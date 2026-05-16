Affari Tuoi, stop improvviso per Stefano De Martino: perché stasera non va in onda e quando torna Stefano De Martino si ferma per una sera: Affari Tuoi lascia spazio all’Eurovision Song Contest 2026. Ecco quando torna in tv il gioco dei pacchi di Rai 1.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Cambio di programma per Rai 1. Stasera, sabato 16 maggio 2026, il gioco dei pacchi, Affari Tuoi, non andrà in onda. Il motivo è l’Eurovision Song Contest 2026. I fan del programma, almeno per oggi, sono costretti a fare a meno della compagnia del conduttore partenopeo e company e, inutile negare, che c’è un po’ di dispiacere. Ma non abbattetevi: De Martino tornerà molto presto. Di seguito, vi sveleremo quando e non solo.

Affari Tuoi, l’Eurovision 2026 ‘ferma’ De Martino: ecco quando torna il gioco dei pacchi

Come vi abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, Affari Tuoi, stasera 16 maggio 2026, non andrà in onda. La Rai ha sospeso il programma solo per una sera per lasciare spazio all’Eurovision Song Contest 2026, trasmesso dalla Wiener Stadthalle di Vienna. Dalle 20:35 andrà infatti in onda l’Anteprima Eurovision Song Contest 2026, condotta da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, con backstage, interviste e approfondimenti che occuperanno la fascia oraria solitamente dedicata al "gioco dei pacchi". Grande attenzione è rivolta a Sal Da Vinci, rappresentante dell’Italia dopo il successo a Sanremo.

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Il cantante è sì, sostenuto, ma attorno a lui vi sono anche tante polemiche: all’estero sembra molto apprezzato, mentre in Italia non sono mancate critiche, tra cui quelle di Mario Biondi, che lo ha definito uno stereotipo dell’italianità. Dopo essere stato indicato tra i favoriti, Sal Da Vinci ha anche perso posizioni nelle quote dei bookmakers. La finale vedrà sfidarsi 25 artisti tra qualificati, Paesi fondatori e Austria ospitante. Tornando ad Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda da domenica 17 maggio 2026.

Eurovision 2026, Sal Da Vinci outisider per le quote

Nel corso della finale dell’Eurovision 2026, gareggeranno i 20 Paesi qualificati dalle semifinali insieme ai Big Five, tra cui l’Italia con Sal Da Vinci. Il cantante, reduce dal successo sanremese di "Per sempre sì", si esibirà come quart’ultimo, posizione considerata favorevole per il televoto. Nonostante il forte sostegno del pubblico, le quote dei bookmaker lo indicano tra gli outsider, con valori compresi tra 20.00 e 7.50. La favorita dell’edizione 2026 è la Finlandia con Linda Lampanius e Pete Brikkonen, seguita dalla Grecia con Akylas e dalla Danimarca, ancora in corsa per la vittoria. La finale sarà trasmessa su Rai 1 con Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Il televoto sarà aperto a tutta Europa, ma senza la possibilità di votare il proprio Paese, rendendo la competizione ancora più imprevedibile.

Sal Da Vinci si esibirà 22esimo nella finale dell’Eurovision Song Contest, una posizione che secondo alcune analisi della BBC potrebbe offrire un lieve vantaggio perché le performance finali tendono a essere più facilmente ricordate dal pubblico al momento del voto. Tuttavia, si tratta solo di un possibile beneficio statistico e non determinante: il risultato dipenderà soprattutto dalla qualità dell’esibizione, dalla messa in scena e dalla distribuzione dei voti tra giurie e televoto.

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