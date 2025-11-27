Affari Tuoi, perché alcune Regioni sono sparite dai casting: Sud Italia penalizzato (ma non è come sembra) Sono tantissimi i telespettatori che vorrebbero fare i pacchisti, ma spesso sul sito manca qualche Regione all'appello: come mai?

Affari Tuoi è uno dei giochi più ambiti dal pubblico italiano. Sono tantissimi i telespettatori che vorrebbero rappresentare la loro Regione nel game show di Rai 1, talmente tanti che a volte le liste per alcuni si chiudono. Per candidarsi e partecipare, come è ormai noto, si deve per forza passare dal sito www.giocherai.it, da dove si può selezionare il programma desiderato, per poi compilare il format di iscrizione. Proprio qui appare un menù a tendina, da dove si deve scegliere la propria Regione: spesso, però, non compaiono tutte e 20. A mancare nella lista sono quasi sempre le zone del Sud Italia e le Isole, quindi Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria, Puglia etc. Ma come mai? La risposta non è così scontata e di certo dietro non c’è nessuno stratagemma per favorire il Nord. E allora perché? Scopriamolo insieme.

Affari Tuoi, Regioni sparite dai casting: perché manca (quasi) sempre il Sud Italia

Sono tantissimi i telespettatori che vorrebbero fare i pacchisti ad Affari Tuoi. Ovviamente, però, non tutti riesco ad accedere ai casting e passare le selezioni. Nel sito designato per la registrazione, inoltre, non sempre sono presenti tutte le Regioni d’Italia: spesso a sparire sono quelle del Sud, quindi uno pseudo concorrente della Calabria, che volesse provare a tentare la sorte non ha modo di mandare la propria candidatura. Nel momento in cui vi scriviamo, ad esempio, sono presenti solo Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, e solo chi vive in una di queste può procedere alla registrazione.

Il perché non ci sono le altre Regioni per candidarsi come pacchista nel game show di Stefano De Martino, è però molto semplice, e non nasconde nessun complotto. Le zone che mancano sono solo quelle che hanno ricevuto maggiori richieste, tante da essere in esubero in un preciso momento, e finché non verranno smaltite le presenze nel corso delle puntate, non saranno riaperte. Anche la Lombardia si trova attualmente fuori dalla lista, proprio perché da questa Regione sono arrivare tantissime candidature. Nel tempo, sicuramente, si apriranno nuove posizioni, perciò per tutti gli interessati resta fondamentale monitorare di frequente il sito.

