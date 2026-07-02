Affari Tuoi salta (di nuovo), altro stop per Stefano De Martino. Perché oggi 2 luglio non va in onda e quando torna
La Rai ha ancora una volta cambiato la programmazione di Affari Tuoi. Ecco quando torna Stefano De Martino su Rai 1
Stefano De Martino si ferma ancora. Oggi 2 luglio 2026, non va in onda la puntata del game show Affari Tuoi, in programma ogni giorno per la fascia pre-serale e che sta subendo in questo periodo diversi cambiamenti. L’azienda Rai ha infatti ancora una volta deciso di non trasmesso il suo consueto appuntamento per via delle partite dei Mondiali di Calcio.
Un evento sportivo che sta tenendo incollati migliaia di telespettatori davanti al piccolo schermo. Il palinsesto ha quindi voluto dare ampio spazio allo sport e trasmettere così tutti gli eventi in diretta nazionale, anche se l’Italia non ha superato le qualificazioni e non è presente agli attesissimi Mondiali.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Perché non va in onda Affari Tuoi oggi 2 luglio 2026
Stefano De Martino non va in onda questa sera 2 luglio con Affari Tuoi, perché Rai 1 trasmesse – in prime time – il match Spagna – Austria dei Mondiali, programmato per le 20.30. Ancora una volta, la Rai ha voluto garantire una massima copertura per l’evento mondiale. Una decisione che sta sicuramente portato una grande novità nella programmazione estiva di Affari Tuoi, la cui ultima puntata è fissata per sabato 18 luglio 2026.
In queste settimane, non sono andate in onda diverse puntate del gioco televisivo, sostituite invece dai vari match sportivi in programma. Stefano De Martino è intanto già a lavoro per la nuova edizione del Festival di Sanremo, di cui sarà conduttore e direttore artistico e che avrà luogo a febbraio 2027. Nella stessa fascia oraria di Affari Tuoi, va invece regolarmente in onda La Ruota della Fortuna, il programma tv condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui e trasmesso ogni giorno su Canale 5.
Quando torna Affari Tuoi su Rai 1
Il game show di Stefano De Martino tornerà in realtà molto presto su Rai 1. La programmazione indica infatti che le prossime puntate del "gioco dei pacchi" sono state fissate per venerdì 3 luglio, sabato 4 luglio e domenica 5 luglio. Sono quindi state fissate tre puntate consecutive, in modo tale da dare la possibilità ai tanti telespettatori di guardare il loro programma preferito.
De Martino sta quindi per tornare nello studio di Affari Tuoi per intrattenere – ancora una volta – il pubblico italiano con un gioco che vede anche la partecipazione di Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Lo show sarà trasmesso fino al 18 luglio 2026, e da quella data in poi inizieranno per il conduttore le tanto attese vacanze estive. In autunno dovrà imboccarsi ancora le maniche e iniziare progetti per lui inediti.
Potrebbe interessarti anche
Affari Tuoi, niente puntata stasera 28 giugno 2026: il motivo dell'ennesimo stop. La scelta Rai su Stefano De Martino
Stefano De Martino non va in onda oggi 28 giugno 2026 con una nuova puntata di Affar...
Perché Affari Tuoi non va in onda (anche) stasera 19 giugno: altro stop per Stefano De Martino. La decisione Rai
Affari Tuoi non va in onda nemmeno stasera 19 giugno. La Rai ha stravolto (ancora) l...
Affari Tuoi, orario diverso per la puntata di stasera 25 giugno: De Martino cambia (e Gerry Scotti festeggia)
Altre trasformazioni nel palinsesto Rai e nella programmazione di Affari Tuoi di Ste...
Affari Tuoi, stasera 23 giugno va in onda ma per De Martino si mette male: la mossa (vincente) di Gerry Scotti
Il game show dell’access di Rai 1 torna in onda ma andrà subito incontro a un altro ...
Affari Tuoi, stasera De Martino riappare in tv (ma per poco): quanto dura la puntata del 27 giugno 2026
Affari Tuoi torna in onda il 27 giugno ma con programmazione a singhiozzo: il 28 sto...
De Martino ‘stoppato’ dalla Rai, Affari Tuoi salta anche stasera 22 giugno. Cosa va in onda al suo posto e quando torna in onda
Anche stasera il gioco dei pacchi sarà messo in pausa per fare spazio al calcio. E p...
Affari Tuoi non va in onda stasera (21 giugno 2026), Stefano De Martino bloccato dalla Rai: la causa e il calendario delle puntate
La Rai ferma ancora una volta Affari Tuoi, lasciando De Martino in panchina: il moti...
Martina Miliddi va oltre Affari Tuoi, è la star al concerto di Gabry Ponte (ma De Martino la 'snobba'). Cos’ha fatto
Affari Tuoi non sembra bastare più a Martina Miliddi, che ha avuto modo di esibirsi ...