Affari Tuoi, casting riaperti e la svolta di De Martino per riprendere Gerry Scotti: nuovi concorrenti (e una grande novità)
Affari Tuoi sta per ripartire e riprende anche la solita sfida tra il programma di De Martino e quello di Gerry Scotti
Affari Tuoi riprende la messa in onda a partire da domenica 6 settembre 2026, giorno in cui torna in access prime time Stefano De Martino con lo storico gioco dei pacchi. Per questo motivo, sono stati aperti i casting che danno la possibilità agli aspiranti concorrenti di tutte le regioni italiani di candidarsi sul sito giocherai.it nella sezione Giochi in studio. Per farlo, occorre inserire i propri dati anagrafici, la provincia e il comune di residenza, la provincia e il comune di nascita e confermare il tutto via mail.
Stavolta la produzione del programma ha deciso di aprire le selezioni dei concorrenti a tutta Italia e questa è sicuramente una prova di quanto la scelta dei pacchisti sia importante per la struttura organizzativa di Affari Tuoi. L’obiettivo è proprio quello di trovare persone che siano appunto idonee al tipo di format e che sappiano tenere la scena. Una presenza scenica, la loro, che va ad impattare molto sull’andamento della puntata e che rappresenta una variabile importante per il successo del programma. E mai come ora, De Martino ha bisogno di giocatori pronti all’uso e capaci di ben performare davanti alle telecamere per scattare a razzo nella nuova stagione. Durante l’estate, infatti, La Ruota della Fortuna ha guadagnato pubblico sfruttando l’assenza di Affari Tuoi, che da metà luglio ha chiuso i battenti per ferie venendo sostituito da L’Eredità Summer Edition di Marco Liorni. De Martino quindi ripartirà il 6 settenbre ben consapevole di dover recuperare terreno su Gerry Scotti, che nelle ultime settimane viaggia ad ascolti record intorno al 27-28%.
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Continua la "gara ascolti" tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Anche quest’anno ci sarà un’accesa sfida tra il programma di Stefano De Martino e quello di Gerry Scotti. Il game show di quest’ultimo, che vede la partecipazione anche di Samira Lui, non è infatti mai andato in pausa quest’anno e ha mantenuto la programmazione anche quando non c’è stata la messa in onda del game show di Rai 1.
La nuova edizione di Affari Tuoi fa quindi il suo debutto domenica 6 settembre alle ore 20.35 su Rai 1 e, tra le novità più indiscusse, c’è appunto il cambio studio e di città. Le puntate saranno tutte registrate presso gli studi Rai di via Mecenate a Milano, anziché nel Teatro delle Vittorie di Roma come accadeva negli anni precedenti.
Le novità della nuova edizione di Affari Tuoi
Il conduttore è come sempre Stefano De Martino, che sarà affiancato dalla sua vittoriosa squadra, cioè quella formata dall’amico e collega Herbert Ballerina – ormai sua spalla comica – e dalla ballerina Martina Miliddi, che si occuperà ancora una volta della parte artistica della trasmissione. Non potrà inoltre mancare il Dottore, ruolo impersonato da Pasquale Romano.
Grazie al trasferimento a Milano, ci sarà inoltre una nuova scenografia, completamente rinnovata e molto più moderna e versatile rispetto a quella presente negli studi di Roma. Sono infatti stati al momento utilizzati pareti ledwall e nuove soluzioni digitali.
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