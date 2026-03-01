Affari Tuoi, Sanremo è finito ma De Martino non torna in onda: perché salta la puntata di stasera Nonostante la chiusura del Festival, il game show di Rai 1 non va in onda domenica 1 marz0 2026: stasera spazio al DietroFestival in access prime time.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Il Festival 2026 è terminato (QUI le pagelle), ma per rivedere Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi bisognerà avere ancora un po’ di pazienza. Il celebre game show dell’access prime time di Rai 1 non torna infatti in onda subito dopo la finale di Sanremo. Una scelta che ha spiazzato parte del pubblico, convinto di ritrovare il programma già a partire da stasera. La pausa, iniziata lo scorso martedì con l’avvio della kermesse musicale, si prolungherà anche alla serata odierna, domenica 1 marzo. Ecco cosa va in onda al suo posto e quando tornerà il gioco dei pacchi.

Perché Affari Tuoi stasera non va in onda: su Rai 1 c’è ancora Sanremo

Fresco di investitura ufficiale alla guida del Festival 2027 (leggi QUI la news completa dell’annuncio di Carlo Conti durante la finale), Stefano De Martino ha sospeso la messa in onda di Affari Tuoi a partire dallo scorso martedì per lasciare spazio all’inizio della settimana sanremese, che come ogni anno rivoluziona il palinsesto di Rai 1. Tuttavia, anche se la finale è andata in archivio ieri sera con il trionfo di Sal Da Vinci (QUI la classifica completa), il game show non riprende immediatamente la sua collocazione abituale. Domenica sera la rete ammiraglia propone infatti uno speciale appuntamento con il DietroFestival, in onda alle 20:35. Si tratta del programma che racconta il backstage e i retroscena della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana: immagini esclusive, curiosità e tutto ciò che non è stato mostrato durante le serate ufficiali.

A seguire, alle 21:30, spazio allo speciale "Franco Battiato – Il lungo viaggio", un omaggio dedicato al celebre cantautore siciliano. Una serata interamente costruita nel segno della musica e dell’approfondimento, che inevitabilmente fa slittare il ritorno di De Martino. Il risultato? Affari Tuoi tornerà in onda solo lunedì 2 marzo, riprendendo la sua tradizionale collocazione nell’access prime time di Rai 1.

Ascolti in crescita per Affari Tuoi: la sfida con La Ruota della Fortuna

Lo stop arriva in un momento particolarmente favorevole per il programma condotto da Stefano De Martino. Da gennaio, infatti, Affari Tuoi ha registrato una crescita costante negli ascolti, recuperando terreno nella sfida quotidiana dell’access prime time. Determinante è stato anche l’ingresso nel cast di volti nuovi come Herbert Ballerina e la ballerina Martina Miliddi, che hanno portato freschezza e nuove dinamiche in studio. Una scelta che ha contribuito a rendere il format più vivace e a rafforzare il legame con il pubblico.

Negli ultimi mesi il game show di Rai 1 è riuscito a superare La Ruota della Fortuna, il competitor diretto in onda su Canale 5, tornando a essere il programma più visto della fascia. Un risultato tutt’altro che scontato, soprattutto considerando che il quiz di Canale 5 è rimasto regolarmente in onda per tutta la settimana sanremese, approfittando dell’assenza del rivale.

