Affari Tuoi tagliato dalla Rai: perché non va in onda stasera e quale altro giorno salterà la programmazione Due pause ravvicinate in una delle settimane più intense dell’anno televisivo: tra calcio, Pasqua e cambiamenti di palinsesto, ecco cosa vedremo al suo posto.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Cambio di programmazione per Affari Tuoi, che questa sera non andrà in onda su Rai 1 per lasciare spazio alla sfida Italia-Bosnia Erzegovina, appuntamento calcistico particolarmente atteso e decisivo nel cammino verso i Mondiali. Una scelta di palinsesto che interrompe, seppur temporaneamente, la consueta ritualità dell’access prime time, dove il gioco dei pacchi è ormai diventato un punto fermo per milioni di telespettatori.

Affari tuoi non va in onda stasera 31 marzo: spazio ai Mondiali

Il primo stop coincide con la messa in onda della partita Italia-Bosnia Erzegovina, incontro che catalizzerà l’attenzione degli appassionati di sport e che inevitabilmente modifica gli equilibri della prima serata. Rai 1 ha scelto di dare priorità all’evento sportivo, sospendendo così per una sera Affari Tuoi. Non è la prima volta che il programma si trova a cedere il passo a grandi eventi, era accaduto anche la scorsa settimana per lo stesso motivo, ma ogni pausa si fa sentire, soprattutto in un periodo in cui il gioco stava vivendo settimane particolarmente fortunate. Le ultime puntate hanno infatti regalato momenti di forte intensità per il pubblico, tra storie familiari toccanti e vincite importanti. Il pubblico dovrà quindi rinunciare per una sera alla consuetudine dei pacchi.

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Venerdì lo stop ai pacchi per la Via Crucis

Non si tratta però di uno stop isolato: dopo la pausa già prevista nei giorni scorsi, anche venerdì il programma si fermerà nuovamente, scandendo una Settimana Santa televisivamente atipica. Il secondo stop è fissato infatti per quando la rete ammiraglia trasmetterà in prima serata la tradizionale Via Crucis. Un appuntamento profondamente diverso per tono e atmosfera rispetto alla leggerezza del game show, ma altrettanto radicato nella tradizione televisiva italiana durante la Settimana Santa. Si tratterà quindi di una doppia interruzione che sorprende il pubblico affezionato, abituato a seguire ogni sera le storie dei concorrenti, le trattative serrate con il Dottore e quei finali sospesi alla scoperta del montepremi.

Un successo che non si ferma neanche a Pasqua

Nonostante questi cambiamenti, il percorso di Affari Tuoi resta saldo. Il programma continua a registrare ascolti importanti e a mantenere un forte legame con il pubblico, grazie a un meccanismo semplice ma sempre capace di rinnovarsi attraverso le storie dei concorrenti. Le recenti vincite e le partite particolarmente combattute hanno contribuito a rafforzare la percezione di un format che sa ancora sorprendere, alternando momenti di leggerezza a parentesi più intense. La buona notizia, però, è che lo stop sarà solo temporaneo. Affari Tuoi resterà regolarmente in onda anche a Pasqua, ristabilendo così la consueta collocazione e riportando in studio il clima familiare che lo contraddistingue, dopo due interruzioni ravvicinate che avranno inevitabilmente spezzato il ritmo abituale.

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