: tra pacchi, offerte e commenti del pubblico, non mancano le reazioni sui social

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi. Stefano De Martino e tutta la sua squadra, nel nuovo studio in quel di Milano, hanno guidato la partita del concorrente della regione Toscana. Samuele, insieme a sua moglie Simona, ha provato a portare a casa il premio da 300mila euro. Tra polemiche e curiosità per la nuovissima edizione del quiz di Rai 1, vediamo come è andata la puntata di martedì 15 settembre 2026.

Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata di martedì 15 settembre 2026

Il padrone di casa apre la serata in stile C’è Posta per Te, raccontando con tanto di musica di sottofondo la storia di come i due concorrenti si sono conosciuti in una decina di minuti abbondante. Leggendo anche qualche commento social per carpire meglio il sentiment del pubblico dopo la prima settimana di messa in onda della nuova edizione, le lamentele continuano. "Anche basta! Chi glielo dice che bisogna dare più spazio al gioco e meno allo show?", scrive qualcuno reclamando la piega presa dal programma rispetto al nuovo assetto. "Così non si può più andare avanti", scrive qualcun altro chiedendo alla produzione che tutto possa tornare come una volta. Tornando alla gara, i primi sei pacchi non sono particolarmente ingaggianti. Samuele pesca cifre alte, tra cui i 100mila, i 75mila e i 50mila euro. Restano però le due somme più alte, ma i pacchi blu in ballo sono ancora otto. Samuele rifiuta 25mila euro e continua a giocare.

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Affari Tuoi: come è finita la partita di Samuele e Simona

Dopo il pacco Ballerina e il Contropacco di Herbert Ballerina, Samuele arriva quasi alla fine della partita con tre pacchi rossi e cinque pacchi blu. Le cifre ancora a disposizione sono i 15mila, i 30mila e i 300mila euro. Il concorrente è convinto di avere la somma più alta nel suo pacco. Le sue certezze vengono immediatamente smontate: i 300mila euro sono nel pacco della Liguria. Il Dottore offre 4mila euro e comunica che, se dovesse tritare l’assegno, dovrà chiamare quattro pacchi. Samuele non ci pensa nemmeno e decide di andare avanti. Nessun colpo di scena positivo però: arriva dunque il momento della Regione Fortunata. Tutto è ancora da decidere e potrebbe arrivare il primo grande ribaltone della nuova stagione. Il concorrente indica la Valle d’Aosta e l’Emilia-Romagna come scelte definitive, per motivi legati alla sua attività professionale. Dopo una partita alquanto insidiosa, purtroppo, in studio si scopre che era il Trentino-Alto Adige la Regione Fortunata. Samuele, dunque, torna a casa con nessuna vincita da festeggiare.

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