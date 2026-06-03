Affari Tuoi, stasera salta la puntata: De Martino si ferma due volte dopo il record, Gerry Scotti prepara il ribaltone Stasera - mercoledì 3 giugno 2026 - Affari Tuoi non va in onda: su Rai 1 c'è l'amichevole Lussemburgo-Italia. Ma non sarà l'unica puntata cancellata questa settimana.

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Serata senza Affari Tuoi per Rai 1, che oggi farà a meno del suo gioco dei pacchi, campione d’ascolti nelle ultime settimane. Dopo essere andato in onda anche nel giorno della Festa della Repubblica, mercoledì 3 giugno 2026 Stefano De Martino si prende una pausa forzata. La prima rete sostituirà infatti l’amatissimo game show per trasmettere la prima uscita della Nazionale italiana dopo la disastrosa trasferta in Bosnia che ha sancito la mancata qualificazione degli Azzurri ai Mondiali 2026.

Perché Affari Tuoi non va in onda stasera, 3 giugno 2026: su Rai 1 c’è Liussemburgo-Italia

Affari Tuoi oggi salta un turno. Al suo posto Rai 1 trasmetterà in diretta il match Lussemburgo-Italia, in programma dalle 20.30 con la telecronaca affidata al tandem Alberto Rimedio e Lele Adani. La partita segna il debutto di Silvio Baldini, il CT ad interim chiamato sulla panchina azzurra dopo l’addio di Gennaro Gattuso, che ha rassegnato le dimissioni dopo aver fallito la qualificazione alla Coppa del Mondo al via la prossima settimana.

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L’Italia scenderà in campo con una formazione totalmente rivoluzionata rispetto alle ultime uscite. Donnarumma a parte, infatti, non sono stati convocati i giocatori protagonisti dei fallimenti di Euro 2024, della Nations League e delle qualificazioni mondiali. Baldini ha il compito di rilanciare la Nazionale dopo anni di risultati deludenti e proverà a farlo puntando su diversi giovani provenienti dall’Under 21, selezione che allena dal 2025.

Affari Tuoi: doppia sosta, poi le vacanze "ritardate"

La settimana di Affari Tuoi non prevede però soltanto la sosta del 3 giugno per Lussemburgo-Italia. Il gioco dei pacchi di De Martino tornerà infatti a fermarsi anche domenica 7 giugno, sempre per lasciare spazio alla Nazionale. Quella sera è in programma il secondo e ultimo test match degli azzurri, impegnati in trasferta a Creta contro i padroni di casa della Grecia. Dopo il doppio stop ravvicinato, Affari Tuoi proseguirà senza ulteriori soste per un altro mese e mezzo. Quest’anno la chiusura stagionale è prevista più tardi del solito, precisamente domenica 19 luglio, quando De Martino passerà il testimone dell’access prime time a L’Eredità Summer Edition di Marco Liorni.

Ecco il recap delle prossime soste di Affari Tuoi

Mercoledì 3 giungo: non in onda

non in onda Domenica 7 giugno: non in onda

non in onda Domenica 19 luglio: ultima puntata stagionale

De Martino e la sfida con La Ruota della Fortuna

Chi non si ferma mai è invece Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, unico vero rivale di Affari Tuoi nella battaglia degli ascolti dell’access prime time. Mediaset ha infatti deciso di tenere in onda il suo game show per tutta l’estate, provando a sfruttare l’assenza di De Martino per rosicchiare quote di pubblico al competitor tra fine luglio e agosto. Attualmente il gioco dei pacchi mantiene un leggero vantaggio nella media degli ascolti, una crescita che ha portato Affari Tuoi a registrare alcuni exploit tra cui il 26% di share conquistato domenica 31 maggio, il risultato più alto del 2026. Scotti, però, potrebbe approfittare dell’assenza del suo principale competitor stasera e domenica per centrare risultati ancora più importanti.

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