Affari Tuoi, l’abbraccio (inatteso) di Gerry Scotti a De Martino: “Da 30 anni non capitava”
Il conduttore de La Ruota della Fortuna si è sorprendentemente complimentato col suo diretto avversario: ecco le sue parole (e i dati di ascolto).
Lo scontro in access prime time tra La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5 e Affari Tuoi con Stefano De Martino su Rai 1 continua senza sosta. Per quanto molto spesso si sia giocato su questa rivalità, con tanto di punzecchiate che non sono certo passate inosservate, in occasione del Festival dello Spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni, Gerry Scotti ha teso una mano nei confronti di De Martino, complimentandosi con lui e dicendosi fiero della televisione che stanno portando avanti: ecco le sue parole.
Gerry Scotti, l’abbraccio (inatteso) a De Martino
In occasione del Festival dello Spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni, al Superstudio Più di Milano, il direttore Aldo Vitali ha chiamato sul palco Gerry Scotti, il quale, commentando il grandissimo successo de La Ruota della Fortuna, ha sorpreso tutti complimentandosi con Stefano De Martino, suo diretto competitor. "Voglio rendere onore al mio avversario, che è giovanissimo e molto bravo – ha affermato Scotti – Quando porto fuori il cane, alla stessa ora in cui andiamo in onda, guardo nei piani terra: uno guarda me, l’altro guarda lui. E penso: ‘Vai, siamo uno a uno’. Questa è la televisione bella. Sommando gli ascolti, parliamo di oltre 11 milioni di italiani ogni sera che scelgono una tv leggera, popolare, fatta per tutta la famiglia. Io e Stefano siamo la nuova prima serata. Speriamo che duri".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nel proseguire il suo discorso, Gerry Scotti ha poi omaggiato quello che è stato il padre del gioco della Ruota: Mike Bongiorno. "Pensavo che la mia avventura con La Ruota della Fortuna finisse con le 40 puntate speciali di omaggio a Mike, e invece Mike mi ha dato una mano da lassù e ora chissà quanto andremo avanti".
La Ruota della Fortuna vs Affari Tuoi: ascolti tv
Con i dati di ascolto alla mano, la situazione in merito alla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi è abbastanza chiara. Gerry Scotti domina l’access prime time da luglio, con circa due mesi di messa in onda senza la concorrenza diretta di Affari Tuoi. Da quando è tornato in onda su Rai 1 anche il buon Stefano De Martino, la sfida si è fatta decisamente più accesa ma, a grande sorpresa, La Ruota della Fortuna ha continuato a trionfare sistematicamente con ascolti veramente pazzeschi.
Solo ieri sera, giovedì 23 ottobre, il game show Mediaset ha registrato 5.162.000 di spettatori con uno share del 24.4%, mentre Affari Tuoi si è fermato a 4.678.000 spettatori e il 22.1% di share. Davanti a questi risultati, Mediaset ha dunque deciso di rivedere le carte in tavola: La Ruota della Fortuna, che inizialmente doveva terminare a novembre per lasciare il posto a Striscia La Notizia, proseguirà in access prime time fino a data da destinarsi, mentre il tg satirico del Biscione (secondo le ultime indiscrezioni) andrà in onda una volta a settimana in prima serata.
Potrebbe interessarti anche
Affari Tuoi, il momento più buio contro Gerry Scotti: Stefano De Martino getta la spugna. Cosa è successo
Il record stagionale de La Ruota della Fortuna (volato oltre i 5 milioni di spettato...
Gerry Scotti, il saluto (tutt’altro che casuale) in diretta ad Amadeus fa tremare De Martino: "Sappiamo che ci guarda"
Il gesto del conduttore a La Ruota della Fortuna sorprende, mandando un messaggio pu...
Affari Tuoi, Rai al contrattacco dopo l’esordio flop: cosa cambia dopo l’errore che ha favorito Gerry Scotti
La seconda puntata del game show condotto da Stefano De Martino in onda stasera sarà...
Max Giusti rimpiazza Gerry Scotti, De Martino e Affari Tuoi nei guai: la svolta sul futuro de La Ruota della Fortuna
Il conduttore è pronto a sbarcare alla corte di Mediaset e prendere le redini di ‘Ca...
Affari Tuoi, gli ascolti Tv spiegati: la rimonta di De Martino (e l’arma segreta di Scotti). Chi vince davvero
Continua la sfida punto su punto tra il gioco dei pacchi e lo storico show di Canale...
Affari Tuoi ‘dimezzato’, l’indiscrezione Rai dopo il calo d’ascolti: “De Martino va tutelato
Stando ad alcuni rumor la tv di Stato starebbe pensando di affidare al conduttore un...
Affari Tuoi, la gufata ‘segreta’ contro La Ruota della Fortuna (passata inosservata): cosa ha fatto Stefano De Martino
Nella puntata di ieri, il conduttore del game show Rai avrebbe scelto una sigla molt...
La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti scoppia a piangere per la maxi-vincita di Fabio, crolla anche Samira Lui. Cosa è successo
Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime per la maxi-vincita di Fabio: la puntata del 21...