Affari tuoi, Giorgia ignora la predizione di Thanat e viene beffata dal destino: cambia il suo pacco e vince solo 1 euro Nel corso della puntata di Affari tuoi, Giorgia decide di cambiare il pacco sul finale ma perde tutto: ecco cosa è successo

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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La puntata di Affari Tuoi di sabato 11 aprile si è rivelata ricca di colpi di scena e momenti di grande tensione. Protagonista della serata è Giorgia, 27 anni di Pescara, che ha partecipato accompagnata dalla zia Alessandra. La partita è iniziata in salita, con l’eliminazione immediata dei pacchi più ricchi e offerte del Dottore rifiutate con coraggio. Tra scelte difficili, cambi rifiutati e decisioni sempre più rischiose, Giorgia ha dimostrato grande determinazione. Vediamo bene cosa è successo nel corso della puntata.

Affari tuoi, puntata dell’11 aprile: cosa è successo

La partita di Giorgia inizia nel peggiore dei modi, con l’eliminazione immediata dei pacchi più ricchi da 200.000, 100.000 e 50.000 euro, creando grande tensione in studio. Un piccolo sospiro di sollievo arriva con l’uscita dei 15.000 euro e dei soli 20 euro, ma il Dottore interviene subito offrendo 28.000 euro, cifra che Giorgia decide coraggiosamente di rifiutare per continuare il gioco. Dopo un momento di spettacolo con Martina Miliddi e l’uscita di Gennarino, la partita riprende e vengono eliminati 50 euro. Il Dottore propone un cambio, ma Giorgia rifiuta ancora. Poco dopo escono 5 euro, ma arriva una batosta pesantissima con i 300.000 euro, seguita dai 500 euro. L’offerta scende a 14.000 euro, la metà della precedente, ma Giorgia resta determinata e rifiuta.

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La fortuna sembra girare con l’uscita di 0 euro, ma subito dopo vengono eliminati 100.000 euro e 200 euro. Il Dottore offre 10.000 euro, ma Giorgia punta ai 75.000 e continua. Stefano la incoraggia a crederci, ma la tensione cresce quando escono 10.000 euro e poi proprio i 75.000 euro, il suo obiettivo. L’offerta crolla a 5.000 euro e Giorgia, sorridendo, strappa l’assegno. Dopo l’eliminazione della cravacchia, arriva un nuovo cambio proposto dal Dottore. "Allora ora tanto ci siamo. Il pacco numero 12 è stato il mio primo pacco e mi è rimasto impresso. Il 5 la zia stamattina ha fatto un sogno e si è svegliata con questo numero", dice Giorgia. Giorgia riflette sui numeri legati ai ricordi personali e, dopo aver consultato Alessandra e gli altri pacchisti, decide di ascoltare il gruppo: accetta il cambio, lasciando il pacco numero 12 per il numero 5. Il cambio finale si rivela una scelta clamorosamente sbagliata per Giorgia, che abbandona il pacco numero 12 seguendo l’istinto e i consigli del gruppo. L’amara verità arriva subito dopo: proprio quel pacco conteneva soltanto 1 euro, una cifra minima che avrebbe potuto cambiare completamente l’esito della partita. "Per una volta aveva ragione Thanat", sentenzia amareggiato De Martino.

Le reazioni social

La partita di Giorgia e della zia Alessandra ad Affari Tuoi ha acceso un acceso dibattito sui social, dove il pubblico si è diviso tra critiche e comprensione. Molti utenti hanno contestato le scelte della concorrente, ritenendo rischioso rifiutare offerte importanti del Dottore, soprattutto nelle fasi iniziali del gioco. Altri invece hanno difeso Giorgia, sottolineando come il suo percorso sia stato segnato più dalla sfortuna che da errori strategici. C’è chi poi ha commentato: "Ai prossimi pacchisti in gara consiglio di non dormire, notti insonni e occhi aperti da evitare i sogni".

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