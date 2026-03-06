Trova nel Magazine
Affari Tuoi, stasera salta la puntata: la Rai cancella De Martino e fa un favore a Gerry Scotti

Cambio di palinsesto su Rai 1: Affari Tuoi si ferma per una sera per lasciare spazio alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Nuovo cambio di programma improvviso per il pubblico di Affari Tuoi. Il game show dell’access prime time di Rai 1, condotto da Stefano De Martino, si fermerà per un’altra sera a causa di una modifica nel palinsesto della rete ammiraglia della tv pubblica. Dopo il lungo stop già registrato durante la settimana del Festival di Sanremo 2026, il programma salta un ulteriore emissione nella giornata di oggi, venerdì 6 marzo 2026. La decisione è legata alla trasmissione di un importante evento sportivo internazionale che sarà trasmesso proprio su Rai 1. Una scelta che cambia la programmazione televisiva di stasera e che costringerà a rimandare a domani il consueto appuntamento con il celebre gioco dei pacchi.

Affari Tuoi, perché non va in onda stasera (venerdì 6 marzo)

Questa sera, venerdì 6 marzo su Rai 1 sarà ci sarà la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L’evento sportivo, molto atteso a livello internazionale, sarà trasmesso in diretta dall’Arena di Verona e prenderà il via intorno alle ore 20.00. Proprio per lasciare spazio alla cerimonia inaugurale, la rete ha deciso di sospendere per una sera Affari Tuoi, il game show che ogni giorno accompagna il pubblico nell’access prime time. In origine la cerimonia avrebbe dovuto andare in onda su Rai 2, la rete che ospiterà anche diverse gare olimpiche, ma una modifica dell’ultimo minuto ha portato la Rai a spostare l’evento su Rai 1, cambiando quindi la programmazione prevista.

L’annuncio è arrivato anche in televisione durante il programma È sempre mezzogiorno, dove Antonella Clerici ha anticipato il cambio di palinsesto. Una scelta legata alla rilevanza dell’evento sportivo, che vedrà sfilare delegazioni provenienti da tutto il mondo e che rappresenta uno dei momenti simbolici dell’inizio delle Paralimpiadi. Ma probabilmente Viale Mazzini ha scelto di promuovere l’evento memore del gran successo di pubblico ottenuto dalle cerimonia d’apertura e chiusura delle Olimpiadi, che hanno fatto il pieno d’ascolti sulla prima rete. La cerimonia promette uno spettacolo ricco di emozioni e momenti celebrativi dedicati allo sport e agli atleti paralimpici, motivo per cui la Rai ha deciso di darle massima visibilità.

Rai 1, Paralimpiadi e poi Antonella Clerici: come cambia il palinsesto di stasera

Per quanto riguarda le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, la manifestazione sportiva si svolgerà dal 6 al 15 marzo. Le gare saranno trasmesse principalmente su Rai 2 e su Rai Sport HD, con approfondimenti e collegamenti quotidiani dedicati alle diverse discipline. Chi preferisce seguire le competizioni in streaming potrà farlo anche tramite RaiPlay, dove saranno disponibili diversi canali tematici digitali, tra cui RaiPlay Sport 1, 2 e 3, pensati per permettere al pubblico di seguire più eventi contemporaneamente. Stasera la diretta dell’apertura della manifestazione partirà su Rai 1 alle ore 19.55 e durerà circa due ore. Alle 22 la linea passerà ad Antonella Clerici, che stasera debutta con la prima puntata di The Voice Generations.

Questa la nuova programmazione dell’access prime time e della prima serata di Rai 1 valida per la serata odierna:

  • 19:45 – Tg1
  • 19:55 – Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
  • 22:00 – The Voice Generations
  • 00:15 – Tg1
  • 00:20 – The Voice Generations
  • 00:30 – Tv7

Quando torna in onda Affari Tuoi su Rai 1

Lo stop di Affari Tuoi, comunque, sarà molto breve. Lo show tornerà regolarmente in onda già dalla sera successiva, sabato 7 marzo, nel consueto slot dell’access prime time di Rai 1. I telespettatori potranno quindi ritrovare Stefano De Martino e il celebre gioco dei pacchi senza ulteriori interruzioni, salvo eventuali cambi di palinsesto legati ad altri eventi speciali. Il conduttore, tra l’altro, sta vivendo un periodo televisivo particolarmente positivo: anche il ritorno di Stasera tutto è possibile su Rai 2 ha registrato ottimi risultati di ascolto (16,8% di share). Questa sera andrà invece regolarmente in onda La Ruota della Fortuna su Canale 5, che invece si era fermata il 3 marzo per lasciar spazio alla semifinale di Coppa Italia Inter-Como su Canale 5. Per Gerry Scotti, senza la concorrenza di De Martino, sarà l’occasione giusta per fare il pieno d’ascolti dopo alcune settimane di share in calo.

Programmi

