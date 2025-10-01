Affari tuoi, puntata 1 ottobre: Giuseppe (impaurito) accetta l'offerta ma nel pacco aveva una cifra da capogiro. È polemica: "Troppo frettoloso" Affari tuoi, puntata 1 ottobre: Giuseppe (impaurito) accetta l'offerta ma nel pacco aveva una cifra da capogiro. È polemica: "Troppo frettoloso"

CONDIVIDI

Nella nuova puntata di Affari tuoi, condotta da Stefano De Martino su Raiuno mercoledì 1 ottobre 2025, a sfidare il Dottore è Giuseppe, noto anche come il Veggente, concorrente della regione Lazio, di professione agricoltore, che gioca con il pacco numero 13. È accompagnato in studio dalla figlia Giulia, studentessa in ingegneria biomedica.

Affari tuoi, puntata 1 ottobre 2025: cosa è successo

La partita inizia malissimo, escono subito i 200.000 euro. Gli altri due tiri hanno eliminato dal tabellone cifre alte come i 20.000 euro e 50.000 euro. Proseguendo, Giuseppe ha aperto pacchi contenenti 1 euro, 300.000 euro, 50 euro. Il Dottore chiama rilanciando con un’offerta da 25.000 euro. "Grazie Dottore ma vado avanti", è la risposta di Giuseppe.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Con il tiro successivo, Giuseppe ha aperto il pacco da 15.000 euro. Poi la figlia Giulia punta sull’Abruzzo ed escono i 100.000 euro. Il dottore ha proposto 20.000 euro ma Giuseppe decide di rifiutare. Giuseppe e la figlia Giulia continuano a giocare: escono 20 euro, 0 euro e infine 10.000 euro. Il Dottore propone un cambio ma Giuseppe rifiuta.

La partita prosegue con altri tiri fortunati: vengono eliminati 500 euro. Il Dottore rilancia con l’offerta da 25.000 euro ma ancora una volta Giuseppe rifiuta: "I miei figli sono all’estero perché in Italia non c’era lavoro. Sono stati costretti ad andarsene con dolore della mamma". La partita prosegue, Giuseppe chiama il pacco numero 1 che contiene 100 euro. Il Dottore propone di nuovo il cambio ma anche in questo caso Giuseppe rinuncia. "Io vado sempre diretto, ho le idee chiare", spiega il concorrente. Subito dopo escono i 30.000 euro ma ancora manca Gennarino: "Lo stiamo ancora cercando e si è nascosto", dice De Martino. Il dottore chiama di nuovo offrendo 30.000 euro. Giuseppe è dubbioso ma dopo un breve consulto con la figlia decide di rifiutare.

La partita prosegue nel migliore dei modi: escono 5 euro. Il Dottore offre stavolta 35.000 euro ma Giuseppe trita l’assegno. Giuseppe chiama il pacco numero 3 ed esce Gennarino. Il Dottore offre 50.000 euro e Giuseppe accetta: "Il contadino ha le spalle grosse e il cervello fino, meglio andare a casa con questo assegno che con niente. Sono in credito con la vita, mi hanno rubato un trattore e questa partita mi restituisce in parte il suo valore". Nonostante la sua scelta coraggiosa, il suo pacco conteneva 200.000 euro.

Le reazioni social

La partita di Giuseppe e Giulia ad Affari tuoi è stata particolarmente apprezzata dai telespettatori. In molti si sono complimentati con il Veggente per la scelta fatta di aver accettato i 50.000 euro: "Un uomo saggio, ha avuto paura, la partita sembrava proprio negativa. Meritavi quei 200.000 euro veggente", "La paura è stata una mala consigliera", "Caro Veggente dovevi andare avanti", Purtroppo la miseria è tanta in Italia, se stava bene avrebbe proseguito", "Peccato ha sbagliato finale", sono i commenti che si leggono sul web.

Potrebbe interessarti anche