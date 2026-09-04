Affari Tuoi, cambia il regolamento: cos’è il contropacco e chi è il cane Tommasino (dopo Gennarino)
Stefano De Martino ha parlato delle novità dell’edizione 2026-27 del suo game show, pronto a tornare in onda il prossimo 6 settembre su Rai 1 contro La Ruota
Il conto alla rovescia per il ritorno di Affari Tuoi è ormai agli sgoccioli. Domenica 6 settembre 2026, infatti, il game show condotto da Stefano De Martino tornerà in onda e ripartirà dai nuovi studi Rai di Milano con tante novità a partire dal regolamento. Tra le più curiose c’è indubbiamente il "contropacco", ma anche un protagonista a quattro zampe destinato a raccogliere l’eredità di Gennarino. Si chiama Tommasino, ha appena un anno e si prepara al suo debutto televisivo. De Martino aveva peraltro già anticipato che Gennarino sarebbe andato "in pensione", preparando così il pubblico all’arrivo del suo successore. Scopriamo tutti i dettagli.
Affari Tuoi, ecco il ‘contropacco’: la novità di Herbert Ballerina che alleggerisce la partita
A movimentare le fasi della gara della nuova edizione di Affari Tuoi arriva il contropacco, una nuova trovata ideata da Herbert Ballerina, l’inseparabile spalla di De Martino pronto a tornare nel programma insieme alla ballerina Martina Miliddi. Non si tratta semplicemente di un altro pacco da aggiungere alla meccanica tradizionale: il nuovo elemento è stato concepito soprattutto per introdurre una componente di spettacolo nei momenti più delicati della partita. Nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2026-27 De Martino ha spiegato che «è un’invenzione di Herbert che ha un valore specifico nel gioco», chiarendo però che il suo ruolo sarà anche quello di modificare il ritmo della puntata. «Di base rappresenta una parentesi comica pensata per allentare la tensione e alleggerire la partita del concorrente nei momenti di massima pressione», ha raccontato il conduttore.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Chi è Tommasino, il nuovo cane di Affari Tuoi scelto da De Martino dopo Gennarino
Il cambio di stagione porta con sé anche un nuovo volto, anzi un nuovo musetto. Tommasino, cucciolo di circa un anno, sarà il nuovo cane di Affari Tuoi e prenderà il posto di Gennarino, diventando una presenza fissa del programma. Per lui si tratta del debutto assoluto davanti alle telecamere. De Martino ha raccontato con ironia il passaggio di consegne, spiegando che «i cani in televisione sono un po’ come i notai, si tramandano il lavoro di padre in figlio». E proprio sul rapporto tra il nuovo arrivato e il predecessore ha aggiunto: «Tommasino è praticamente il nipote di Gennarino e questo per lui è un vero battesimo di fuoco». Accanto alle novità del gioco e alla presenza di Tommasino, resta confermata la formula generale della trasmissione (pronta a sfidare La Ruota della Fortuna e Gerry Scotti nell’access prime time) e, almeno per il momento, anche la durata della scorsa edizione.
Potrebbe interessarti anche
Rivoluzione Affari Tuoi, addio anche al cane Gennarino: perché non sarà più in studio (come Thanat e Lupo)
Gennarino dice addio ad Affari Tuoi ed annunciarlo è stato Herbert Ballerina durante...
Affari Tuoi, Herbert Ballerina svela il cachet e De Martino lo fulmina: "Giusto per un attore cane"
Affari tuoi torna con una nuova emozionante puntata in onda domenica 12 luglio 2026 ...
Affari Tuoi, lacrime per Gennarino e De Martino travolto da Giacomo: “È in trance“
Affari Tuoi, Giacomo sfiora i 300mila euro ma accetta 85mila. E i social si commuovo...
Affari Tuoi, penultima puntata nel caos: la gag finisce malissimo e De Martino sbotta: "Andate a casa"
Nella puntata di Affari Tuoi del 17 luglio, Annalidia supera un inizio sfortunato e ...
Martina Miliddi cambia vita, l’annuncio e la rivoluzione (milanese) prima di Affari Tuoi
La ballerina del gioco dei pacchi, dopo una stagione sensazionale, si prepara a torn...
Affari Tuoi, De Martino ruba l'idea a Gerry Scotti: tra i pacchi spunta il premio della Ruota della Fortuna
Nella puntata del 4 luglio gioca Etel, che torna a casa con 22 mila euro e un nuovo ...
Sanremo 2027, De Martino taglia i big: “24 è la mia spada di Damocle”. Poi il chiarimento sui Maneskin (e Gennarino)
Il nuovo conduttore e nuovo direttore artistico del Festival ha fatto chiarezza sull...
Affari tuoi, De Martino porta tutti a Sanremo ma lascia a casa Herbert Ballerina: "Mi spiace non c'è posto"
Nella nuova puntata del 25 giugno gioca Mary da Napoli, che torna a casa con soli 4m...