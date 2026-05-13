Affari Tuoi, stavolta De Martino esagera: doppia vincita, appello ai delinquenti e finale eccezionale (senza Gerry Scotti) Doppia vincita per la concorrente in gara ad Affari Tuoi mercoledì 13 maggio 2026, anche se Stefano De Martino arriva addirittura a rivolgersi ai delinquenti ecco perché

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"Affari Tuoi" è regolarmente in onda questa sera, mercoledì 13 maggio 2026, con un vantaggio non da poco, non dover avere a che fare con la concorrenza de "La Ruota della Fortuna", che oggi osserva un turno di riposo per consentire a Canale 5 di trasmettere la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio.

Affari Tuoi, puntata 13 maggio 2026: cosa è successo

A inizio puntata non manca la consueta presentazione di Herbert Ballerina da Campobasso, che sostiene di "abitare al piano di sotto del tenente Colombo, quindi sono a tutti gli effetti un sottotenente". Il pubblico gli regala un’ovazione, per questo lui dice: "Piano, altrimenti sembra che ci mettiamo d’accordo", Stefano De Martino replica: "Infatti sembra…".

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A giocare è Federica di Montepaone (Reggio Calabria), in rappresentanza quindi della Calabria, 34enne assistente notarile. A quel punto il conduttore si rivolge al notaio dicendogli: "Ha visto? Siamo nel suo ramo, nel suo brodo". Lei è arrivata con il marito Francesco, 42enne veterinario. La concorrente rivela: "Ci siamo conosciuti una sera d’estate in discoteca, non ero sul cubo, ero nel privè" . Lui ha però un’altra versione: "Io ti ho visto in alto, bella". De Martino puntualizza: "C’è una differenza tra cubo e privè, io ho conosciuto Herbert sul cubo", cosa che viene confermata dal diretto interessato: "Ho fatto tanti anni da ragazza immagine, e allora? Immagina". La coppia è sposata da cinque anni e mezzo, ma il loro rapporto dura da quasi undici anni, oltre ad avere una bambina di due anni e mezzo, Sofia Virginia. Federica gioca con il pacco numero 20.

Essendo mercoledì Stefano opta per un passaggio di consegne e spinge Herbert a prendere il suo posto. Lui replica: "Mi dispiace che via sia toccata questa cosa", ma questa per De Martino rappresenta una mossa ormai obbligata in questo giorno della settimana. "Ma perché non lo fai tu? – dice Herbert al conduttore -. Voglio vedere come farà con la mia invenzione visto che non gliel’ho detta". Il napoletano, però, ci prova: "Benvenuto all’angolo della scienza, devi sapere che c’è traffico, questo è un problema. Se ho capito.. Per ovviare a questo problema i Comuni hanno optato per le targhe alterne", ma per Ballerina "quella è una cosa vergognosa, se io devo andare da qualche parte non ci posso andare..". Stefano continua: "Certo, ma in collaborazione con l’Università del Massachussetts abbiamo inventato la targa che fa sempre quello che ti serve, ha il numero 6 ed è pari, ma se dovessero circolare solo le targhe dispari lo giriamo e diventa un 9.E vi dirò di più, sai perché si chiama targhe alterne, ha tre numeri, questo è il terno". Herbert replica ancora: "Ti prendi tu la responsabilità di questa cosa, ormai la faranno", ma per Stefano "questo va bene anche per le multe, con un tastino giri, prendi le punte con una targa che non esiste. E’ una bella idea, tutti i delinquenti che guardano questo programma, saranno tanti, è brevettata, nel caso dovete dare una percentuale con soldi sporchi a Herbert Ballerina".

Il pacco Gennarino questa sera ha un valore di 6 mila euro, è un obiettivo visto che il marito della concorrente è veterinario. Ed effettivamente lo riesce a trovare proprio al primo colpo. A quel punto è il veterinario a dare la crocchetta al cagnolino. Si prosegue eliminando i 50 mila euro, ma ci si rifà subito con il pacco da 0 euro. Tutto sembra volgere per il meglio da queste prime battute, viene scelto anche il pacco da 10 euro, per poi concludere la prima tornata con 20 mila euro e addirittura i 200 mila euro. Il "Dottore" a questo punto interviene facendo un’offerta da 27 mila euro, la coppia decide di rifiutare.

Poco dopo Herbert interviene: "Se uno accende la televisione e vede me non riconosce il programma e cambia", Stefano dice: "Perché tu non fai parte del programma?", ma lui replica: "Di meo". A questo punto avviene un nuovo cambio della guardia, con De Martino che riprende il timone.

Proseguendo con la partita la concorrente dimostra di volersela giocare il più possibile, rispedendo al mittente ogni proposta alternative, restando con diversi pacchi blu, ma con valori discreti per quelli rossi, pari a 10 mila, 15 mila 30 mila e soprattutto 100 mila. Il "Dottore" questa volta le propone il cambio, ma anche questa volta arriva un rifiuto, con la speranza di riuscire ancora a raddrizzare la situazione. Il dubbio di andare avanti a una grossa delusione resta proprio sul finale, con due pacchi blu, da 1 e 20 euro, e uno solo rosso, da 30 mila, senza però possibilità di un salvataggio con un’offerta, visto che viene proposto un ulteriore cambio pacco.

Federica riflette, il marito la invita a riflettere, a questo punto Stefano sottolinea: "Perché offre questo? Da un lato potrebbe non avere grandi soluzioni nell’offrire una cifra intermedia, a questo punto il concorrente potrebbe prendere anche un’offerta bassa per provare ad andare via con qualcosa. Dall’altro lato, l’ultimo tiro può svuotare definitivamente il tabellone. Il cambio è stato però già offerto, se non avessi i 30 mila euro potrebbe essere un’opportunità perché avresti il 50% di possibilità di trovarli". la donna è ancora indecisa, ma questa volta accetta e punta sul numero 8. A questo punto la concorrente ci tiene a fare una riflessione: "Questa è stata un’esperienza bellissima, sono già fortunatissima nella mia vita, sia per mio marito, sia per la mia bambina, quindi già questa occasione e avere conosciuto tutti voi è stato un regalo. Sono felicissima già così, vada come vada, io sono sempre positiva, ma ci tenevo a fare questi ringraziamenti, mi avete regalato il tempo, è la prima volta che l’autista è venuto a prendermi alla stazione e mi ha detto: ‘Sai qual è la cosa più importante nella vita?’. Lui mi ha detto: ‘Il tempo’, io qui l’ho ritrovato perché ne ho perso la cognizione ed è stato bellissimo, grazie". Stefano si limita a dire: "Che bello, grazie".

A questo punto lei decide di scoprire cosa ci fosse nel suo 20, De Martino tergiversa e dice: ‘Ci ha fregati, d’altronde ci scaricherà anche della responsabilità perché abbiamo pescato dalle carte il cambio", qui effettivamente c’erano i 30 mila euro. Nel pacco della concorrente c’era 1 euro, ma la possibilità di salvare la serata giocando a "La Regione Fortunata". Per l’opzione da 100 mila euro viene scelta la Sicilia, mentre per quella da 50 mila euro si opta per le Marche per quello da 50 mila euro. Nel finale Stefano ha dato qualche indizio facendo intendere che una delle due preferite dalla coppia fosse quella vincente, quella fortunata era proprio la Sicilia. Federica conquista quindi un montepremi di 106 mila euro, suddiviso in 100 mila euro per "La Regione Fortunata" e altri 6 mila per il "Pacco Gennarino"

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