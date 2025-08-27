Affari Tuoi, la nuova edizione: rientro anticipato per De Martino, tutte le novità e quando inizia. La sfida con Gerry Scotti Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 è giunto alla 18esima stagione e partirà prima del previsto per ‘fermare’ La Ruota Della Fortuna

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La guerra degli ascolti sta per iniziare. La Rai, infatti, ha deciso di correre ai ripari di anticipare l’inizio della nuova edizione di Affari Tuoi, che ripartirà già la prossima settimana. Il game show di punta di Rai 1 condotto da Stefano De Martino è chiamato a riprendersi lo scettro dell’access prime time nei dati Auditel e a frenare il successo dilagante di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna su Canale 5. Scopriamo tutti i dettagli e le novità della 18esima edizione.

Affari Tuoi: Stefano De Martino torna in anticipo. Quando inizia

L’estate non è ancora finita ma Stefano De Martino è già al lavoro, impegnato al Teatro delle Vittorie di Roma nelle registrazioni delle nuove puntate di Affari Tuoi. Il conduttore campano, infatti, è stato richiamato dalle vacanze in anticipo per lanciare la sfida a Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Lo storico game show di Canale 5 ha dominato gli ascolti tv nella sua nuova collocazione e la Rai – come anticipato – ha deciso di correre ai ripari e anticipare la data di partenza della nuova edizione del suo programma di punta. La Ruota continua a macinare numeri impressionanti (anche oltre i 4 milioni e mezzo di spettatori) e Stefano De Martino questa volta sarà chiamato a una vera e propria battaglia dopo avere dominato in scioltezza l’access prime time della scorsa stagione. La data di debutto della nuova edizione di Affari Tuoi (la 18esima) è stata fissata: Stefano De Martino tornerà al timone dello show martedì 2 settembre 2025. L’appuntamento, ovviamente, resterà invariato e sarà su Rai 1 a partire dalle ore 20:30.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le novità della nuova edizione del game show di Rai 1

A partire dal prossimo 2 settembre, dunque, l’access prime time della tv sarà Stefano De Martino contro Gerry Scotti, Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna. Per fronteggiare la concorrenza Mediaset, la Rai non ricorrerà solo alla ripartenza anticipata: nella nuova edizione, infatti, non mancheranno le novità. Stando a quanto riferito da DavideMaggio, ad Affari Tuoi potrebbe fare il suo esordio il "pacco nero", vale a dire un elemento misterioso di cui nemmeno il celebre Dottore è a conoscenza del suo contenuto. Il suo valore sarà dunque imprevedibile, stabilito di volta in volta dal notaio in modo tale da creare ulteriore suspense nello show. Per il resto il format vincente delle ultime stagioni rimarrà invariato, con 20 concorrenti a rappresentare le regioni italiane pronti a mettersi in gioco e vincere cifre da capogiro.

Potrebbe interessarti anche