Affari Tuoi, concorrente in topless e De Martino ‘monello’: poi la frecciata a Martina Miliddi Ad Affari Tuoi lunedì 11 maggio 2026 Stefano De Martino stuzzica un concorrente per il suo outfit, ma lui non resta in silenzio. Il napoletano ne ha anche per Martina Miliddi

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Non può esserci inizio di settimana senza "Affari Tuoi", regolarmente in onda anche oggi, lunedì 11 maggio 2026, nella sua consueta collocazione subito dopo il Tg1. A giocare in questa puntata è Brigitta, rappresentante del Veneto, segretaria in uno studio medico, che inizia la sua partita con il pacco numero 20.

Affari Tuoi, puntata 11 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con la presentazione di Herbert Ballerina da Campobasso, che questa volta è "uno che sta sempre in barella, sono una persona importantina. Questa è alta". In onore della concorrente, non manca la canzone "Brigitte Bardot", che spinge Herbert e Stefano De Martino a partire con un trenino. Al suo fianco in questa avventura, che lei si augura possa essere fortunata, c’è il compagno Nicola, di professione imbianchino. La concorrente sottolinea che loro "non sono ancora sposati", Stefano non può che ribattere: "A Napoli si dice ‘sta canzone vene a te'", il giovane risponde: "Ci stiamo lavorando", in riferimento a un eventuale matrimonio.

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L’invenzione di oggi di Herbert Ballerina è particolare, è un "para mignolino, a cui lui ha pensato per la sicurezza casalinga. A volte ci si sveglia la notte, si ha la prostata infiammata, non si vuole accendere la luce per evitare di svegliarsi, il mignolino finisce così contro qualcosa, chiamando in causa persone che non c’entrano niente, l’accessorio serve proprio a evitare problemi". Il pacco Gennarino questa volta ha un valore di 4 mila euro.

La serata parte con un grave handicap, l’eliminazione del pacco da 100 mila euro, per poi proseguire con il "Pacco Ballerina", che porta all’esibizione di Martina Miliddi con la sua ormai consueta sensualità. Al termine dell’esibizione Stefano sottolinea: "Non bene come la spaccata della Basilicata, ma stai migliorando".

Successivamente è la volta dei 15 mila euro, il "para mignolino" ideato da Herbert Ballerina e altri pacchi di poco valore, cosa che spinge loro a sperare che la partita possa essere positiva. Al termine delle prime sei tornate a intervenire è il "Dottore", con una proposta da 30 mila euro, ma Brigitta e il fidanzato ritengono prematuro accettare.

Non va molto meglio con il proseguimento del gioco, la concorrente veneta, arriva a togliere dalle sue possibilità anche i pacchi da 200 e 300 mila euro, l’unica speranza di tornare a casa con qualcosa di consistente è rappresentata dai pacchi da 75mila e i 50mila euro, oltre ai 10mila e al pacco nero.

Prima di arrivare alla formulazione di una nuova offerta del "Dottore", Stefano De Martino mette in evidenza le diverse esigenze dei due fidanzati, lei vorrebbe sposarsi, mentre lui preferirebbe prima avere un figlio, per questo si chiede: "Come potremmo risolvere?". Il "Dottore" dice la sua: "Facciamo fruttare prima", ma la giovane manifesta l’intento di "fare tante cose", per questo vuole provare a giocarsela il più possibile.

De Martino ha come sempre la battuta pronta, anche quando è la volta del pacchista della Sicilia, Giuseppe, che fa il portiere di condominio, con tanto di musica di "C’è posta per te" in sottofondo, per questo si chiede: "C’è posta per me?". Sul finale di partita Brigitta si mostra particolarmente indecisa, quando deve scegliere tra tre numeri a cui è legata, l’11, il 13 e il 3. Questo la spinge a spiegare il suo legame con i tre numeri: "Il 3 è un numero importante. Ho due migliori amiche e insieme siamo tre. E poi Nicola ha 3 nipoti. Il 13 è il numero delle nonne. È il giorno in cui la nonna di Nicola è mancata e poi perché il 13 rappresenta sant’Antonio e mia nonna è molto devota a sant’Antonio". Alla fine lei sceglie quindi il numero 3, mossa però non troppo fortunata, visto che qui c’erano 75 mila euro.

Il rischio che tutto finisca male è dietro l’angolo, la pacchista veneta punta sul concorrente dell’Abruzzo, con cui ha un bel rapporto, convinta che lui possa servirle a "raddrizzare la partita, visto che fa il raddrizzatore di quadri". De Martino non può non ribattere: "Stiamo camminando su un confine sottilissimo. Ma dove stanno questi quadri? Dove raddrizzi i quadri?". Brigitta interviene: "E’ una storia lunga", ma Stefano dice: "Io muoio dalla voglia di conoscerla, vai in giro a raddrizzare i quadri, davvero? Vabbè, il quadro è cascato proprio per terra, si è rotta la cornice si è spezzato il chiodo, ci vuole l’imbianchino, bisogna stuccare e ritinteggiare", visto che nel suo pacco c’erano 300 mila euro. Nessuno vuole però svelare quale sia il "segreto" che custodiscono i pacchisti, che arrivano evidentemente a stringere un ottimo rapporto tra loro. Il conduttore quindi sottolinea: "Ve l’avevo detto, si è spezzato il chiodo".

Altre risate sono arrivate con Marco, il pacchista della Sardegna, che ha un salone di bellezza e si presenta con un codino alla moda, oltre a una camicia ultra sbottonata, per questo De Martino gli dice: "Sei venuto in topless", scatenando le risate di tutti, anche se il sardo ribatte dandogli del "monello". Nel suo pacco c’era Gennarino.

Nel finale Brigitta si trova con due pacchi di valore opposto, quello da 50 mila e quello da 200 euro, in quel momento, però, il "Dottore" propone solo un cambio, senza farle alcuna offerta. Lei può sostituire il suo 20 con il 13, è incerta, avendo fatto tutta la serata con il 20, per questo ha il dubbio di andare incontro a una forte delusione, ma alla fine decide di mantenerlo. E ha fatto benissimo, nel suo c’erano 50 mila euro.

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