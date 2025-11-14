Affari tuoi, De Martino estasiato: Valentina ribalta la partita tra le lacrime Tra colpi di scena, ricordi dolorosi e scelte coraggiose, Valentina ribalta la partita e porta a casa 30.000 euro.

Nella nuova puntata di Affari tuoi, in onda venerdì 14 novembre, su Raiuno, a sfidare il Dottore è Valentina detta La Vale concorrente della Regione Trentino Alto Adige di professione collaboratrice all’integrazione, ora in maternità. Ha due figli. Gioca con il pacco numero 6 ed è accompagnata in studio dalla madre Luana: "Sono casalinga, ho avuto cinque figlie e ho avuto un bel da fare. Non mi annoio". Ecco cosa è successo nella puntata del 14 novembre 2025 di Affari tuoi.

Affari tuoi, puntata 14 novembre 2025: cosa è successo

La puntata di Affari Tuoi dedicata a Valentina e a sua madre non inizia nel migliore dei modi. Il primo tiro è un colpo al cuore: esce subito il pacco da 200.000 euro. Un avvio difficile, che però viene parzialmente compensato dall’uscita consecutiva di quattro pacchi blu da 100 euro, 5 euro, 200 euro e 50 euro. Quando tutto sembrava riequilibrarsi, arriva la vera batosta: il pacco numero 16 rivela i 300.000 euro. In studio cala il silenzio, ma la tensione si trasforma presto in sorpresa: il Dottore chiama e propone il cambio. Valentina accetta e scambia il pacco numero 6 con il pacco numero 4.

Per togliersi ogni dubbio, la concorrente decide di aprire subito il pacco 6. È una scelta fortunata: conteneva 0 euro. La partita prosegue, ma i colpi di scena non mancano. Escono i 200.000 euro e poi i 10 euro. Il Dottore offre 20.000 euro, ma Valentina non si lascia tentare: "La partita è ancora tutta da giocare".

Subito dopo arrivano nuove eliminazioni pesanti: 100.000 euro, 500 euro, 1 euro. Il Dottore insiste su una strategia diversa e propone un nuovo mix tra offerta e cambio. La scelta cade sul cambio, che però Valentina decide di rifiutare.

Il percorso continua tra emozioni e racconti personali: il pacco 13, legato alla sua data di nascita, contiene 15.000 euro. Il pacco 10, numero del figlio Damian, nasconde 75.000 euro. Anche il pacco 2, collegato a un ricordo doloroso, non perdona: dentro ci sono 50.000 euro. "Il 2 è un numero che mi è rimasto impresso. Mi sono sognata che rincontravo mia figlia al binario 2. Mia figlia è scomparsa quel giorno", dice Luana. Valentina si commuove ricordando Melanie.

Le offerte del Dottore calano, ma Valentina non smette di credere nella sua intuizione. Il pacco 7 – numero significativo e controverso nella sua vita – rivela i 20.000 euro, complicando ulteriormente la partita. "Il 3 me l’ha consigliato mio figlio Damian e mi ha detto che c’erano 100.000 euro. Il 20 è un numero particolare. Dopo Damian ho avuto un altro bambino, Mattias che però è nato al quinto mese senza battito, è nato a giugno ma sarebbe dovuto nascere a novembre. Il numero 7 è la data di nascita di mia madre ma è anche il numero in cui è morta mia sorella. Mi dà fastidio tenere lì quel 7", dice Valentina.

Dopo l’uscita di Gennarino, il Dottore propone un ultimo cambio. Valentina rifiuta: decide di credere fino in fondo nel pacco numero 4, ignorando anche il consiglio del figlio Damian. La scelta si rivela finalmente vincente: nel pacco 4 ci sono 30.000 euro. "Che ribaltone", commenta De Martino. Una puntata intensa, carica di emozioni, ricordi e colpi di scena. Alla fine, Valentina lascia lo studio con un sorriso e un premio che profuma di rivincita.

Le reazioni social

La partita di Valentina ha ricevuto delle critiche sui social. Alcuni utenti hanno fatto notare come i concorrenti abbiano spesso delle storie commoventi alle spalle: "Sempre queste storie che devono intristire il programma, che necessità c’è di doverle raccontare", "Che palle ste lacrime…e finitela", "Ma tutte queste lacrime, basta", "Alle 21.20 scatta l’obbligo della lacrima su qualche sfiga familiare di morti e tragedie. Se non hai una disperazione non ti prendono proprio", hanno scritto alcuni utenti.

