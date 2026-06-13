Affari Tuoi, puntata al cardiopalma e finale da pelle d'oca. Stefano De Martino gela tutti: "Non ci sarò più" Che cosa è successo nella puntata di Affari Tuoi del 13 giugno 2026? Il riassunto della puntata con Stefano De Martino e la vincita del concorrente

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Stefano De Martino torna con una nuova puntata di Affari Tuoi dopo la pausa per i Mondiali di Calcio 2026. La serata del 13 giugno 2026 ha visto susseguirsi risate, emozioni e colpi di scena improvvisi. Il concorrente scelto è stato Andrea dal Friuli-Venezia Giulia con la sua compagna Elena. Herbert Ballerina e Martina Miliddi hanno accompagnato il conduttore nel corso di questo sabato. Ecco che cosa è successo.

Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata del 13 giugno 2026

L’invenzione di Herbert Ballerina è per rispondere subito al telefono, quando si è alle prese con chiamate continue e insistenti. Andrea, per pochissimo, non riesce ad accedere al semaforo per poter vincere l’automobile. Servono tre pacchi blu, ma lui in extremis, apre il pacco nero. I primi sei pacchi scorrono lisci come l’olio e sono quasi tutti blu. Il podio è intonso. Andrea rifiuta 36mila euro e fa una richiesta al Dottore: chiede che vengano aggiunti mille euro in più ad ogni offerta futura per un viaggio che lui e la sua compagna avrebbero dovuto fare. Poi lui è stato chiamato ad Affari Tuoi. Arriva poi il primo colpo di scena della serata. Il concorrente cambia il pacco 13 con il numero 8: aveva il "Pacco Ballerina" con Martina Miliddi. La gara continua con tutti i rossi più importanti ancora in gioco. Andrea rifiuta ancora 36mila euro e continua la sua scalata.

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Affari Tuoi: quanto ha vinto Andrea dal Friuli-Venezia Giulia

Restano un solo pacco blu e quattro pacchi rossi: i 15mila euro, i 50mila euro, i 200mila euro e i 300mila euro. Stefano De Martino urla "Soldi sicuri" dopo che Andrea ed Elena riescono a eliminare il pacco da 0 euro. Il Dottore offre, per un solo tiro, 61mila euro. Il concorrente perde i 200mila euro e la cifra successiva, prima dell’ultimo tiro, è di 50mila euro. Dopo una sicurezza abbastanza importante che Andrea ha esibito nel corso della partita, convinto di poter chiedere tutto per riuscire a raggiungere il suo obiettivo, accetta l’offerta del Dottore. "A malincuore", dice, parlando della responsabilità di essere padre e di avere dei doveri ai quali adempiere. Lascia poi un messaggio al figlio di cinque mesi per far sì che lo veda al compimento dei 18 anni: "Vorrei farti gli auguri per i tuoi 18 anni e dirti che i tuoi genitori ti amano e faranno di tutto per te". De Martino scherza affermando che, quando il bimbo compirà 18 anni, lui probabilmente non sarà più alla conduzione del programma, ma in giro su una barca. Elena ha poi detto di aver sognato che avrebbero accettato proprio 50mila euro. Come è finita la partita? Nel pacco di Andrea c’erano 15mila euro.

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