Affari Tuoi: Claudia tiene duro, frega il Dottore e conquista una cifra da capogiro. Ironia social: "Bancarotta" Colpo grosso della pacchista della Puglia che non sbaglia niente nella puntata di mercoledì 8 ottobre del game show guidato da Stefano De Martino. L'ironia social.

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

A giocare a centro studio nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 8 ottobre 2025 è la pacchista della Puglia, Claudia che arriva da Bisceglie e che lavora in un ristorante all’aeroporto di Bari, e gioca insieme al marito Leonardo (i due hanno anche un figlio, Francesco), che nella vita si occupa della logistica in un’azienda che produce cavi elettrici.

La partita condotta da Stefano De Martino è molto altalenante, praticamente subito se ne vanno sia i 200000 che i 3000000 euro. Il Dottore, alla sua prima chiamata, propone il Cambio, ma Claudia decide di tenersi stretto il suo pacco di partenza, che è il numero 14.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari tuoi, cosa è successo (8 ottobre 2025)

Dopo un avvio un po’ traumatico, il percorso di Claudia e Leonardo va meglio ed escono soprattutto pacchi blu, con 100000 euro ancora in gioco, l’offerta del Dottore è di 19000 euro, ma i due fidanzati rifiutano e vanno avanti. E fanno bene, perchè alla successiva chiamata, si trovano in vantaggio con cinque pacchi rossi, tra cui due super sostanziosi da 100000 e 75000 euro, e solo tre pacchi blu. A questo punto il Dottore chiede a Claudia se vuole Cambio o Offerta, e lei lascia il pacco numero 14 per il numero 11. Subito dopo lo apre e scopre che il pacco che ha ceduto conteneva ero euro, quindi c’è davvero da festeggiare e infatti, come ogni sera, si balla! Subito dopo va ancora meglio, perché Claudia trova Gennarino.

A questo punto, a fronte di un unico pacco blu da 50 euro, Claudia ha ancora 5 pacchi rossi, tra cui 75000 e 1000000 euro. Il Dottore offre 25000 euro, che sono di più di tre pacchi ancora in gioco (da 10, 15 e 20mila euro), ma Claudia rifiuta e va avanti. Subito dopo trova l’ultimo pacco blu e, a questo punto per la concorrente della Puglia sono soldi sicuri. Subito dopo saltano i 75000 euro. A questo punto, come sottolinea Stefano De Martino, è vero che ci sono tutti pacchi rossi in gioco, ma tra 10mila, 15mila e 20mila euro e il pacco grande da 100mila euro c’è un bel divario. Il Dottore, per un tiro, ripete l’offerta da 25000 euro. Anche se la cifra è superiore a quella di tre pacchi rimasti in gioco, Claudia rifiuta e va avanti. Subito dopo escono i 20mila euro. Il Dottore, a due tiri dalla fine offre il Cambio e, dopo molto pensare, la concorrente pugliese rifiuta il cambio perchè il pacco numero 11 è quello che le aveva suggerito il figlio Francesco. Subito dopo escono i 10000 euro. A questo punto, gli ultimi due pacchi sono uno da 15000 euro e l’altro da 100mila euro.

L’ultima offerta del Dottore ammonta a ben 57500 euro. Un’offerta pesantissima che mette comprensibilmente in seria difficoltà Claudia che, alla fine rifiuta e va fino in fondo. E fa bene, perchè dentro al suo pacco ci sono 100mila euro.

Le reazioni social

E le reazioni del pubblico social, oltre che nel festeggiare la vittoria di Claudia, sono improntate all’ironia, legata ai molti premi vinti dai concorrenti di Affari Tuoi nelle ultime settimane: "Non è che ci aumenteranno il #CanoneRai con tutti sti soldi che stanno vincendo i concorrenti con i pacchi di #AffariTuoi ?" e ancora: "Gerry Scotti sta mandando in bancarotta la Rai!"

Potrebbe interessarti anche