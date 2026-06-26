Affari Tuoi, stasera 26 giugno niente puntata: De Martino salta ancora (e Gerry Scotti gli rovina la festa finale) Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 lascia nuovamente spazio ai Mondiali e alla partita Norvegia-Francia: quando torna in onda, il calendario

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo stop ‘forzato’ per Stefano De Martino. Oggi venerdì 26 giugno 2026, infatti, Affari Tuoi non andrà in onda. Il motivo? Il game show di punta di Rai 1 lascerà nuovamente spazio ai Mondiali 2026 e salterà il consueto appuntamento. Stasera sarà la volta del big match Norvegia-Francia, mentre domani De Martino riprenderà le redini dell’access prima time. Scopriamo tutta la nuova programmazione e il calendario completo nel dettaglio.

Affari Tuoi non va in onda: perché e quando torna Stefano De Martino

Oggi venerdì 26 giugno 2026 Affari Tuoi non andrà in onda. L’access prime time di Rai 1 e Stefano De Martino faranno infatti spazio alla diretta della partita che chiuderà il girone I dei Mondiali 2026 – Norvegia-Francia. Il calcio sarà dunque ancora una volta protagonista della serata della prima rete con il big match che vedrà in campo i fuoriclasse Kylian Mbappé da una parte ed Erling Haaland dall’altra. Il pre-partita condotto da Paola Ferrari e Simona Rolandi (insieme a Paulo Roberto Falcao e Marco Tardelli in studio) andrà in onda a partire dalle 20:35; calcio d’inizio alle ore 21:00 nella suggestiva cornice del Gillette Stadium di Foxborough, lo stadio dove Tom Brady ha fatto la storia del football americano. In seconda serata ci sarà invece come di consueto il post-partita con Notti Mondiali di Alessandro Antinelli.

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Affari Tuoi tornerà in onda domani sabato 27 giugno 2026, ma per Stefano De Martino quello di oggi non sarà l’ultimo stop della settimana dal momento che domenica inizierà la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo. Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:

Venerdì 26 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Norvegia-Francia, ore 21:00).

(Norvegia-Francia, ore 21:00). Sabato 27 giugno: Affari Tuoi va in onda

Domenica 28 giugno: Affari Tuoi non va in onda (sedicesimi di finale, ore 21:00)

La festa finale ‘rovinata’ da Gerry Scotti: perché e tutti i numeri

Stefano De Martino, intanto, ha festeggiato la fine di un’altra stagione di Affari Tuoi in occasione dell’ultimo giorno di riprese al Teatro delle Vittorie a Roma (a partire dalla prossima edizione il programma si sposterà a Milano). Come mostrato dalle fotografie pubblicate dal settimanale Chi, alla festa hanno partecipato collaboratori, autori e amici che hanno condiviso il successo di un’altra edizione da urlo negli ascolti, forse ‘macchiata’ dall’inizio e dal finale. Dopo alcune settimane a inseguire La Ruota della Fortuna, infatti, De Martino ha dato via a una lunga battaglia nei dati Auditel con Gerry Scotti, avendo spesso e volentieri la meglio. Quest’ultima parte di stagione, però – segnata dai continui stop per i Mondiali – sta lasciando campo libero a Scotti, che continua a dilagare. Basti pensare che negli ascolti tv di ieri La Ruota ha avuto più di mezzo milione di spettatori in più di Affari Tuoi, mercoledì ha sfondato nuovamente la parete del 27% di share.

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