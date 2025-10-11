Affari Tuoi stasera non va in onda, arriva la stop della Rai: perché e cosa vedremo al suo posto
Cambio di programmazione per Rai 1 che stasera 11 ottobre non vedrà il consueto appuntamento con il quiz dell’access prime time: ecco qualche dettaglio in più.
Questa sera, sabato 11 ottobre, la programmazione di Rai 1 subirà un nuovo cambiamento, e gli spettatori abituali dell’access prime time dovranno fare a meno di Stefano De Martino con Affari Tuoi. Il ‘gioco dei pacchi’, infatti, questa sera non andrà in onda per lasciare spazio a un appuntamento sportivo attesissimo. Ecco nel dettaglio i motivi di questo cambiamento e cosa vedremo al posto di Affari Tuoi.
Affari Tuoi stasera non va in onda stasera 11 ottobre: perché
Il palinsesto Rai autunnale ci ha abituati a non mandare in onda Affari Tuoi al sabato sera per lasciare la fascia oraria dell’access prime time all’anteprima di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che inaugura la lunga notte del sabato televisivo di Rai 1. Quest’anno, però, le cose sono cambiate. Dopo un avvio di stagione di Ballando non del tutto soddisfacente in termini di ascolto, complice la concorrenza forte di Tu Sì Que Vales su Canale 5, i vertici Rai hanno deciso di sperimentare una nuova strategia: riportare Stefano De Martino e Affari Tuoi anche al sabato sera.
L’obbiettivo? Creare un traino più solido per Ballando con le Stelle, sfruttando la popolarità di Affari Tuoi per attrarre telespettatori sin dall’inizio della serata. Un esperimento che, seppur recente, aveva già dato segnali incoraggianti. Questa sera, però, la nuova strategia di Rai 1 subirà una momentanea interruzione e Affari Tuoi non andrà in onda per lasciare spazio a un’importantissima partita di calcio che vedrà protagonista la Nazionale Italiana. In seconda serata andrà poi in onda Ballando con le stelle in una versione ridotta.
De Martino salta un sabato: cosa andrà in onda al suo posto
Questa sera, sabato 11 ottobre, a partire dalle ore 20.30 avremo quindi modo di vedere in chiaro su Rai 1 la Nazionale di Gennaro Gattuso. Il primo canale della rete ammiraglia trasmetterà in diretta la partita Estonia – Italia, valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.45, con ampio pre-partita e commenti a cura della squadra Rai Sport. Quella di stasera sarà dunque di una sfida molto importante per gli Azzurri, chiamati a consolidare il loro percorso nel girone e a raccogliere punti preziosi per garantirsi un posto al prossimo Mondiale. Dopo le ultime prestazioni convincenti, la partita in Estonia rappresenta un banco di prova fondamentale per testare la continuità della squadra.
Una serata di sport e passione tricolore, che per una volta spegnerà le luci dello studio di Affari Tuoi per accendere quelle dello stadio di Tallinn. Dal prossimo sabato, salvo nuove variazioni, Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda con Stefano De Martino nel suo consueto orario, pronto a far sorridere di nuovo il pubblico dell’access prime time di Rai 1 poco prima di Ballando con le stelle.
