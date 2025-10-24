Affari Tuoi, l’abbraccio (inatteso) di Gerry Scotti a De Martino: “Da 30 anni non capitava” Il conduttore de La Ruota della Fortuna si è sorprendentemente complimentato col suo diretto avversario: ecco le sue parole (e i dati di ascolto).

Lo scontro in access prime time tra La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5 e Affari Tuoi con Stefano De Martino su Rai 1 continua senza sosta. Per quanto molto spesso si sia giocato su questa rivalità, con tanto di punzecchiate che non sono certo passate inosservate, in occasione del Festival dello Spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni, Gerry Scotti ha teso una mano nei confronti di De Martino, complimentandosi con lui e dicendosi fiero della televisione che stanno portando avanti: ecco le sue parole.

Gerry Scotti, l’abbraccio (inatteso) a De Martino

In occasione del Festival dello Spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni, al Superstudio Più di Milano, il direttore Aldo Vitali ha chiamato sul palco Gerry Scotti, il quale, commentando il grandissimo successo de La Ruota della Fortuna, ha sorpreso tutti complimentandosi con Stefano De Martino, suo diretto competitor. "Voglio rendere onore al mio avversario, che è giovanissimo e molto bravo – ha affermato Scotti – Quando porto fuori il cane, alla stessa ora in cui andiamo in onda, guardo nei piani terra: uno guarda me, l’altro guarda lui. E penso: ‘Vai, siamo uno a uno’. Questa è la televisione bella. Sommando gli ascolti, parliamo di oltre 11 milioni di italiani ogni sera che scelgono una tv leggera, popolare, fatta per tutta la famiglia. Io e Stefano siamo la nuova prima serata. Speriamo che duri".

Nel proseguire il suo discorso, Gerry Scotti ha poi omaggiato quello che è stato il padre del gioco della Ruota: Mike Bongiorno. "Pensavo che la mia avventura con La Ruota della Fortuna finisse con le 40 puntate speciali di omaggio a Mike, e invece Mike mi ha dato una mano da lassù e ora chissà quanto andremo avanti".

La Ruota della Fortuna vs Affari Tuoi: ascolti tv

Con i dati di ascolto alla mano, la situazione in merito alla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi è abbastanza chiara. Gerry Scotti domina l’access prime time da luglio, con circa due mesi di messa in onda senza la concorrenza diretta di Affari Tuoi. Da quando è tornato in onda su Rai 1 anche il buon Stefano De Martino, la sfida si è fatta decisamente più accesa ma, a grande sorpresa, La Ruota della Fortuna ha continuato a trionfare sistematicamente con ascolti veramente pazzeschi.

Solo ieri sera, giovedì 23 ottobre, il game show Mediaset ha registrato 5.162.000 di spettatori con uno share del 24.4%, mentre Affari Tuoi si è fermato a 4.678.000 spettatori e il 22.1% di share. Davanti a questi risultati, Mediaset ha dunque deciso di rivedere le carte in tavola: La Ruota della Fortuna, che inizialmente doveva terminare a novembre per lasciare il posto a Striscia La Notizia, proseguirà in access prime time fino a data da destinarsi, mentre il tg satirico del Biscione (secondo le ultime indiscrezioni) andrà in onda una volta a settimana in prima serata.

