Affari Tuoi, orario ‘compatto’ e riscossa di De Martino contro Scotti: cosa succede stasera Grazie al contro-traino della seconda puntata di Sandokan, stasera 8 dicembre lo show di De Martino spera in un nuovo picco di share contro La Ruota della Fortuna

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lunedì 8 dicembre, Affari Tuoi torna a tenere banco nell’access prime-time di Rai 1, dopo la pausa osservata ieri per lasciare spazio alla Prima della Scala. La puntata del gioco dei pacchi farà da apripista al secondo appuntamento con la serie TV Sandokan (QUI le anticipazioni), una variabile che lascia ben sperare Stefano De Martino riguardo agli ascolti della serata. Anche stasera, dunque, ci si aspetta un’ulteriore crescita dei dati di ascolto del programma, seguendo il trend positivo dei cosiddetti "fiction day".

Affari Tuoi trascinato dalla serie TV Sandokan: cosa succede stasera 8 dicembre

L’ottimismo su Affari Tuoi è legato al fattore fiction. Già nelle scorse settimane, infatti, il programma di De Martino ha registrato picchi di share nei giorni in cui il prime-time di Rai 1 ospitava serie TV particolarmente attese. È successo con le tre puntate finora andate in onda de Il Professore 3 e con il debutto stagionale di Sandokan dello scorso lunedì.

In queste occasioni, lo share di Affari Tuoi è cresciuto sensibilmente rispetto alle medie stagionali grazie al cosiddetto effetto "contro-traino": il pubblico particolarmente interessato a una fiction Rai si sintonizza in anticipo sulla rete in attesa dell’inizio della puntata, facendo salire anche gli ascolti del programma dell’access prime-time. De Martino ha beneficiato più volte di questa scia "anticipata" delle serie TV di Rai 1, avvicinandosi sensibilmente al competitor La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (che ieri ha segnato un altro successo con Chi vuol essere milionario).

Giovedì 4 dicembre 2025

Rai 1, Affari Tuoi: 4.521.000 spettatori (21,1% di share); a seguire Il Professore 3: 18,6%

Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.072.000 spettatori (23,8% di share)

Lunedì 1° dicembre 2025

Rai 1, Affari Tuoi: 5.289.000 spettatori (24,5% di share); a seguire Sandokan: 33,9% di share

Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.674.000 spettatori (26,4% di share)

Giovedì 27 novembre 2025

Rai 1, Affari Tuoi: 4.750.000 spettatori (22,9% di share); a seguire Il Professore 3: 20% di share

Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.710.000 spettatori (24,7% di share)

Le cose cambiano invece drasticamente in assenza di fiction in prima serata su Rai 1: La Ruota della Fortuna riesce a distanziare di quasi un milione di spettatori Affari Tuoi, che si attesta intorno ai 4 milioni.

Affari Tuoi e l’orario "ridotto" per le fiction

I cosiddetti "fiction day" su Rai 1 hanno anche un effetto indiretto su Affari Tuoi. Oltre al vantaggio del contro-traino, il gioco dei pacchi tende a terminare leggermente in anticipo quando a seguire la rete trasmette una fiction di successo. Una scelta della Rai pensata per salvaguardare gli ascolti della prima serata, rinunciando a inseguire la politica di Canale 5, che di frequente mantiene La Ruota della Fortuna in onda quasi fino alle 22.

