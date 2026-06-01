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Affari Tuoi, il gossip del momento provoca De Martino: "Non mi interessa". Poi l'imprevisto più amaro della serata

Cosa è successo nell'ultima puntata di Affari Tuoi, in onda su Rai 1 lunedì 1º giugno. Quale concorrente ha giocato, vincita e i momenti salienti

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Lunedì 1º giugno si parte con una partita ricca di colpi di scena e, come al solito, tante risate e spensieratezza. De Martino si avvia alla pausa estiva per godersi il meritato riposo, ma anche per pensare anche al suo Festival di Sanremo nel 2027. Nel frattempo, però, ecco che cosa è successo questa sera.

Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata dell’1º giugno 2026

Donato, dalla Basilicata, gioca nella partita di Affari Tuoi dell’1º giugno 2026. Ad accompagnarlo è sua figlia Manila. Padre di tre figli e proprietario di un’azienda di disinfestazione, è stato l’anima delle precedenti puntate come pacchista e si è distinto per le sue imitazioni di versi animali. L’invenzione di Herbert Ballerina è uno strumento per aiutare i fotografi: una macchina fotografica dotata di peperoncini per scattare le foto "piccanti" in ambito gossip. Il rimando alla vita sentimentale del conduttore è stato d’obbligo, ma De Martino se ne è subito lavato le mani: "Non ho niente a che vedere con queste cose. Non mi interessa.". Dopo i primi sei pacchi la situazione è positiva, in quanto Donato ha ancora i pacchi più importanti. La prima offerta del Dottore è di 34mila euro. Donato e Manila rifiutano e rincorrono somme più alte. La partita, però, prende una piega disastrosa. I 300mila euro scompaiono.

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Affari Tuoi: quanti soldi ha vinto Donato dalla Basilicata

La partita di Donato acquisisce un equilibrio diverso, con quattro pacchi blu e quattro pacchi rossi, tra cui 100mila e 200mila euro. Il Dottore offre prima 25mila euro, poi il cambio, poi di nuovo 34mila euro. Il protagonista della puntata, impavido, rifiuta tutto e resta con quattro pacchi rossi e solo due pacchi blu. Decide di cambiare il suo pacco, il 19, con il 9, ma la scoperta è la più amara che potesse fare: aveva 200mila euro. L’offerta a questo punto è di 10mila euro: "Meglio feriti che morti: accetto l’offerta". Lo studio è senza parole e, nello sgomento generale, Donato dichiara: "Ho sbagliato, volevo dire il contrario". Un errore, oppure, la consapevolezza di aver fatto una cavolata potendo permettersi di rischiare qualche altro tiro? Donato apre i pacchi restanti e sullo schermo rimangono, avendo accettato 10mila euro, i 10mila e 100mila euro. Nel suo pacco, scelto lasciando i 200mila euro, c’erano 10mila euro. Nonostante le peripezie non proprio sensate e felici che ha attraversato, il concorrente lucano torna a casa senza troppe ferite da doversi leccare.

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