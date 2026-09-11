Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Affari Tuoi, Stefano De Martino provoca Herbert Ballerina e lui sbotta contro chi lo critica: "Gente che non capisce niente"

Il comico molisano trova il modo di togliersi un bel sassolino dalla scarpa all'inizio della partita della pacchista lombarda

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

A giocare nella puntata di Affari Tuoi dell’11 settembre 2026 è la pacchista della Lombardia, Dalida, che per vivere gestisce una casa vacanza sul lago di Como. Al suo fianco c’è la sorella Karen.

Affari Tuoi, puntata 11 settembre 2026: cosa è successo

Ma la puntata inizia subito con una bordata polemica niente male. Protagonista è Herbert Ballerina. Le prime puntata della versione "milanese" di Affari Tuoi sembrano non avere più l’attrattiva degli scorsi anni, almeno a giudicare dai primi numeri. Il calo di ascolto però, più che al cambio di studi, secondo diversi osservatori sarebbe da imputare ad alcuni cambiamenti e in particolare ad alcuni nuovi passaggi del gioco, tra questi, sempre secondo i critici, il momento che vede protagonista il comico molisano, ovvero il nuovo "Contro Pacco".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ma Ballerina stasera risponde senza girarci attorno. Come sempre, prima di partire con il gioco, Stefano De Martino elenca i pacchi in gioco, da zero a 300.000 euro, soffermandosi sui pacchi particolari e spiega: "Ci sono poi i pacchi speciali: il pacco Tommasino, il pacco Ballerina, il pacco nero e poi il Contropacco," e qui aggiunge: "il momento più odiato dagli italiani...no, scherzo", fa, rivolgendosi beffardo al diretto interessato Herbert Ballerina che, invece, non sembra rispondere con leggerezza: "No, lo dicono", risponde infatti. "Chi lo dice?" chiede De Martino "Lo dicono sui social", risponde il comico, che poi si toglie un sassolino dalla scarpa: "Ma…Gente che non capisce niente. Non voglio aprire polemica, a me per strada non mi hanno mai detto male, come mai?" "Nemmeno ti riconoscono, ecco perché", è la battuta con cui il conduttore alleggerisce il botta e risposta.

Destino vuole che il Contropacco sia il primo pacco trovato dalla pacchista lombarda Dalila: "ooooh come prima cosa! ", esulta Herbert, che poi può prendersi il suo spazio, sempre segnato dalla sua ironia surreale. E infatti annuncia: "Abbiamo l’uomo invisibile più alto del mondo!" Uno sketch in cui viene coinvolto anche De Martino, che tra l’incredulo e il divertito, come sempre si rivela un ottima spalla comica.

Dopo lo sketch si torna a giocare, ma la partita di Dalida non è affatto fortunata. A quattro tiri dalla fine, l’unico pacco rosso rimasto in gioco è quello piccolino da 20.000 euro, poi l’incognita pacco nero e tre pacchi blu: 0, 100 euro e il pacco Ballerina legato all’esibizione di Martina Miliddi.

Al momento dell’ultimo tiro, quando sono rimasti solo il pacco ballerina e i 20.000 euro, il Dottore offre il Cambio. La concorrente accetta, e purtroppo lascia proprio il pacco rosso, per rimanere con un pugno di mosche.

Potrebbe interessarti anche

Stefano De Martino

Affari Tuoi, botta e risposta velenoso tra De Martino e Herbert Ballerina: "Di mestiere amico di Stefano", "È il motivo per cui stai qua"

Giuseppe, pacchista molisano sbaglia tutto e torna a casa a mani vuote, ma i colpi d...
Stefano De Martino

Affari Tuoi, De Martino incontenibile: il nuovo Gennarino, un lento con Martina Miliddi e l'ospite a sorpresa. Ma il finale è amarissimo

Stefano De Martino torna al timone di Affari Tuoi con un nuovo studio, il Contropacc...
Affari tuoi puntata 8 settembre 2026

Affari Tuoi, De Martino spiazzato: “C’è Sal Da Vinci”. Ma in studio arriva un saldatore

Gianluigi da Alghero e la compagna Aurora rifiutano 35mila e 15mila euro, cambiano p...
Affari Tuoi

Affari Tuoi, De Martino come Fabrizio Corona: "C'è una fidanzata segreta...". Poi arriva il momento più commovente della serata

Daniele dalle Marche è il protagonista della quarta puntata di Affari Tuoi: tra pacc...
Affari Tuoi cosa successo puntata mercoledì 9 settembre 2026

Affari Tuoi, Martina Miliddi lascia De Martino a bocca aperta, ma il web lo boccia: “Manca l’entusiasmo”

Nella puntata del 9 settembre 2026, Serena conquista la prima maxi-vincita della sta...
Affari Tuoi - Stefano De Martino

Affari Tuoi, cambia il regolamento: cos’è il contropacco e chi è il cane Tommasino (dopo Gennarino)

Stefano De Martino ha parlato delle novità dell’edizione 2026-27 del suo game show, ...
Affari tuoi cosa è successo puntata 17 luglio

Affari Tuoi, penultima puntata nel caos: la gag finisce malissimo e De Martino sbotta: "Andate a casa"

Nella puntata di Affari Tuoi del 17 luglio, Annalidia supera un inizio sfortunato e ...
Affari Tuoi

Affari Tuoi, panico per Herbert Ballerina: "Ora vomito". Ma il lento tra De Martino e Martina Miliddi porta fortuna: vincita clamorosa

Colpi di scena e risate a non finire: il riassunto della puntata di Affari Tuoi in o...
Affari Tuoi

Affari Tuoi: De Martino esulta per la vincita dell'auto. Ma subito dopo il web si scaglia contro la produzione: "Scelta scellerata"

Il riassunto della puntata di Affari Tuoi in onda giovedì 16 luglio 2026: chi ha gio...

Personaggi

Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Stefano Oradei
L'attore Lino Banfi

Lino Banfi
Gianmarco Pozzoli

Gianmarco Pozzoli
Stefano Musazzi

Stefano Musazzi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963