Affari Tuoi, sirene accese e nervosismo in Rai: la data fa tremare Stefano De Martino contro Gerry Scotti
Stando alle ultime indiscrezioni l’imminente CdA di viale Mazzini potrebbe sollevare la questione della crisi di ascolti nell’access prime time contro La Ruota
Affari Tuoi non risale e la Rai è pronta a prendere provvedimenti. L’inaspettata crisi d’ascolti del game show di punta della tv di Stato condotto da Stefano De Martino – sistematicamente affossato dalla concorrenza di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna nei dati Auditel – potrebbe finire sul tavolo del prossimo CdA di viale Mazzini. Stando a quanto riportato da L’Espresso, infatti, l’imminente Consiglio di Amministrazione Rai potrebbe sollevare la questione e discutere la situazione dell’access prime time. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.
Stefano De Martino in ‘crisi’ contro Gerry Scotti
Lo scorso 2 settembre 2025 è ufficialmente iniziata la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nell’access prime time degli ascolti tv. Dopo l’inattesa sconfitta al debutto, Affari Tuoi non è riuscito a rialzarsi, anzi: La Ruota della Fortuna ha preso il largo e Canale 5 continua ad affondare Rai 1 nella fascia dell’access prime time dei dati Auditel. La ricetta preparata durante l’estate da ‘zio Gerry’ e dall’ad Pier Silvio Berlusconi ha funzionato e la crisi di Affari Tuoi, vero e proprio game show di punta della tv di Stato, ha messo in allarme i vertici di viale Mazzini. Secondo quanto riportato da L’Espresso, si tratta di una sconfitta anche e soprattutto dal punto di vista simbolico, dal momento che Stefano De Martino è il volto su cui la Rai ha deciso di puntare per il futuro e che attualmente non riesce a insidiare una ‘vecchia volpe’ Mediaset come Gerry Scotti: "De Martino era stato scelto come simbolo di una nuova generazione, ma la sfida con Scotti si sta risolvendo a favore di quest’ultimo. Una battuta d’arresto che pesa, anche a livello simbolico…".
Affari Tuoi sotto la lente d’ingrandimento Rai: la data
Stando a quanto si legge sul settimanale, in viale Mazzini si respirerebbe un clima di tensione per l’attuale situazione dell’access: "Fonti interne parlano di vertici ‘molto preoccupati’ dal quadro che sta emergendo". A breve si terrà il nuovo Consiglio d’Amministrazione Rai e, secondo i rumor, non è da escludere che la questione degli ascolti di Affari Tuoi possa già emergere: "Le tensioni già affiorano, e non si esclude che vengano sollevate questioni di responsabilità diretta nei confronti di reti, direzioni e figure chiave". Dopo una stagione da assoluto dominatore dei dati Auditel, dunque, il nome di Stefano De Martino potrebbe finire sul tavolo del CdA il prossimo 27 settembre, in quella che potrebbe essere la ‘resa dei conti’ per invertire la rotta: "Il distacco da Mediaset è ampio, documentato, e politicamente sensibile. Il 27 sarà il giorno dei conti… e dopo nulla sarà più come prima".
