Affari Tuoi, cambia il regolamento: cos’è il contropacco e chi è il cane Tommasino (dopo Gennarino) Stefano De Martino ha parlato delle novità dell’edizione 2026-27 del suo game show, pronto a tornare in onda il prossimo 6 settembre su Rai 1 contro La Ruota

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il conto alla rovescia per il ritorno di Affari Tuoi è ormai agli sgoccioli. Domenica 6 settembre 2026, infatti, il game show condotto da Stefano De Martino tornerà in onda e ripartirà dai nuovi studi Rai di Milano con tante novità a partire dal regolamento. Tra le più curiose c’è indubbiamente il "contropacco", ma anche un protagonista a quattro zampe destinato a raccogliere l’eredità di Gennarino. Si chiama Tommasino, ha appena un anno e si prepara al suo debutto televisivo. De Martino aveva peraltro già anticipato che Gennarino sarebbe andato "in pensione", preparando così il pubblico all’arrivo del suo successore. Scopriamo tutti i dettagli.

Affari Tuoi, ecco il ‘contropacco’: la novità di Herbert Ballerina che alleggerisce la partita

A movimentare le fasi della gara della nuova edizione di Affari Tuoi arriva il contropacco, una nuova trovata ideata da Herbert Ballerina, l’inseparabile spalla di De Martino pronto a tornare nel programma insieme alla ballerina Martina Miliddi. Non si tratta semplicemente di un altro pacco da aggiungere alla meccanica tradizionale: il nuovo elemento è stato concepito soprattutto per introdurre una componente di spettacolo nei momenti più delicati della partita. Nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2026-27 De Martino ha spiegato che «è un’invenzione di Herbert che ha un valore specifico nel gioco», chiarendo però che il suo ruolo sarà anche quello di modificare il ritmo della puntata. «Di base rappresenta una parentesi comica pensata per allentare la tensione e alleggerire la partita del concorrente nei momenti di massima pressione», ha raccontato il conduttore.

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Chi è Tommasino, il nuovo cane di Affari Tuoi scelto da De Martino dopo Gennarino

Il cambio di stagione porta con sé anche un nuovo volto, anzi un nuovo musetto. Tommasino, cucciolo di circa un anno, sarà il nuovo cane di Affari Tuoi e prenderà il posto di Gennarino, diventando una presenza fissa del programma. Per lui si tratta del debutto assoluto davanti alle telecamere. De Martino ha raccontato con ironia il passaggio di consegne, spiegando che «i cani in televisione sono un po’ come i notai, si tramandano il lavoro di padre in figlio». E proprio sul rapporto tra il nuovo arrivato e il predecessore ha aggiunto: «Tommasino è praticamente il nipote di Gennarino e questo per lui è un vero battesimo di fuoco». Accanto alle novità del gioco e alla presenza di Tommasino, resta confermata la formula generale della trasmissione (pronta a sfidare La Ruota della Fortuna e Gerry Scotti nell’access prime time) e, almeno per il momento, anche la durata della scorsa edizione.

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