Affari Tuoi, chimica in studio tra De Martino e la concorrente: "Fa caldo". L'ombra di Checco Zalone e un finale esplosivo
Affari Tuoi torna su Rai 1 con una nuova partita condotta da Stefano De Martino: protagonista della puntata è Angela dal Veneto, accompagnata dal padre Lucas
Su Rai 1 una nuova puntata di Affari Tuoi ha animato l’access prime time di questa sera, sabato 12 settembre 2026. Stefano De Martino e tutta la sua banda, dagli studi Rai di Milano, hanno dato il benvenuto al pubblico in platea e a quello da casa con la gara e il concorrente pescato per l’occasione. Dopo un inizio alquanto turbolento in termini di share e Auditel e per tutte le novità della nuova stagione, come sarà andata oggi e qual è stata la vincita finale? Ecco il racconto.
Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata del 12 settembre 2026
La concorrente scelta per la partita è Angela dal Veneto. Stefano De Martino intona immediatamente l’indimenticabile hit omonima di Checco Zalone. La giovane educatrice museale si è fatta accompagnare da suo padre, Lucas. Si parte subito con il Contropacco di Herbert Ballerina e l’ospite di oggi: il campione di "Numero più alto", una sorta di mentalista che, naturalmente, asseconda la comicità del comico molisano. I primi sei pacchi scorrono che è una meraviglia: Angela lascia il podio intonso e, per questo motivo, la prima offerta del Dottore è di 37mila euro. I due rifiutano e continuano con la gara che prende una piega positiva. Per la seconda offerta il podio è ancora intatto: Angela giunge a questo punto della partita con sei pacchi rossi e cinque pacchi blu. La concorrente è ancora intenzionata ad andare avanti, dunque, trita un assegno da 42mila euro.
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Quanto ha vinto Angela dal Veneto nell’ultima puntata di Affari Tuoi
Angela arriva al giro di boa in una situazione di perfetta parità: quattro pacchi blu e quattro pacchi rossi. Le cifre più alte sono 50mila e 300mila euro. La consulente museale rifiuta l’offerta di un cambio di pacco, poi rifiuta anche l’offerta di 30mila euro: i 300mila euro sono ancora lì. Restano i 15mila, i 50mila e i 300mila euro con due pacchi blu. Angela e Lucas rifiutano, in seguito, un’offerta da 37mila euro. La gara ha raggiunto una certa suspense quando Stefano De Martino ha chiesto ad Angela di guardarlo dritto negli occhi per capire se stesse bluffando o no a proposito del pacco appena sbirciato. "Fa caldo", ha esclamato il conduttore dopo che la concorrente ha rifiutato 50mila euro per rincorrere il sogno del pacco più alto. "Soldi sicuri": restano i tre pacchi rossi senza alcun pacco blu nei paraggi. La partita si conclude con l’assegno da 75mila euro, che Angela accetta con la complicità di suo padre. Cosa c’era nel suo pacco, che non aveva mai cambiato dall’inizio della puntata? I 300mila euro per la seconda volta in una settimana.
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