Affari Tuoi non va in onda stasera (21 giugno 2026), Stefano De Martino bloccato dalla Rai: la causa e il calendario delle puntate La Rai ferma ancora una volta Affari Tuoi, lasciando De Martino in panchina: il motivo è sempre lo stesso, ma ecco il calendario della puntate

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Nuovo stop per Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi. La causa è sempre la stessa, i Mondiali di calcio 2026, un evento che unisce il globo intero e che allo stesso tempo fa perdere spazio a uno dei conduttori di punta della rete ammiraglia della Rai. Nell’access prime time di Rai 1 di domenica 21 giugno 2026, infatti, la nuova puntata di Affari Tuoi non andrà in onda per lasciare spazio allo sport, più precisamente alla partita di calcio che vedrà scontrarsi in campo il Belgio e l’Iran. Ma ecco i dettagli e il calendario completo della prossima settimana.

Affari Tuoi non va in onda il 21 giugno 2026: Stefano De Martino bloccato dai Mondiali di calcio

Da quando sono iniziati i Mondiali di calcio Stefano De Martino ha dovuto rinunciare più volte all’access prime time di Rai 1. Nell’ultimo periodo, infatti, Affari Tuoi è stato bloccato spesse volte per la diretta delle partite dei Mondiali, mettendo il conduttore in secondo piano: sarà così fino al 19 luglio prossimo, quando assisteremo alla finale del torneo. È proprio quello che accadrà stasera, domenica 21 giugno 2026, su Rai 1: dimenticate i pacchi più famosi d’Italia, perché ad attenderci alle 21:00, in diretta dallo stadio di Inglewood (Los Angeles), ci sarà la partita Belgio-Iran. Un evento importante perché i due Paesi si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale.

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Essendo i Mondiali un evento collettivo e attesissimo (da tifosi e meno appassionati), non sorprende affatto che la tv di Stato stia puntando tutto sul calcio, anche a costo di lasciare indietro i programmi più seguiti della rete, come lo è Affari Tuoi, e perdere quella fetta di pubblico che di calcio non vorrebbe nemmeno sentire parlare. Ed è proprio a queste ultime persone che invece punta Mediaset, mantenendo per tutta la settimana la regolare messa in onda de La Ruota della Fortuna, con la coppia Gerry Scotti e Samira Lui a intrattenerle come sempre su Canale 5.

Affari Tuoi, il calendario della settimana: quando va in onda il game show di Stefano De Martino

Dopo lo stop forzato di questa sera, Stefano De Martino tornerà su Rai 1 per allietare l’access prime time dei telespettatori martedì 23 giugno e giovedì 25 giugno 2026, mentre il 22, il 24 e il 26 giugno il programma da lui condotto sarà sospeso di nuovo. Ma ecco il calendario completo delle puntate di Affari Tuoi dal 22 al 26 giugno 2026 e le partite che vedremo al posto del programma di De Martino:

Domenica 21 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Belgio-Iran);

Lunedì 22 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Argentina-Austria);

Martedì 23 giugno: Affari Tuoi va in onda;

Mercoledì 24 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Svizzera-Canada);

Giovedì 25 giugno: Affari Tuoi va in onda;

Venerdì 26 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Norvegia-Francia).

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