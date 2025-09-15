Affari Tuoi, Federico (iellato) si salva in extremis e De Martino spaventato dal 'Veggente'. Social in festa: "Colpo di scena!" Nella puntata del 15 settembre, colpi di scena nel finale della partita di Federico e Marica dopo le difficoltà tra veggenti e oracoli: cosa è successo

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno lunedì 15 settembre 2025. A giocare è Federico, concorrente della regione Marche che ha lavorato per anni nel turismo e ora gestisce un B&B insieme alla fidanzata. Tra le mani ha il pacco numero 15 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la fidanzata Marica, conosciuta durante uno spettacolo: "Lì è scattato il bacio" dice Federico prima di aggiungere che viaggiano molto in camper e hanno un Golden Retriever. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio l’oggetto tipico del giorno, che è la lesina, l’ago del calzolaio. Ecco cosa è successo nella puntata del 15 settembre di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 15 settembre 2025: cosa è successo

La partita di Federico e Marica comincia abbastanza male, perché la coppia perde subito 15mila euro, 200 euro, 100mila euro (nel 20 della Puglia), 10 euro. Poi il pacchista del Lazio, ormai soprannominato "veggente" dopo quanto successo nella puntata di ieri, svela: "Ho sognato un cagnolino che ci veniva a trovare". Nel suo numero c’è davvero Gennarino? Il concorrente non vuole scoprirlo subito: "Aspettiamo". Questa mossa gli fa perdere ben 50mila euro, trovati nel pacco chiamato pochi secondi più tardi.

Subito dopo vanno via anche i 10mila euro e il Dottore offre 30mila euro per cominciare. "Una bellissima offerta, ma siamo venuti qua per giocare, quindi rifiutiamo" dice Federico prima di tritare l’assegno. Ora è la volta dell’Oracolo dello studio, "Pasqualone Pasquale", pacchista del Molise che dichiara di sentirsi molto giù, come a dire che il suo pacco contiene una cifra bassa. In effetti è così: ecco spuntare lo 0 e finalmente si balla! Poi eliminano i 20 euro e i 5 euro. Adesso tocca al Dottore mettere in difficoltà Federico, e ci riesce in pieno: propone il cambio. "Diciamo che ci sono energie positive nei pacchi dei miei amici, però anche questo pacco è arrivato e si sta comportando bene, quindi rifiuto" commenta Federico.

Si passa al pacco del ‘Veggente’, che ha tra le mani il 5 del Lazio, e scopriamo che il suo numero contiene 200mila euro. "Siamo in parità, dai (si riferisce alla quantità di rossi e blu in gioco, ndr)", la prende con filosofia il concorrente, con De Martino che commenta: "E’ tutto da interpretare, non vorrei che Gennarino fosse qua dentro (nel suo pacco, ndr)". Subito dopo perdono anche i 75mila euro contenuti nel 9 del Veneto. Insomma, due batoste mica da poco ma Federico non molla, nemmeno quando col tiro successivo perde i 20mila euro. "Tripletta rossa, mamma mia!" dichiara il giovane col sorriso sul volto.

Questa volta il Dottore se la gioca a carte e Federico pesca il cambio: "Stefano, io non ho una strategia. E’ un po’ come la nostra vita, seguiamo il cuore e si va. Ora le vibrazioni sul nostro pacco sono un po’ cambiate, quindi accettiamo il cambio". Il concorrente lascia il 15 per il 6. Il motivo? "Vibrazioni, nulla di particolare" dice il concorrente. Una volta eliminati i 100 euro, il Dottore offre 25mila euro. Federico, indeciso sul da farsi con l’assegno in mano, afferma: "Il cuore mi dice di andare avanti, però bisogna avere un po’ di razionalità, capire col cuore intelligente". A questo punto il concorrente decide di seguire il cuore e rifiutare l’offerta per continuare la corsa verso i 300mila euro e scoprire cosa c’è nel pacco nero: un altro rosso?

La botta finale arriva subito dopo, quando la coppia elimina i 300mila euro: "La differenza ora davvero la fa il pacco nero" esclama il conduttore. Il Dottore propone solo il cambio per ben tre tiri, ma Federico rifiuta senza esitare troppo e poi trova (finalmente) la lesina. Ora tutte le speranze sono riposte nel pacco nero: infatti anche i 30mila euro escono di scena e sul tabellone restano Gennarino, 500 euro e 50 euro, cifra che trovano col tiro successivo.

Anche il Dottore non sa più come muoversi, non conoscendo il contenuto del pacco nero, e quindi se la gioca nuovamente a carte. Il concorrente pesca l’offerta e Pasquale Romano offre 10mila euro: "Le cifre sono tutte importanti, anche questa offerta è bella. Cara Marica, che si fa?" chiede Federico alla fidanzata, che risponde: "Io giocherei, ma è anche vero che a sensazioni ci hai sempre preso tu nella nostra vita". Ma ecco la risposta del concorrente: "C’è un problema, anche io giocherei". Alla fine decide di rifiutare l’offerta e punta sull’11 della Calabria che contiene il pacco nero del valore di 20mila euro.

Si va alla Regione Fortunata. Prima di compiere le scelte, Stefano De Martino ricorda: "Vorrei si notasse che il nostro ‘veggente’ aveva detto di aver sognato un cane che veniva a trovarci. Se è qui, comincio ad avere paura di quest’uomo". Effettivamente nel pacco di Federico c’è Gennarino e il conduttore chiede al notaio: "Dato che ci sono dei precedenti, Gennarino può dare un consiglio ai nostri partecipanti?", ma la risposta è no. La mascotte di Affari Tuoi, tra l’altro, sembra più interessato a giocare che ad aiutare i due giovani e infatti De Martino lo fa scendere dal tavolo dicendo che è arrivato il momento di "fare una cosa seria". La coppia decide di puntare sulle regioni in cui si sono sentiti a casa durante i loro viaggio: la prima è la Sardegna (vale 100mila euro) e la seconda è la Toscana (vale 50mila euro), scelta da Marica perché il fidanzato le ricorda che "Abbiamo sempre gestito insieme questa partita, quindi tocca a te".

Con le regioni da loro scelte, resta sul tabellone anche il Friuli Venezia Giulia, ma i due fidanzati poco dopo possono tirare un sospiro di sollievo dopo tanta iella, perché la Regione Fortunata è la Toscana: "Abbiamo seguito il cuore e ci ha salvati!" dice Stefano abbracciandoli. Federico e Marica tornano a casa con 50mila euro in gettoni d’oro ed è festa sui social e in studio.

Le reazioni sui social

Durante e dopo la puntata di Affari Tuoi del 15 settembre 2025, non mancano le reazioni sui social: "Che GLUTEO!", "Proprio contenta che questi ragazzi abbiano vinto", "È lui il portafortuna. Gennarino Mon Amour", "Anche lui ce l’ha fatta a portarsi qualcosa a casa", "MA GENNARINO PORTA VERAMENTE FORTUNA", "Stavolta Stefano non si è fatto sgamare ma chi lo conosce bene ha capito che era la Toscana", "Dopo che aveva fatto sbirciare a Gennarino si era capito", "Da toscana sono felicissima per loro, che sono due bravi ragazzi e amano la mia regione".

E ancora: "Grandissimiiiiii. Gennarino porta fortuna di nuovo", "Brava lei che ha indovinato la regione", "Raddrizzata una partita all’ultimo!", "Evvvai! Io lo sapevo che vinceva! Sono veggente anche io!", "CHE COLPO DI SCENA", "Che bellini loro però, lui pare un amore. TROPPO FELICE".

