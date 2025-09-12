Affari Tuoi, Mattia dal disastro al trionfo: vince una somma da capogiro grazie a Gennarino e il web impazzisce Partita disastrosa per il pacchista della Val d'Aosta che ribalta tutto all'ultimo secondo, grazie al "consiglio" della mascotte della trasmissione: cosa è successo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Incredibile partita di Affari Tuoi, che inizia e continua con un completo disastro e finisce con un trionfo grazie al cane Gennarino. Scopriamo cosa è successo nella puntata del venerdì del game show guidato da Stefano De Martino.

Affari Tuoi puntata (12 settembre) cosa è successo

A giocare a centro studio, nella puntata di venerdì 12 settembre 2025 di Affari Tuoi è Mattia, carpentiere e "pacchista" della Val d’Aosta, con una passione per le mucche (ne ha due). Gioca insieme al fratello Simone, e il suo pacco di partenza è il numero 15.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’oggetto tipico valdostano portato in studio a inizio puntata da Tanath è una grolla. Il primo tiro di Mattia, da 1 euro promette bene, ma purtroppo nel primo giro volano subito via i 200000 euro e subito dopo anche i 100000 euro, ma Mattia dice "va bene, va bene, non molliamo!" Sceglie allora di affidarsi a un amico, Federico, il pacchista delle Marche con cui dice di aver legato molto. Purtroppo escono anche i 300000 euro. Non è nemmeno finito il primo giro da sei tiri, che tutto il podio rosso, purtroppo per Mattia, è sfumato. A questo punto, il pacco più grande rimasto in gara è quello da 75000 euro. Avendo fatto tutto lui, il Dottore offre il Cambio, ma Mattia decide di tenersi il suo pacco, il numero 15.

Dopo aver provato con gli amici, Mattia si fa ispirare dalla famiglia e chiama il numero 1. Stefano De Martino sbircia il pacco del Lazio e dice al concorrente: "Abbiamo provato con gli amici, abbiamo provato con la famiglia, ma secondo me…è meglio che ci orientiamo sugli sconosciuti!" e infatti, anche quel pacco del Lazio è rosso: ci sono 30000 euro. Un vero disastro, povero Mattia. Finalmente escono un paio di pacchi blu. Il Dottore, alla sua seconda telefonata, fa entrare il direttore di studio per mostrare l’incredibile somiglianza con il concorrente. E a questo punto, nella postazione del concorrente sono in tre. L’offerta del Dottore, la prima, ammonta a solo 10000 euro. Simone ringrazia ma dice: "Io mi sto divertendo, spero di portare a casa qualcosina in più, quindi voglio continuare a giocare". E il primo assegno finisce nel tritadocumenti.

In gioco ci sono ancora i 50000 e i 75000 euro. Dopo due pacchi blu, escono di nuovo soldi: 15000 euro. A questo punto, tutto lo studio invoca "Gennarino", ma niente, il cagnolino non esce. A questo punto Mattia accetta il cambio proposto dal dottore: lascia il 15 per il 3 della Puglia: "Mi ha sempre ispirato, il 3 è il numero perfetto" dice Mattia. Subito dopo scopre di aver lasciato il pacco con 500 euro. Un’ottima notizia: ora in gioco ci sono tre pacchi blu e tre rossi, con 50000 e 75000 euro. "Siamo ancora qua, resistiamo!" esulta Mattia con Stefano De Martino. Arriva una nuova offerta del Dottore: per un tiro 15000 euro. Mattia rifiuta di nuovo, e va avanti. Subito dopo escono i 75000 euro. A questo punto in gioco ci sono solo due pacchi rossi, 20000 euro e 50000 euro. Il Dottore decide che non ci sono più offerte, si va direttamente al finale e l’unica cosa che può scegliere Mattia è il Cambio, rifiutato. Escono anche i 50000 euro e, a questo punto si va alla Regione Fortunata.

La Regione Fortunata e il consiglio di Gennarino

Mattia si affida al consiglio di un suggeritore particolare: Gennarino, e sceglie Puglia e Campania. La Campania esce subito, poi chiama il Dottore che insinua un sospetto: "Ma Mattia parla con le mucche, potrebbe aver parlato con Gennarino, e Gennarino è stato avvistato dalle parti del notaio"… Il tutto per annunciare l’incredibile vittoria di Mattia che, grazie al "consiglio" di Gennarino ha scelto la Puglia, la regione da 10000 euro. Un finale davvero insperato e una serata che finisce con l’ovazione dello studio per il vero trionfatore: Gennarino.

In studio si festeggia, sui social gli utenti portano in trionfo il cagnolino più amato della tv.

Potrebbe interessarti anche