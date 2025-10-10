Affari Tuoi, Beatrice dalla partenza record al disastro. La protesta del web: "Meglio da soli" Partenza incredibile e tonfo finale per Beatrice concorrente della valle d'Aosta al centro della puntata di venerdì 10 ottobre 2025: cosa è successo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

A giocare al centro studio nella puntata di Affari Tuoi del 10 ottobre 2025 c’è Beatrice, la concorrente della Valle d’Aosta, estetista, che gioca insieme alla mamma, commessa in una pasticceria. Il pacco di partenza di mamma e figlia è il numero 12.

Stefano De Martino annuncia, come sempre a inizio puntata quanto vale Gennarino, e il suo jackpot per questa puntata ammonta a 11000 euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari Tuoi, puntata del 10 ottobre 2025: cosa è successo

Il primo giro di tiri di Beatrice è un percorso netto: sei tiri, sei pacchi blu, tra cui quello di Gennarino con il gruzzolo da 11000 euro. "Credo sia record, da tanto non mi ricordo una partenza così: sei blu!" esulta il conduttore napoletano. E ovviamente la prima offerta del Dottore, per forza di cose, deve essere molto sostanziosa e infatti ammonta a ben 40000 euro. Beatrice non ci pensa un attimo e passa l’assegno alla mamma che lo trita.

Il primo pacco rosso che esce, è uno di quelli più pesanti: 100mila euro. Poi subito i 300000 euro. Il giro di tiri si conclude con il terzo pacco rosso, da 30000 euro. A questo punto Beatrice accetta il cambio proposto dal Dottore: lascia il pacco numero 12 per prendere il numero 3, pacco suggerito dalla nipotina Matilde. Subito dopo scopre che ha fatto benissimo, perchè nel pacco numero 12 c’erano solo 100 euro. Purtroppo subito dopo volano via anche i 200mila euro. A questo punto il pacco più sostanzioso rimasto in gioco è quello da 75000 euro, che incredibilmente escono subito dopo.

Quando il Dottore richiama, a parte l’indeterminato pacco nero, la somma più alta rimasta in gioco è 50000 euro. L’offerta quindi crolla a 10000 euro, ma la concorrente e la mamma decidono di continuare a giocare. E però trovano altri due pacchi blu, tra cui quello da 50000 euro. Rimangono in gioco i 10000, i 15000 e il misterioso pacco nero, oltre ai pacchi blu da 5, 20 e 50 euro. Se ne va poi il pacco nero. A questo punto gli unici pacchi rossi sono quelli piccolini da 15000 e 10000 euro. Un vero disastro.

Il Dottore a questo punto offre 5000 euro, ma Beatrice rifiuta ancora dicendo: "Vabbè, abbiamo gli 11000 euro di Gennarino: tritiamo!" Ma la sfortuna continua ad accompagnare le scelte della concorrente valdostana che trova anche i 10000 euro. Unico pacco rosso ancora in gioco a questo punto, è quello da 15000 euro. Il finale vede il pacco blu da 5 euro contro quello rosso da 15000 euro, in mezzo il Dottore che propone alla concorrente la possibilità di giocare alla Regione Fortunata.

Beatrice decide di accettare la proposta del Dottore e scopre che nel suo pacco c’erano i 5€, ovvero il biglietto della Lotteria Italia.

Per il primo tentativo, che vale 100000 euro, la concorrente punta sulla Basilicata. Il secondo tentativo invece, che vale 50000 euro lo lega alla regione Toscana. La Regione Fortunata però, è il Molise. Beatrice torna a casa con 11000 euro e un biglietto della Lotteria Italia.

Le reazioni social

La partita di Beatrice finisce non bene, ma il pubblico social, in coro, sottolinea i tanti consigli della sua mamma. Ecco alcuni commenti su X:"praticamente stasera gioca la madre,e non la figlia,decide tutto, dovrebbero farli giocare da soli…", e poi "Ha deciso tutto la mamma. E ha scagliato.", "Si ma sta giocando solo la mamma…", e ancora: "sta decidendo tutto la mamma che nervi", "Praticamente ha giocato la madre, lei non ha avuto alcuna voce in capitolo io ci avrei litigato un pacco si e un pacco si", e c’è chi lancia l’idea "Io proporrei di togliere la possibilità di giocare con un’altra persona.", "Dovrebbero giocare da soli i concorrenti"

Potrebbe interessarti anche