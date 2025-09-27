Affari Tuoi non va in onda sabato 27 settembre, perché stasera salta la puntata Questa sera la consueta puntata del ‘gioco dei pacchi’ non ci sarà per dare spazio a una programmazione di Rai 1 diversa: ecco nel dettaglio cosa vedremo.

È ufficiale: questa sera Affari Tuoi non andrà in onda. Arriva lo stop per Stefano De Martino che in questo sabato, e in quelli a venire, non potrà tenere compagnia agli italiani nella fascia oraria dell’access prime time con l’amatissimo ‘gioco dei pacchi’. Una decisione presa dalla Rai per dare spazio a una programmazione diversa, e che potrebbe indirettamente avvantaggiare anche Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna nella battaglia a suon di share: scopriamo di più.

Affari Tuoi stasera 27 settembre non va in onda: perché la Rai ferma De Martino e cosa vedremo

Questa sera, sabato 27 settembre, Stefano De Martino non andrà in onda con la consueta puntata di Affari Tuoi, e questo accadrà anche nei prossimi sabati. Il motivo è molto semplice: questa sera inizierà la nuova edizione di Ballando con le stelle, condotta come sempre dall’iconica Milly Carlucci con un cast eccezionale, le cui puntate partiranno ogni sabato alle ore 20.35 circa, occupando dunque anche la fascia oraria che solitamente vede la presenza di Affari Tuoi.

Come ogni anno, Rai 1 punta ad anticipare la concorrenza, facendo partire la prima serata di Ballando con le stelle un’ora prima rispetto al diretto competitor, ovvero Tu Si Que Vales di Maria De Filippi su Canale 5, il cui inizio generalmente si aggira intorno alle ore 21.40 circa. Ovviamente, Affari Tuoi tornerà a tenere compagnia agli italiani nella fascia oraria dell’access prime time dalla domenica al venerdì, prendendosi una pausa al sabato per lasciare posto all’amatissimo show di ballo.

De Martino out il sabato: la scelta che ‘piace’ a Gerry Scotti

Lo stop di Affari Tuoi non potrà che avvantaggiare ulteriormente la concorrenza diretta, ovvero Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5. Il game show già seguitissimo si ritroverà infatti a poter fidelizzare ancor di più il pubblico andando in onda da solo nello slot più pregiato della settimana, ovvero quello del sabato sera.

Nelle ultime settimane si è parlato molto della supremazia di Canale 5 nella fascia oraria che precede la prima serata. Per la prima volta, infatti, nonostante gli ottimi ascolti di Affari Tuoi con De Martino che ogni sera continua comunque a superare il 20% di share, la proposta di Canale 5 sembra piacere di più. Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna continua ad ottenere ottimi risultati sia in termini di share (con punte anche oltre i 5 milioni di spettatori) e di riscontro da parte del pubblico. Inevitabilmente, lo stop di De Martino al sabato sera non potrà che portare a Mediaset ulteriore vantaggio, permettendo a Scotti di consolidare ancora di più la sua attuale posizione di forza.

