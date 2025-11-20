Affari Tuoi, orario diverso per la puntata di stasera 20 novembre (e Gerry Scotti dilaga) Oggi il game show condotto da Stefano De Martino chiuderà in ‘anticipo’ per lasciare spazio alle fiction e al debutto della nuova stagione di Un Professore

Affari Tuoi chiude in ‘anticipo’. La puntata di oggi giovedì 20 novembre 2025, infatti, terminerà alle 21:30 precise. La Rai ha deciso di confermare la sua strategia e non di ‘sacrificare’ le proprie fiction di punta (stasera ci sarà il debutto della nuova stagione di Un Professore) in prima serata. Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, intanto, ringraziano e continuano a dominare in access prime time dilagando fino alle 22, ma non solo: oggi sarà la volta de La Ruota dei Campioni, che si ritaglierà l’intera prima serata. Scopriamo la nuova programmazione e tutti i dettagli.

Affari Tuoi, il nuovo orario di stasera (giovedì 20 novembre 2025)

Dopo una stagione da dominatore assoluto degli ascolti tv, Stefano De Martino sta facendo i conti con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi si trova a rincorrere. Negli ultimi giorni sono arrivate le ennesime batoste, con lo storico game show Canale 5 volato anche oltre il 27% di share nei dati Auditel, quasi un milione in più dell’access prime time di Rai 1. Dietro il successo clamoroso di ‘zio Gerry’ c’è sicuramente la maggiore durata, con La Ruota che spesso ‘sfora’ e prosegue fino alle 22, raccogliendo ancora più pubblico.

La Rai, tuttavia, ha deciso di non modificare il proprio palinsesto per fare fronte al dominio de La Ruota della Fortuna e Gerry Scotti. La tv di Stato ha dimostrato di non temere la concorrenza e, soprattutto, di volere puntare sulla prima serata e sulle proprie fiction. Affari Tuoi, infatti, non seguirà la ‘strategia’ Mediaset e chiuderà alle 21:30 spaccate per preservare l’orario e il pubblico delle serie di punta. Oggi giovedì 20 novembre 2025, infatti, il game show di Stefano De Martino lascerà puntualmente spazio al debutto della terza stagione di Un professore con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi.

Gerry Scotti si prende anche la prima serata di Canale 5 con La Ruota

Stasera – come anticipato – per Stefano De Martino la ‘beffa’ sarà doppia. Affari Tuoi non solo sarà costretto a terminare alle 21:30 precise, ma lascerà campo libero a La Ruota della Fortuna per oltre l’access prime time. Oggi, infatti, andrà in onda la prima puntata de La Ruota dei Campioni, lo speciale condotto da Gerry Scotti che dilagherà in prima serata fino alle 23:45. La speranza Rai, ovviamente, è che l’atteso esordio di Un professore 3 basti a contenere il dominante successo dello show di Canale 5; lo stesso accadrà con l’inizio di Sandokan, la nuova serie con Can Yaman al via il prossimo 1° dicembre.

