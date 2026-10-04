Affari Tuoi, puntata cancellata: Stefano De Martino verso un doppio stop, la scelta della Rai
Affari Tuoi si ferma ancora: dopo gli stop per la Nazionale, Rai 1 cambia palinsesto anche il 4 ottobre per lasciare spazio a Benigni e alla serata dedicata a San Francesco.
Una pausa tira l’altra per Affari Tuoi. Il game show di Stefano De Martino non va in onda oggi, domenica 4 ottobre 2026, ma questa volta non c’entra la Nazionale: Rai 1 cambia programmazione per lasciare spazio alla grande serata dedicata a San Francesco d’Assisi. Una nuova assenza che arriva al termine di una settimana particolarmente movimentata per il programma, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con diversi stop. Eppure, nonostante le tante cancellazioni, De Martino sembra aver trovato il modo di rimettersi in carreggiata nella sfida degli ascolti con Gerry Scotti.
Affari Tuoi, perché non va in onda oggi 4 ottobre
Questa sera il pubblico di non troverà i consueti pacchi di Affari Tuoi nell’access prime time di Rai 1. La rete ha infatti previsto una programmazione speciale in occasione della giornata dedicata a San Francesco, nell’anno dell’ottavo centenario della morte del Patrono d’Italia. Al posto del programma di Stefano De Martino arriva Roberto Benigni con "Francesco – Il Cantico", in onda dalle 20:35.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per il conduttore, però, si tratta soltanto dell’ennesima interruzione di un periodo già caratterizzato da numerosi cambi di palinsesto. Nelle ultime settimane Affari Tuoi ha saltato tre appuntamenti per lasciare spazio alle partite dell’Italia in Nations League: Italia-Belgio del 25 settembre, Turchia-Italia del 28 settembre e Francia-Italia del 2 ottobre. E non è finita qui: domani, lunedì 5 ottobre, il programma salterà nuovamente per Italia-Turchia. In totale sono dunque quattro gli stop legati alla Nazionale nell’arco di pochi giorni.
A questi si aggiunge la cancellazione di questa sera, dovuta invece all’omaggio televisivo a San Francesco. Una vera e propria pioggia di assenze che, tuttavia, non sembra aver compromesso la rimonta di De Martino contro La Ruota della Fortuna.
Affari Tuoi rimonta La Ruota della Fortuna
La partenza della nuova stagione non era stata semplicissima per Affari Tuoi. Dopo la pausa estiva, il programma dei pacchi aveva infatti dovuto inseguire La Ruota della Fortuna, che restando in onda per tutta l’estate aveva guadagnato quote di share contro Rai 1 in access prime time. Negli ultimi giorni, però, il quadro è cambiato e De Martino ha progressivamente ridotto il distacco. L’ultimo dato disponibile racconta addirittura di un sorpasso, seppur di misura: sabato 3 ottobre Affari Tuoi ha ottenuto il 24% di share, contro il 23,7% de La Ruota della Fortuna. De Martino ha così conquistato una vittoria sul filo di lana, con 3.883.000 spettatori contro i 3.854.000 del programma di Canale 5.
Il dato è abbastanza inatteso. Proprio mentre Rai 1 è costretta a interrompere ripetutamente la continuità del programma, Affari Tuoi ha ritrovato slancio nella sfida contro La Ruota della Fortuna.
Cosa va in onda stasera su Rai 1: spazio a Benigni e Cardinaletti
A prendere il posto di Stefano De Martino sarà, come detto, Roberto Benigni con Francesco – Il Cantico. Lo speciale, in programma alle 20:35, propone un racconto personale di San Francesco, partendo dalla sua vita e dalla figura dell’uomo prima ancora che del santo. Benigni ripercorre episodi, curiosità, contraddizioni e momenti decisivi della sua trasformazione nel Patrono d’Italia.
La serata dedicata a San Francesco proseguirà poi alle 21:55 con "Francesco, il Santo di tutti", condotto da Giorgia Cardinaletti in diretta dall’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia e in collegamento con la Basilica Superiore di Assisi. Lo speciale unirà musica, arte, testimonianze e approfondimenti, coinvolgendo personalità della cultura, dello spettacolo e della scienza
Potrebbe interessarti anche
Stasera in tv (4 ottobre): De Martino sparisce, Benigni e Giorgia Cardinaletti emozionano con San Francesco
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di domenica 4 ottobre: su Ra...
Affari Tuoi, salta la puntata di lunedì 28 settembre (e non solo): De Martino si ferma due volte
La Nazionale cambia i piani di Rai 1: Affari Tuoi stasera lascia spazio a Turchia-It...
Affari Tuoi, cancellata la puntata di stasera e De Martino verso una pioggia di stop: la decisione della Rai
Salta la puntata di venerdì 25 settembre 2026: su Rai 1 c'è Italia-Belgio di Nations...
Affari Tuoi, De Martino (ancora) cancellato: perché non va in onda stasera 2 ottobre
Affari Tuoi salta ancora su Rai 1 venerdì 2 ottobre per lasciare spazio a Francia-It...
Ascolti Tv sabato 3 ottobre, testa a testa Ballando-Tu sì que vales. Exploit De Martino, battuto Gerry Scotti
E' iniziata sabato 3 ottobre 2026 la sfida degli ascolti Rai-Mediaset con i due colo...
Affari Tuoi, De Martino sorpassa La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (e poi lo abbraccia): il gesto dopo il boom d'ascolti
Stefano De Martino ha sorpassato Gerry Scotti e il suo La Ruota della Fortuna. Intan...
Affari Tuoi, chi è il nuovo notaio (misterioso): "È più bello di De Martino, portiamolo a Sanremo"
Esordio col botto per il notaio milanese ad Affari Tuoi: tra identità segreta e batt...
Affari Tuoi, chimica in studio tra De Martino e la concorrente: "Fa caldo". L'ombra di Checco Zalone e un finale esplosivo
Affari Tuoi torna su Rai 1 con una nuova partita condotta da Stefano De Martino: pro...