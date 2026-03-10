Affari Tuoi, pasticcio online su Martina Miliddi, il post ‘hot’ (cancellato) scatena la bufera: “Siamo al ridicolo” Il profilo Rai è stato costretto rimuovere il video della ballerina del game show di Stefano De Martino dai social dopo l’ondata di critiche e polemiche

Affari Tuoi finisce nella bufera. Se da un lato, infatti, ieri su Rai 1 al game show condotto da Stefano De Martino è andata in scena la partita di Gaetano – sfortunatissima ma con sollievo finale – dall’altro sui social è scoppiata una vera e propria polemica. Il motivo? Un video di Martina Miliddi condiviso dai profili della Rai è finito nel mirino delle critiche, costringendo la tv di Stato a rimuovere il post. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Affari Tuoi, rimosso il post su Martina Miliddi: la polemica social

Ieri lunedì 9 marzo 2026 l’account ufficiale della Rai ha condiviso sui social un estratto del balletto di Martina Miliddi andato in scena nella puntata di Affari Tuoi del giorno prima. A fare discutere, però, è stata soprattutto la didascalia al post. "Queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità e anche il vostro apparato cardiorespiratorio" si leggeva su Instagram prima che il contenuto venisse rimosso. La tv di Stato ha infatti deciso di cancellare il post vista l’enorme ondata di polemiche scaturita. Un vero e proprio polverone sollevato ovviamente dalle parole utilizzate, fin troppo ammiccanti e quasi a sfiorare il sessismo, arrivate il giorno dopo la Giornata Internazionale della donna. Già la figura di Martina Miliddi era finita nel mirino di molte critiche per i suoi balletti ‘sexy’ in onda nell’access prime time di Rai 1; ora la (quasi) ammissione di colpa dello staff social di Affari Tuoi fa discutere ancora di più. Sui social, infatti, i commenti sono stati numerosissimi, sia ad attaccare il profilo della Rai sia a difendere Martina, ma anche e soprattutto ad abbassare i toni.

La reazione del web: gli attacchi alla Rai

"Dai almeno due giorni dopo la festa della donna potevate aspettare", "Ma che problemi avete, una ragazza bella fresca e per niente volgare", "Lei è molto bella e mai volgare, basta, si sta prendendo di mira la trasmissione attraverso questa ragazza", "A me non piace che mia nipote di 6 anni pensi che possa avere certi atteggiamenti. Un po’ troppo, mi sembra", "Non ho parole… è una bimba, fa la ballerina, non è volgare, ma lasciate perdere… abbiamo altri problemi più gravi", "Lasciatela in pace", "Io vedo più provocanti le due professoresse dell’Eredità" si legge(va) sui social sotto il post poi cancellato del video dell’esibizione di Martina Miliddi ad Affari Tuoi che ha scatenato la polemica, dove in tanti hanno però anche ridimensionato il tutto: "Se ci scomponiamo per commenti così banali siamo veramente caduti in basso", "Io non so dove arriveremo con tutte queste idiozie. Questa ragazza balla come tutte le ballerine con il corpo e con costumi di scena. Perché forse Lorella Cuccarini non indossava costumi del genere alla sua età? O Heather Parisi ballava col saio? Ha già lavorato con Fiorello a Viva Rai 2, ma dove la vedete la volgarità?": "Speriamo che non la porti a Sanremo", "Non la trovo una cosa scandalosa, alla fine è lì per quello", "Ma per favore siamo al ridicolo" "Ce ne fossero di Martina Miliddi. Io vorrei che anche durante il telegiornale ci fosse una pausa di un minuto riempita con un bel balletto di Martina", "Vediamo molto ma molto peggio in vari canali e vi state scandalizzando x un balletto… ma quanto siete disperati", "Ma che esagerazione, possibile discutere per tutto, vi scandalizza questo programma? Cambiate canale", "I talebani sono molto meno trogloditi", "A parte che non c’è nessun sessismo, ma poi hanno inserito una ballerina in un programma in cui non c’entra NIENTE, completamente no sense, con balletti studiati per evidenziare le sue forme e movenze e poi non vogliono enfatizzare questo aspetto sui social?!".

