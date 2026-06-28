Affari Tuoi, niente puntata stasera 28 giugno 2026: il motivo dell'ennesimo stop. La scelta Rai su Stefano De Martino Stefano De Martino non va in onda oggi 28 giugno 2026 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Ecco il motivo della decisione Rai

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Un altro stop per Stefano De Martino, che è costretto a fermarsi con una nuova puntata di Affari Tuoi. Il. game show va in onda ogni giorno nel pre-serale di Rai 1, ma in questo ultimo periodo il palinsesto Rai ha scelto di sospenderlo per diverse serate, a causa della messa in onda delle partite dei Mondiali di Calcio.

L’evento sportivo di questa estate 2026 sta infatti tenendo incollati migliaia di persone dinnanzi alla tv. L’azienda di Viale Mazzini ha infatti scelto di dare molto spazio allo sport e al calcio e di trasmettere tutti gli eventi in diretta nazionale.

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Affari Tuoi e un nuovo stop: cosa va in onda oggi 28 giugno 2026

Stasera viene trasmessa, su Rai 1, la partita Sudafrica – Canada, in onda alle ore 20.35 al posto di un nuovo appuntamento con Affari Tuoi, il game show capitanato ormai da due anni da Stefano De Martino. L’azienda Rai ha quindi voluto garantire al pubblico una massima copertura per l’evento mondiale, a cui la Nazionale dell’Italia non sta partecipando.

Questa scelta del palinsesto ha quindi portato una grande modifica alla programmazione di Affari Tuoi. Dei cambiamenti che hanno riguardato soprattutto lei, anche perché non sono andate in onda diverse puntate del gioco televisivo per dare spazio ai match sportivi in programma. Nel frattempo, De Martino si è già messo a lavoro per la nuova edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale che, nel 2027, sarà da lui condotta e diretta.

È invece ancora intatta la programmazione Mediaset, con il game show La Ruota della Fortuna – con Gerry Scotti e Samira Lui – che, ormai dirimpettaio di Affari Tuoi, è diventato un appuntamento fisso per i telespettatori, anche in questi giorni dedicati ai Mondiali di calcio.

Il ritorno di Affari Tuoi su Rai 1

Il programma di Stefano De Martino tornerà molto presto su Rai 1. Si aspetta infatti una nuova puntata per lunedì 29 giugno, giorno in cui il quiz game andrà in onda – come sempre – alle ore 20.30. Un ritorno già molto attesa dai fan del "gioco dei pacchi", che stanno guardando le varie puntate di Affari Tuoi ma non in modo continuativo, a causa dei vari stop messi in atto dal palinsesto Rai.

De Martino torna quindi oggi nel suo salotto televisivo per intrattenere il pubblico italiano con un gioco che, ormai negli anni, è diventato un vero punto di riferimento per la tv italiana. Il programma andrà in onda fino al 18 luglio 2026, giorno in cui l’ex allievo di Amici chiuderà questa stagione televisiva per iniziare il suo piano ferie estivo.

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