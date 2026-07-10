Affari Tuoi, perché oggi 10 luglio non va in onda: salta (ancora) Stefano De Martino. Il vero motivo Stefano De Martino si ferma ancora, Rai non manderà in onda la puntata di Affari Tuoi oggi 10 luglio. Ecco perché

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Altro stop per Stefano De Martino. Oggi 10 luglio 2026 non va in onda la puntata del game show Affari Tuoi, trasmessa durante la fascia pre-serale di Rai 1. Si tratta dell’ennesima sospensione, dato che in questo periodo il programma condotto dal volto napoletano si è fermato diverse volte per via delle partite dei Mondiali di Calcio.

L’evento sportivo sta infatti tenendo incollati migliaia di telespettatori davanti alla tv, nonostante la Nazionale italiana non si è quest’anno qualificata. Il palinsesto Rai sta però dando un grande spazio allo sport e sta trasmettendo tutti i match in diretta nazionale.

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Perché Affari Tuoi non va in onda oggi 10 luglio 2026

Stefano De Martino non va – di nuovo – in onda questa sera 10 luglio con il consueto appuntamento di Affari Tuoi. Rai 1 trasmetterà infatti la partita dei Quarti di Finale tra Spagna e Belgio. Un evento decisivo per i Mondiali di quest’anno e che inizierà alle ore 21. Alle 20.30 ci sarà invece il collegamento del pre-partita con Paola Ferrari, che manderà in onda un’anteprima legata sempre al match in programma.

C’è da dire che in queste settimane non sono andate in onda varie puntate della trasmissione, sostituite appunto dalle varie partite in programma. Dopo l’ennesimo stop, Affari Tuoi torna in onda l’11, il 12 e il 13 luglio, ma si fermerà ancora una volta martedì 14 luglio perché ci sarà un’altra partita che è ancora da definire. Nel frattempo, De Martino è già al lavoro con il Festival di Sanremo 2027, di cui sarà conduttore e direttore artistico e che avverrà il prossimo febbraio.

Sempre nella fascia oraria del pre-serale, va intanto in onda la puntata de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui. Il gioco televisivo di Canale 5 non ha invece subito alcuna modifica in queste settimane.

Quando finisce questa edizione di Affari Tuoi

Il palinsesto Rai ha annunciato che l’ultimo appuntamento con questa edizione di Affari Tuoi sarà il prossimo il 19 luglio, salvo variazioni dell’ultimo minuto. Stefano De Martino si prenderà quindi un po’ di meritato riposo prima dell’inizio di una nuova stagione televisiva. Al suo posto, sarà trasmesso il game show L’Eredità Summer condotto da Marco Liorni. Quest’ultimo ha infatti affermato: "Prenderemo lo stesso posto, più o meno dalla metà di luglio fino ad agosto e ai primi giorni di settembre. Sarà un’edizione sorprendente. La Ghigliottina ci sarà sempre, ma per il resto un gioco… non voglio dirvi altro perché sarà veramente una sorpresa".

Su Canale 5, continueranno invece le puntate de La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti e che vede anche la presenza di Samira Lui.

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