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Affari Tuoi, De Martino chiede scusa al pubblico di Rai 1: "Siamo a un livello bassissimo". Poi il ribaltone che nessuno si aspettava

Il riassunto dell'ultima puntata di Affari Tuoi su Rai 1 con Stefano De Martino. Che cosa è successo lunedì 13 luglio 2026

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Affari Tuoi
IPA

Stefano De Martino è tornato su Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Il conduttore, dopo aver festeggiato il compleanno della piccola Luna Marì con Belén Rodriguez e tutta la famiglia, ha regalato al pubblico una partita al cardiopalma in questo lunedì 13 luglio 2026. Vediamo insieme che cosa è successo e quali sono stati i momenti salienti.

Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata del 13 luglio 2026

La pacchista prescelta è Claudia, per la regione Lazio. Ad accompagnarla c’è il fidanzato Alessio. La puntata parte a bomba con la freddura di Herbert Ballerina: "Faccio impianti audio per le toilette. Sono un cacofonico". De Martino, esausto, ha affermato: "Chiedo scusa a tutto il pubblico. Abbiamo raggiunto un livello bassissimo". La gara di Claudia parte benissimo. Dopo i primi sei pacchi, il podio è intonso. Il suo obiettivo è chiarissimo: "Vincerò i 300mila euro". La puntata prosegue a colpi di pacchi blu e balletti. Claudia e Alessio sorpassano la metà della partita e le cifre più alte sono tutte in ballo, tranne i 100mila euro. Il Dottore offre 37mila euro, ma la concorrente rifiuta e ammette che, anche se la serata dovesse assumere una piega negativa, lei riuscirà a riprenderla.

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Affari Tuoi: quanto ha vinto Claudia nella puntata di stasera

In effetti, il prosieguo non è proprio brillante. Claudia apre il pacco da 200mila euro e l’offerta scende a 30mila euro, ma, pur riconoscendo il valore dell’assegno, lo trita e continua. Con due pacchi blu, il Pacco Nero, i 75mila e i 300mila euro, il Dottore propone ancora una volta 37mila euro per chiudere la serata. Non bastano. La concorrente si reputa già felice per la sua vita, la sua famiglia e il suo lavoro. Comunque vada, andrà bene. Ma vuole i 300mila euro. La partita giunge a un punto di perfetto equilibrio: due pacchi blu e due pacchi rossi. Il Dottore spinge e l’assegno arriva alla cifra di 50mila euro, ma niente da fare. Si continua inseguendo il sogno. Con un pacco blu e i due pacchi rossi ancora in gioco, Claudia si ferma e decide di accettare 75mila euro. Non vuole sbilanciarsi, e De Martino è stupito. Con i 300mila e i 75mila euro, il Dottore ne avrebbe offerti 150mila. Il finale è il più sorprendente per tutti. Come Claudia aveva auspicato e sperato all’inizio della puntata, nel suo pacco c’erano i 300mila euro.

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