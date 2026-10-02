Affari Tuoi, De Martino (ancora) cancellato: perché non va in onda stasera 2 ottobre Affari Tuoi salta ancora su Rai 1 venerdì 2 ottobre per lasciare spazio a Francia-Italia di Nations League: ecco la nuova programmazione.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Affari Tuoi si prepara a un altro cambio di programmazione su Rai 1. Il game show condotto da Stefano De Martino non andrà infatti in onda oggi, venerdì 2 ottobre 2026, lasciando spazio a un nuovo appuntamento con la Nazionale italiana. Si tratta della terza puntata saltata nel giro di pochi giorni, dopo gli stop di venerdì 25 settembre e lunedì 28 settembre. Anche questa volta a cambiare il palinsesto è il calcio, con la sfida tra Francia e Italia valida per la Nations League. Ma c’è anche una curiosità che riguarda il weekend: sabato 3 ottobre, nonostante la partenza di Ballando con le stelle, il gioco dei pacchi sarà regolarmente trasmesso.

Affari Tuoi, perché non va in onda stasera (venerdì 2 ottobre 2026)

Oggi Affari Tuoi non troverà spazio nel consueto appuntamento serale di Rai 1. Al suo posto la rete trasmetterà infatti Francia-Italia, gara valida per la terza giornata della fase a gironi della Nations League 2026/27. La partita si giocherà allo Stade de France e vedrà gli Azzurri impegnati in una sfida particolarmente importante. La Francia arriva all’appuntamento dopo due vittorie consecutive, mentre l’Italia ha reagito alla sconfitta contro il Belgio con un netto successo per 4-1 in trasferta contro la Turchia.

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Per Affari Tuoi si tratta quindi del terzo stop ravvicinato. Il primo era arrivato venerdì 25 settembre, quando Rai 1 aveva lasciato spazio a Italia-Belgio. Pochi giorni dopo, lunedì 28 settembre, il programma non era andato in onda per la partita Turchia-Italia. Il calendario prevede ora un’altra serata all’insegna del calcio: oggi sarà infatti il turno di Francia-Italia. Gli spettatori dovranno quindi aspettare per ritrovare Stefano De Martino alla guida del programma.

Affari Tuoi va in onda sabato anche con Ballando con le stelle

La novità più curiosa riguarda però il giorno successivo. Sabato 3 ottobre prenderà il via la nuova edizione di Ballando con le stelle, ma Affari Tuoi sarà comunque regolarmente in onda. La scelta della Rai è interessante perché in passato non sono mancate occasioni in cui la programmazione del game show veniva modificata proprio per permettere a Ballando con le stelle di partire prima e avere maggiore spazio nella serata del sabato.

Quest’anno, invece, il gioco dei pacchi resterà in palinsesto e accompagnerà il pubblico anche nel weekend. Un appuntamento quindi insolito per il programma di De Martino, che sarà trasmesso anche di sabato nonostante il ritorno dello storico show di Milly Carlucci. Ma gli stop non sono ancora finiti. Lunedì 5 ottobre Affari Tuoi sarà nuovamente assente dalla programmazione di Rai 1: anche in questo caso sarà la Nazionale a occupare la serata, con Italia-Turchia. Nel giro di poco più di una settimana, dunque, il programma subirà diversi cambi di palinsesto, tutti legati agli impegni della Nazionale. Per il pubblico, però, non si tratta di una pausa vera e propria: dopo ogni appuntamento calcistico, Affari Tuoi torna in scena, con l’insolita presenza del sabato a rendere ancora più particolare questa fase della programmazione.

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