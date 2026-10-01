Affari Tuoi, Luca Argentero irrompe in studio e detta legge a De Martino. La richiesta prima di Doc: "Chiudi la puntata prima"
L'attore arriva in studio durante la partita di Giulia e scherza con il conduttore, fino a fargli una richiesta decisamente inaspettata
Torna in onda Affari Tuoi con una nuova puntata in access prime time su Rai 1. Stefano De Martino e tutta la sua banda hanno guidato la partita della concorrente Giulia, la wrestler proveniente dal Piemonte accompagnata dal fidanzato Matteo. Una serata scoppiettante e piena di colpi di scena e momenti imprevedibili. Vediamo che cosa è successo questo giovedì 1º ottobre 2026 e quali sono stati i segmenti più incisivi della puntata.
Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata di giovedì 1º ottobre 2026
Lo studio diventa un ring con un match improvvisato tra Herbert Ballerina e Matteo, il fidanzato della concorrente Giulia. La prima offerta del Dottore è di 30mila euro. Sono andati bene i primi sei tiri: sul tabellone restano tutti i pacchi rossi, tranne quello da 200mila euro. La concorrente decide dunque di tritare l’assegno e andare avanti con la partita. In studio c’è poi un’incursione: è Luca Argentero per promuovere la nuova stagione della fiction Doc – Nelle tue mani. L’attore ha accompagnato Giulia e De Martino nei tre tiri successivi. Peccato però che il suo arrivo non porta molta fortuna: i 75mila euro escono fuori dal tabellone. Tra Luca e Stefano, però, c’è un’intesa fortissima. Battute e risate come se piovesse: è nata una coppia in vista della conduzione del prossimo Festival di Sanremo? Argentero osa e chiede a De Martino di terminare la puntata dieci minuti prima del previsto per anticipare l’inizio della messa in onda della serie. Tornando alla gara, Giulia resta purtroppo con il Pacco Nero, tre pacchi rossi – 15mila euro, 50mila euro e 100mila euro – e sette pacchi blu.
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Affari Tuoi: la vincita della concorrente Giulia dal Piemonte
Giulia rifiuta di cambiare il suo pacco e poi trita un assegno da 20mila euro. La concorrente si aggrappa con tutte le sue speranze al Pacco Nero e a quello da 50mila euro, che però viene aperto poco dopo. Giulia e Matteo cambiano il loro pacco e tentano il ribaltone. L’incognita del Pacco Nero ha spesso regalato gioie nelle partite più disastrose. Pur avendo detto inizialmente di non avere numeri preferiti, Giulia porta fino alla fine quello legato alla scomparsa del suo adorato nonno senza cambiare: il numero 11. Anche l’altro pacco, il numero 18, ha un significato importante che riguarda la sua mamma. Un pacco blu e l’incognita del Pacco Nero fino alla fine della sofferta, ma frizzante gara che ha regalato al pubblico di Rai 1: con cosa sarà tornata a casa? Giulia aveva 1 euro e nel Pacco Nero c’erano 20mila euro.
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