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Affari Tuoi salta (di nuovo), altro stop per Stefano De Martino. Perché oggi 2 luglio non va in onda e quando torna

La Rai ha ancora una volta cambiato la programmazione di Affari Tuoi. Ecco quando torna Stefano De Martino su Rai 1

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

affari tuoi si ferma

Stefano De Martino si ferma ancora. Oggi 2 luglio 2026, non va in onda la puntata del game show Affari Tuoi, in programma ogni giorno per la fascia pre-serale e che sta subendo in questo periodo diversi cambiamenti. L’azienda Rai ha infatti ancora una volta deciso di non trasmesso il suo consueto appuntamento per via delle partite dei Mondiali di Calcio.

Un evento sportivo che sta tenendo incollati migliaia di telespettatori davanti al piccolo schermo. Il palinsesto ha quindi voluto dare ampio spazio allo sport e trasmettere così tutti gli eventi in diretta nazionale, anche se l’Italia non ha superato le qualificazioni e non è presente agli attesissimi Mondiali.

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Perché non va in onda Affari Tuoi oggi 2 luglio 2026

Stefano De Martino non va in onda questa sera 2 luglio con Affari Tuoi, perché Rai 1 trasmesse – in prime time – il match Spagna – Austria dei Mondiali, programmato per le 20.30. Ancora una volta, la Rai ha voluto garantire una massima copertura per l’evento mondiale. Una decisione che sta sicuramente portato una grande novità nella programmazione estiva di Affari Tuoi, la cui ultima puntata è fissata per sabato 18 luglio 2026.

In queste settimane, non sono andate in onda diverse puntate del gioco televisivo, sostituite invece dai vari match sportivi in programma. Stefano De Martino è intanto già a lavoro per la nuova edizione del Festival di Sanremo, di cui sarà conduttore e direttore artistico e che avrà luogo a febbraio 2027. Nella stessa fascia oraria di Affari Tuoi, va invece regolarmente in onda La Ruota della Fortuna, il programma tv condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui e trasmesso ogni giorno su Canale 5.

Quando torna Affari Tuoi su Rai 1

Il game show di Stefano De Martino tornerà in realtà molto presto su Rai 1. La programmazione indica infatti che le prossime puntate del "gioco dei pacchi" sono state fissate per venerdì 3 luglio, sabato 4 luglio e domenica 5 luglio. Sono quindi state fissate tre puntate consecutive, in modo tale da dare la possibilità ai tanti telespettatori di guardare il loro programma preferito.

De Martino sta quindi per tornare nello studio di Affari Tuoi per intrattenere – ancora una volta – il pubblico italiano con un gioco che vede anche la partecipazione di Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Lo show sarà trasmesso fino al 18 luglio 2026, e da quella data in poi inizieranno per il conduttore le tanto attese vacanze estive. In autunno dovrà imboccarsi ancora le maniche e iniziare progetti per lui inediti.

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