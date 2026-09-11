Affari Tuoi, Stefano De Martino provoca Herbert Ballerina e lui sbotta contro chi lo critica: "Gente che non capisce niente" Il comico molisano trova il modo di togliersi un bel sassolino dalla scarpa all'inizio della partita della pacchista lombarda

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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A giocare nella puntata di Affari Tuoi dell’11 settembre 2026 è la pacchista della Lombardia, Dalida, che per vivere gestisce una casa vacanza sul lago di Como. Al suo fianco c’è la sorella Karen.

Affari Tuoi, puntata 11 settembre 2026: cosa è successo

Ma la puntata inizia subito con una bordata polemica niente male. Protagonista è Herbert Ballerina. Le prime puntata della versione "milanese" di Affari Tuoi sembrano non avere più l’attrattiva degli scorsi anni, almeno a giudicare dai primi numeri. Il calo di ascolto però, più che al cambio di studi, secondo diversi osservatori sarebbe da imputare ad alcuni cambiamenti e in particolare ad alcuni nuovi passaggi del gioco, tra questi, sempre secondo i critici, il momento che vede protagonista il comico molisano, ovvero il nuovo "Contro Pacco".

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Ma Ballerina stasera risponde senza girarci attorno. Come sempre, prima di partire con il gioco, Stefano De Martino elenca i pacchi in gioco, da zero a 300.000 euro, soffermandosi sui pacchi particolari e spiega: "Ci sono poi i pacchi speciali: il pacco Tommasino, il pacco Ballerina, il pacco nero e poi il Contropacco," e qui aggiunge: "il momento più odiato dagli italiani...no, scherzo", fa, rivolgendosi beffardo al diretto interessato Herbert Ballerina che, invece, non sembra rispondere con leggerezza: "No, lo dicono", risponde infatti. "Chi lo dice?" chiede De Martino "Lo dicono sui social", risponde il comico, che poi si toglie un sassolino dalla scarpa: "Ma…Gente che non capisce niente. Non voglio aprire polemica, a me per strada non mi hanno mai detto male, come mai?" "Nemmeno ti riconoscono, ecco perché", è la battuta con cui il conduttore alleggerisce il botta e risposta.

Destino vuole che il Contropacco sia il primo pacco trovato dalla pacchista lombarda Dalila: "ooooh come prima cosa! ", esulta Herbert, che poi può prendersi il suo spazio, sempre segnato dalla sua ironia surreale. E infatti annuncia: "Abbiamo l’uomo invisibile più alto del mondo!" Uno sketch in cui viene coinvolto anche De Martino, che tra l’incredulo e il divertito, come sempre si rivela un ottima spalla comica.

Dopo lo sketch si torna a giocare, ma la partita di Dalida non è affatto fortunata. A quattro tiri dalla fine, l’unico pacco rosso rimasto in gioco è quello piccolino da 20.000 euro, poi l’incognita pacco nero e tre pacchi blu: 0, 100 euro e il pacco Ballerina legato all’esibizione di Martina Miliddi.

Al momento dell’ultimo tiro, quando sono rimasti solo il pacco ballerina e i 20.000 euro, il Dottore offre il Cambio. La concorrente accetta, e purtroppo lascia proprio il pacco rosso, per rimanere con un pugno di mosche.

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