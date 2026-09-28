Affari Tuoi, salta la puntata di lunedì 28 settembre (e non solo): De Martino si ferma due volte
La Nazionale cambia i piani di Rai 1: Affari Tuoi stasera lascia spazio a Turchia-Italia e il calendario prevede altre serate senza De Martino.
Stasera, lunedì 28 settembre 2026, niente puntata di Affari Tuoi su Rai 1. Il gioco dei pacchi di Stefano De Martino si prende un’altra pausa dopo quella di venerdì scorso, quando aveva già lasciato spazio alla Nazionale. È il secondo stop della stagione, iniziata lo scorso 6 settembre dopo la lunga sosta estiva.
Affari Tuoi, perché non va in onda stasera 28 settembre 2026
Anche stavolta a fermare De Martino è il calcio. Questa sera, infatti, l’Italia torna in campo alle 20.30 in Turchia per la seconda giornata della UEFA Nations League 2026/2027. Gli Azzurri arrivano alla sfida dopo il debutto da dimenticare contro il Belgio, che venerdì scorso ha battuto l’Italia 2-0. Un risultato che ha complicato subito il cammino della squadra del CT Roberto Mancini e che rende ancora più importante la partita di questa sera. L’Italia è chiamata a reagire e a portare a casa un risultato positivo per evitare di complicare ulteriormente la propria situazione nel girone e allontanare lo spettro della retrocessione nella Serie B delle Nazionali.
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Per Affari Tuoi, invece, significa una nuova serata di pausa. E il calendario non ha ancora finito di mettere i bastoni tra le ruote al programma di Rai 1, che nei prossimi giorni salterà altre due emissioni.
Affari Tuoi, le altre puntate saltate e la sfida con La Ruota della Fortuna
La partita di questa sera sarà infatti soltanto uno degli appuntamenti che costringeranno il gioco dei pacchi a fermarsi. Ecco le date delle puntate cancellate:
- Lunedì 28 settembre 2026 – non va in onda, al suo posto Turchia-Italia;
- Venerdì 2 ottobre 2026 – non va in onda, al suo posto Francia-Italia;
- Lunedì 5 ottobre 2026 – non va in onda, al suo posto Italia-Turchia.
A novembre sono inoltre previste le ultime due partite del girone: Italia-Francia il 12 novembre e Belgio-Italia il 15 novembre, e anche in quelle occasioni Affari Tuoi sarà costretto a fermarsi.
Una serie di pause che arriva proprio mentre De Martino è impegnato nella rincorsa a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il game show di Canale 5 ha infatti approfittato del mese di agosto, quando Affari Tuoi era ancora fermo, per consolidare la propria presenza nell’access prime time.
Nelle prime tre settimane della nuova stagione, la sfida ha visto La Ruota della Fortuna mantenere un vantaggio di circa 500 mila spettatori medi, con una share intorno al 23% contro il 21% di Affari Tuoi. Questo nonostante il trasloco del gioco dei pacchi nel nuovo studio di Milano e l’introduzione di diverse novità nel format volte ad aumentare lo show. Un divario che, nelle singole serate, si è però ridotto anche sensibilmente, fino ad arrivare a confronti praticamente alla pari. La rimonta, dunque, resta tutta da giocare. Ma per De Martino ci sarà da aspettare: prima di tornare a giocarsi la sfida con l’amico/nemico Gerry Scotti, dovrà lasciare ancora spazio agli Azzurri su Rai 1.
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