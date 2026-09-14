Affari Tuoi, gender reveal in diretta: Ilenia scopre di aspettare un maschio (e si commuove). Poi De Martino rivuole Lupo: "Chiamiamolo" Succede di tutto durante la partita della pacchista campana che finisce con un trionfo, ma il momento più emozionante non ha niente a che fare con la gara

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Gender reveal in diretta nella puntata di lunedì 14 settembre di Affari Tuoi. La banda guidata da Stefano De Martino ormai ci ha abituato alle sorprese, ma questa sera arriva un momento inedito e molto emozionante durante la partita.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di lunedì 14 settembre 2026

A giocare al centro studio con Stefano De Martino è Ilenia, pacchista della Campania e giovane insegnante di Maddaloni, in provincia di Caserta. La ragazza gioca con accanto il neo marito, Francesco. La giovane coppia aspetta il primo figlio ma non sa ancora se si tratti di un maschietto o di una femminuccia. E lo scopriranno, nel corso della partita. Nel caso si trattasse di un fiocco azzurro i genitori lo chiameranno Mario, se femminuccia si chiamerà invece, Giorgia.

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La partita inizia nel peggiore dei modi. Ilenia pesca subito i 300.000 euro. Poi però trova due pacchi blu, tra cui il pacco Ballerina. E lo stacchetto di Martina Miliddi finisce con la giovane danzatrice che si diverte a giocare con Herbert Ballerina. Finita la musica, il comico denuncia: "Mi ha messo le mani addosso!", ma poi aggiunge: "Grazie".

Ilenia e Francesco partono male, e la prima offerta del Dottore è 20.000 euro. La partita però continua bene. Esce anche il pacco Tommasino, e il giovane cagnolino entra come una freccia in studio, si catapulta sulla postazione dei concorrenti, beve dalla tazza di Stefano De Martino e poi si sporge dal tavolino, con il conduttore che lo deve salvare dicendo: "Non ti buttare! Questo è matto!" E in effetti, rispetto al professionalissimo Gennarino, il cucciolo sostituto sembra molto più indisciplinato e infatti esce subito dallo studio correndo. Un passaggio che è come un piccolo uragano.

Come detto, Ilenia e Francesco riescono a raddrizzare la partita e per loro arriva anche il momento più emozionante. E’ Stefano De Martino ad aprire la busta e a rivelare alla coppia che, in casa loro, sta per arrivare un maschietto, Mario! Un annuncio accolto dalla grande emozione dei due ragazzi che si abbracciano e si baciano con gli occhi lucidi. A chiudere questo momento intenso arriva la seconda offerta del Dottore: 25.000 euro, rifiutate da Ilenia e Francesco.

Prima della fine della puntata, il Dottore arriva a offrire fino a 35.000 euro, finché si arriva all’ultimo tiro: da una parte il Pacco Nero, dall’altra i 200.000 euro. E a questo punto parlando con il Dottore, e cercando di ricordare uno storico, ovvero una situazione simile del passato, Stefano De Martino suggerisce: "Dottore chiami Lupo, a Roma, che lo aiuta a ricostruire lo storico". Una battuta che sembra anche un po’ un saluto, lo stesso che Lupo si era lamentato, con delusione, di non aver sentito nella prima puntata della nuova stagione. L’ultima offerta del Dottore è di ben 55.000 euro.

Una somma che, ovviamente, mette in crisi la giovane coppia, ma Ilenia è coraggiosa, dice che per il suo Mario in arrivo vuole il meglio e che con Francesco sognano di comprarsi una casa, quindi la pacchista rifiuta.

Il finale è veramente tesissimo: Ilenia scopre infatti che il suo è il Pacco Nero, ovvero quello con una cifra tutta ancora da scoprire. E dentro al pacco ci sono 200.000 euro: un trionfo per una coppia di giovani coraggiosi. "Signori questa vittoria la dedichiamo a Mario!"

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