Affari Tuoi, puntata cancellata: Stefano De Martino verso un doppio stop, la scelta della Rai Affari Tuoi si ferma ancora: dopo gli stop per la Nazionale, Rai 1 cambia palinsesto anche il 4 ottobre per lasciare spazio a Benigni e alla serata dedicata a San Francesco.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Una pausa tira l’altra per Affari Tuoi. Il game show di Stefano De Martino non va in onda oggi, domenica 4 ottobre 2026, ma questa volta non c’entra la Nazionale: Rai 1 cambia programmazione per lasciare spazio alla grande serata dedicata a San Francesco d’Assisi. Una nuova assenza che arriva al termine di una settimana particolarmente movimentata per il programma, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con diversi stop. Eppure, nonostante le tante cancellazioni, De Martino sembra aver trovato il modo di rimettersi in carreggiata nella sfida degli ascolti con Gerry Scotti.

Affari Tuoi, perché non va in onda oggi 4 ottobre

Questa sera il pubblico di non troverà i consueti pacchi di Affari Tuoi nell’access prime time di Rai 1. La rete ha infatti previsto una programmazione speciale in occasione della giornata dedicata a San Francesco, nell’anno dell’ottavo centenario della morte del Patrono d’Italia. Al posto del programma di Stefano De Martino arriva Roberto Benigni con "Francesco – Il Cantico", in onda dalle 20:35.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per il conduttore, però, si tratta soltanto dell’ennesima interruzione di un periodo già caratterizzato da numerosi cambi di palinsesto. Nelle ultime settimane Affari Tuoi ha saltato tre appuntamenti per lasciare spazio alle partite dell’Italia in Nations League: Italia-Belgio del 25 settembre, Turchia-Italia del 28 settembre e Francia-Italia del 2 ottobre. E non è finita qui: domani, lunedì 5 ottobre, il programma salterà nuovamente per Italia-Turchia. In totale sono dunque quattro gli stop legati alla Nazionale nell’arco di pochi giorni.

A questi si aggiunge la cancellazione di questa sera, dovuta invece all’omaggio televisivo a San Francesco. Una vera e propria pioggia di assenze che, tuttavia, non sembra aver compromesso la rimonta di De Martino contro La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi rimonta La Ruota della Fortuna

La partenza della nuova stagione non era stata semplicissima per Affari Tuoi. Dopo la pausa estiva, il programma dei pacchi aveva infatti dovuto inseguire La Ruota della Fortuna, che restando in onda per tutta l’estate aveva guadagnato quote di share contro Rai 1 in access prime time. Negli ultimi giorni, però, il quadro è cambiato e De Martino ha progressivamente ridotto il distacco. L’ultimo dato disponibile racconta addirittura di un sorpasso, seppur di misura: sabato 3 ottobre Affari Tuoi ha ottenuto il 24% di share, contro il 23,7% de La Ruota della Fortuna. De Martino ha così conquistato una vittoria sul filo di lana, con 3.883.000 spettatori contro i 3.854.000 del programma di Canale 5.

Il dato è abbastanza inatteso. Proprio mentre Rai 1 è costretta a interrompere ripetutamente la continuità del programma, Affari Tuoi ha ritrovato slancio nella sfida contro La Ruota della Fortuna.

Cosa va in onda stasera su Rai 1: spazio a Benigni e Cardinaletti

A prendere il posto di Stefano De Martino sarà, come detto, Roberto Benigni con Francesco – Il Cantico. Lo speciale, in programma alle 20:35, propone un racconto personale di San Francesco, partendo dalla sua vita e dalla figura dell’uomo prima ancora che del santo. Benigni ripercorre episodi, curiosità, contraddizioni e momenti decisivi della sua trasformazione nel Patrono d’Italia.

La serata dedicata a San Francesco proseguirà poi alle 21:55 con "Francesco, il Santo di tutti", condotto da Giorgia Cardinaletti in diretta dall’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia e in collegamento con la Basilica Superiore di Assisi. Lo speciale unirà musica, arte, testimonianze e approfondimenti, coinvolgendo personalità della cultura, dello spettacolo e della scienza

Potrebbe interessarti anche