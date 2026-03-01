Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Affari Tuoi, Sanremo è finito ma De Martino non torna in onda: perché salta la puntata di stasera

Nonostante la chiusura del Festival, il game show di Rai 1 non va in onda domenica 1 marz0 2026: stasera spazio al DietroFestival in access prime time.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Il Festival 2026 è terminato (QUI le pagelle), ma per rivedere Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi bisognerà avere ancora un po’ di pazienza. Il celebre game show dell’access prime time di Rai 1 non torna infatti in onda subito dopo la finale di Sanremo. Una scelta che ha spiazzato parte del pubblico, convinto di ritrovare il programma già a partire da stasera. La pausa, iniziata lo scorso martedì con l’avvio della kermesse musicale, si prolungherà anche alla serata odierna, domenica 1 marzo. Ecco cosa va in onda al suo posto e quando tornerà il gioco dei pacchi.

Perché Affari Tuoi stasera non va in onda: su Rai 1 c’è ancora Sanremo

Fresco di investitura ufficiale alla guida del Festival 2027 (leggi QUI la news completa dell’annuncio di Carlo Conti durante la finale), Stefano De Martino ha sospeso la messa in onda di Affari Tuoi a partire dallo scorso martedì per lasciare spazio all’inizio della settimana sanremese, che come ogni anno rivoluziona il palinsesto di Rai 1. Tuttavia, anche se la finale è andata in archivio ieri sera con il trionfo di Sal Da Vinci (QUI la classifica completa), il game show non riprende immediatamente la sua collocazione abituale. Domenica sera la rete ammiraglia propone infatti uno speciale appuntamento con il DietroFestival, in onda alle 20:35. Si tratta del programma che racconta il backstage e i retroscena della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana: immagini esclusive, curiosità e tutto ciò che non è stato mostrato durante le serate ufficiali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A seguire, alle 21:30, spazio allo speciale "Franco Battiato – Il lungo viaggio", un omaggio dedicato al celebre cantautore siciliano. Una serata interamente costruita nel segno della musica e dell’approfondimento, che inevitabilmente fa slittare il ritorno di De Martino. Il risultato? Affari Tuoi tornerà in onda solo lunedì 2 marzo, riprendendo la sua tradizionale collocazione nell’access prime time di Rai 1.

Ascolti in crescita per Affari Tuoi: la sfida con La Ruota della Fortuna

Lo stop arriva in un momento particolarmente favorevole per il programma condotto da Stefano De Martino. Da gennaio, infatti, Affari Tuoi ha registrato una crescita costante negli ascolti, recuperando terreno nella sfida quotidiana dell’access prime time. Determinante è stato anche l’ingresso nel cast di volti nuovi come Herbert Ballerina e la ballerina Martina Miliddi, che hanno portato freschezza e nuove dinamiche in studio. Una scelta che ha contribuito a rendere il format più vivace e a rafforzare il legame con il pubblico.

Negli ultimi mesi il game show di Rai 1 è riuscito a superare La Ruota della Fortuna, il competitor diretto in onda su Canale 5, tornando a essere il programma più visto della fascia. Un risultato tutt’altro che scontato, soprattutto considerando che il quiz di Canale 5 è rimasto regolarmente in onda per tutta la settimana sanremese, approfittando dell’assenza del rivale.

Potrebbe interessarti anche

Affari Tuoi - De Martino

Affari Tuoi, cambia la durata della puntata del 23 febbraio (e poi De Martino va in ferie): la nuova programmazione

Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 andrà in onda per l’ultima vol...
Affari tuoi sei puntate cancellate sanremo 2026 calendario

Affari Tuoi, sei puntate cancellate e il ribaltone di Gerry Scotti: cosa cambia De Martino dopo Sanremo

Affari Tuoi, da stasera 23 febbraio al 1° marzo niente puntate: dopo Sanremo 2026 il...
Gerry Scotti - Carlo Conti

Gerry Scotti, perché La Ruota della Fortuna può rovinare Sanremo (e anche Affari Tuoi)

Lo storico game show di Canale 5 continuerà ad andare in onda anche nella settimana ...
Herbert Ballerina e Stefano De Martino

Affari Tuoi, senza Herbert Ballerina ascolti alle stelle: “Sono stato surclassato”, il dato sorprendente

Il comico ha scherzato sui risultati del game show di Stefano De Martino durante la ...
da noi a ruota libera non va in onda oggi 1 marzo perché

Da Noi a Ruota Libera, Francesca Fialdini cancellata (con Liorni): come cambia il palinsesto di Rai 1

Da Noi a Ruota Libera non va in onda oggi 1 marzo: Francesca Fialdini lascia il post...
Affari Tuoi, serata disastrosa e Martina Miliddi scatena la bufera sul web: “È diventato altro”

Affari Tuoi, serata disastrosa e Martina Miliddi scatena la bufera sul web: “È diventato altro”

Nella puntata di domenica 15 febbraio 2025 le ‘gemelle’ Ester e Federica sono tornat...
Carlo Conti - Stefano De Martino

Affari Tuoi chiude e De Martino (quasi) erede di Carlo Conti: l’appello inaspettato per Sanremo

Nella nuova puntata del 23 febbraio gioca Veronica, che torna a casa con 22mila euro...
Martina Miliddi - Samira Lui

Affari Tuoi, Martina esplode sui social (grazie a De Martino): la nuova ‘rivalità’ con Samira Lui

La ballerina sta diventando, sera dopo sera, la nuova star del ‘gioco dei pacchi’ e ...
Anticipazioni domenica in ospiti puntata oggi 1 marzo

Domenica In, speciale Sanremo 2026: Mara Venier spegne il Festival e scansa le polemiche. Perché

Oggi – 1 marzo – maxi puntata di Domenica In tutta sul Festival: la durata speciale,...

Ford

Auto per piacere o auto da utilizzare?

L’urban SUV che emoziona alla guida

LEGGI

Personaggi

Sal Da Vinci

Sal Da Vinci
nicola-savino

Nicola Savino
Aka7even

Aka7even
Michele Zarrillo

Michele Zarrillo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963